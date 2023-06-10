محمد عدنان يكشف السبب الحقيقي لعدم انتقال ميسي إلى الهلال السعودي (فيديو)

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وطن – كشف اليوتيوبر محمد عدنان السبب الرئيسي لرفض النجم الأرجنتني ليونيل ميسي عرض نادي الهلال السعودي، قبل إعلان انتقاله الى نادي انتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

محمد عدنان: هذا السبب الحقيقي لعدم انتقال ميسي إلى نادي الهلال السعودي

وقال محمد عدنان في حلقته الأخيرة على قناته الرسمية في يوتيوب، إنّ السبب الرئيسي لرفض النجم الأرجنتني ليونيل ميسي عرض نادي الهلال السعودي، هو أنه تمّ الطلب من ميسي بشكلٍ صريح، ان يستثمر أمواله في المملكة العربية السعودية، وعدم إخراجه إلى خارج المملكة.

وبيّن أن هذا كان سبب الخلاف والرفض من طرف ليونيل ميسي، مشيراً إلى الخيار الأول لزوجته أنتونيلا روكوزو وأبنائه الإنتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، أما الخيار الثاني فكان أمريكا.

وأشار الى أن ليونيل ميسي هو سفير السياحة للمملكة العربية السعودية، ولذلك فإنّ الجماهير السعودية “حاقدة” وبشدة على زوجته، بسبب تلك الخيارات، واعتبروا أن ميسي خاضع لزوجته.

ولفت إلى أنّ ميسي كان قد اتخذ القرار بجهة الانتقال التي يريد، ومحيطه من الدائرة المقربة يعلمون ذلك، لكنهم لم يجرؤوا على تسريب المعلومة ونشرها.

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قيمة عرض الهلال السعودي لضم ميسي

وعرض الهلال السعودي ما بين 400 و600 مليون دولار سنويا على ميسي، وفقا لتقارير صحفية، لكن اللاعب الأسطورة قرر التوقيع مع فريق تبلغ إيراداته السنوية 56 مليون دولار فقط.

راتب ميسي مع إنتر ميامي

إنتر ميامي سيدفع لميسي (35 عاما) راتبا ثابتا من المؤكد أنه سيكون الأعلى في دوري المحترفين الأميركي.

وأشارت تقارير إلى إنه سيكون قرابة 50 مليون دولار سنويا.

وترى صحيفة “ماركا” (Marca) أن القرار لم يكن سهلا بالنسبة للنجم الأرجنتيني، حيث كان وعائلته يرغب في العودة إلى برشلونة، غير أن الظروف المالية والإدارية التي يعاني منها النادي الكتالوني حالت دون ذلك.

وأشارت إلى أن اختيار ميسي قد يبدو منطقيا بالانتقال إلى ميامي المملوك للنجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، لينافس في الدوري الأميركي للمحترفين الذي نما وتطور خلال السنوات الأخيرة، وفق ما تقوله “ماركا”.