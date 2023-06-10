السبت, يونيو 10, 2023
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رياضة

محمد عدنان يكشف السبب الحقيقي لعدم انتقال ميسي إلى الهلال السعودي (فيديو)

"ميسي اتخذ القرار بجهة الانتقال التي يريد، ومحيطه من الدائرة المقربة يعلمون ذلك، لكنهم لم يجرؤوا على تسريب المعلومة ونشرها"

كتب أنس السالم
محمد عدنان يكشف السبب الحقيقي لعدم انتقال ميسي إلى نادي الهلال السعودي
اليوتيوبر محمد عدنان
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وطن – كشف اليوتيوبر محمد عدنان السبب الرئيسي لرفض النجم الأرجنتني ليونيل ميسي عرض نادي الهلال السعودي، قبل إعلان انتقاله الى نادي انتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

محمد عدنان:  هذا السبب الحقيقي لعدم انتقال ميسي إلى نادي الهلال السعودي

وقال محمد عدنان في حلقته الأخيرة على قناته الرسمية في يوتيوب، إنّ السبب الرئيسي لرفض النجم الأرجنتني ليونيل ميسي عرض نادي الهلال السعودي، هو أنه تمّ الطلب من ميسي بشكلٍ صريح، ان يستثمر أمواله في المملكة العربية السعودية، وعدم إخراجه إلى خارج المملكة.

وبيّن أن هذا كان سبب الخلاف والرفض من طرف ليونيل ميسي، مشيراً إلى الخيار الأول لزوجته أنتونيلا روكوزو وأبنائه الإنتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، أما الخيار الثاني فكان أمريكا.

اليوتيوبر محمد عدنان
اليوتيوبر محمد عدنان لم يكشف عن مصدر معلومته

وأشار الى أن ليونيل ميسي هو سفير السياحة للمملكة العربية السعودية، ولذلك فإنّ الجماهير السعودية “حاقدة” وبشدة على زوجته، بسبب تلك الخيارات، واعتبروا أن ميسي خاضع لزوجته.

ولفت إلى أنّ ميسي كان قد اتخذ القرار بجهة الانتقال التي يريد، ومحيطه من الدائرة المقربة يعلمون ذلك، لكنهم لم يجرؤوا على تسريب المعلومة ونشرها.

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قيمة عرض الهلال السعودي لضم ميسي

وعرض الهلال السعودي ما بين 400 و600 مليون دولار سنويا على ميسي، وفقا لتقارير صحفية، لكن اللاعب الأسطورة قرر التوقيع مع فريق تبلغ إيراداته السنوية 56 مليون دولار فقط.

راتب ميسي مع إنتر ميامي 

إنتر ميامي سيدفع لميسي (35 عاما) راتبا ثابتا من المؤكد أنه سيكون الأعلى في دوري المحترفين الأميركي.

وأشارت تقارير إلى إنه سيكون قرابة 50 مليون دولار سنويا.

وترى صحيفة “ماركا” (Marca) أن القرار لم يكن سهلا بالنسبة للنجم الأرجنتيني، حيث كان وعائلته يرغب في العودة إلى برشلونة، غير أن الظروف المالية والإدارية التي يعاني منها النادي الكتالوني حالت دون ذلك.

إنتر ميامي سيدفع لميسي راتبا ثابتا سيكون الأعلى في دوري المحترفين الأميركي
إنتر ميامي سيدفع لميسي راتبا ثابتا سيكون الأعلى في دوري المحترفين الأميركي

وأشارت إلى أن اختيار ميسي قد يبدو منطقيا بالانتقال إلى ميامي المملوك للنجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، لينافس في الدوري الأميركي للمحترفين الذي نما وتطور خلال السنوات الأخيرة، وفق ما تقوله “ماركا”.

المصدريوتيوب - ماركا - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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