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صور جديدة للشهيد محمد صلاح وسلاحه الذي أباد به جنود إسرائيل

بدا بلباسه العسكري التابع لقوات الأمن المركزي في مصر خلال نوبة حراسة له وهو يبتسم وقد اعتمر خوذة وحمل سلاحه الآلي

كتب خالد الأحمد
صور جديدة للشهيد محمد صلاح وسلاحه الذي أباد به جنود إسرائيل
الشهيد محمد صلاح
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وطن- تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صور جديدة للجندي المصري الشهيد محمد صلاح، بلباسه العسكري التابع لقوات الأمن المركزي في مصر وهو يحمل السلاح الذي قتل به الجنود الإسرائيليين على الحدود.

محمد صلاح بزيه الميري

وظهر الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، في الصور المتداولة على نطاق واسع خلال نوبة حراسة له وهو يبتسم، وبدا ممسكا بسلاح “كلاشينكوف” الذي استخدمه في قتل 3 جنود إسرائيليين وقد اعتمر خوذة فيما ظهر خلفه رمز لقطعة عسكرية.

محمد صلاح بزيه الميري
محمد صلاح بزيه الميري

وانتشرت صورة الجندي الذي ألهب مشاعر الملايين على نطاق واسع عبر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقيت تفاعلاً كبيراً مثنين على شجاعته وحميته.

يذكر أن الأيام الحالية تشهد توترا كبيرا بين الجانبين المصري والإسرائيلي، بعد حادث الحدود، الذي قام على إثره مجند مصري ـ محمد صلاح ـ بقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة ضابط كبير قبل أن تقتله مجموعة أخرى من الجنود الإسرائيليين ويستشهد.

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آخر كلمات قالها الشهيد محمد صلاح

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منذ أيام آخر كلمات كتبها منفذ عملية الحدود الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، التي أفضت إلى مقتل ثلاثة جنود للاحتلال الإسرائيلي.

وشاب كثير من الغموض اسم وهوية منفذ العملية قبل أن يتأكد أن اسمه محمد صلاح إبراهيم (٢٢ سنة) من منطقة عين شمس بالقاهرة.

الشهيد محمد صلاح
الشهيد محمد صلاح

وعبر حسابه بـ”فيسبوك” كان الجندي محمد صلاح، قد كتب في 12 يوليو 2022، فوق صورة له من مكان مرتفع: “من عُز بقوم ذُل بذلهم ، ومن عُز بالرحمن ظل عزيزاً”.

ويوم 30 يونيو 2021، كتب “الرسام”، كما يلقّبه المقربون منه لأنه يحب الرسم ويتخذه هواية: “اليوم يوم ميلادي الـ 20 وهانا قد بدأت في عامي الجديد لا أدري أي عام انقضى ولأي أجل سأعيش”.

الشهيد محمد صلاح
الشهيد محمد صلاح

وتابع داعياً: “اللهُم إني أشَهدك بأني قد رضُيت بُكل ما أردته لي فِي عامِي الماضَي مِن عَطاء وحِرمان وجَبر وكسَر ومِن فرَح وألِم ومِن نَجاح وفشل فأرضني فـي عامِي الجَديد بِفرح وجَبر مِن حيث لا احتسب”.

وبعد تسلم جثته من إسرائيل، دُفن جثمان الجندي المصري، محمد صلاح إبراهيم، الذي قتل 3 جنود إسرائيليين عند معبر العوجة في سيناء، يوم الإثنين، في قرية العمار في محافظة القليوبية في دلتا مصر، بشكل عاجل ودون إبلاغ العائلة.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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