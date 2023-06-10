رد فعل الأمير وليام على رجل تغزل بزوجته كيت مدلتون! (شاهد)

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وطن- تعرض ولي عهد المملكة المتحدة وأمير ويلز، لأمير وليام لموقف محرج بعد أن قام أحد المرضى بالتغزل بزوجته كيت ميدلتون.

ووفقا لما نشرته مجلة “الناس“، فقد خرج أمير ويلز ، 40 عامًا ، يوم الخميس لافتتاح مركز سرطان البلوط في رويال مارسدن ، وهو مركز جديد لأبحاث السرطان وعلاجه.

وخلال الزيارة، التقى الأمير وليام برجل عولج هناك وزوجته، حيث لم يخف الرجل حس الفكاهة ، قائلاً للأمير ويليام مباشرة بعد مصافحته بيده: “أنت فتى طويل ، أليس كذلك؟” كما يظهر في مقطع فيديو شاركته قناة العائلة الملكية .



من جانبه، رد الأمير ويليام ساخرًا: “أنا أرتدي الكعب العالي”.

وأثناء حديثها مع أمير ويلز ، أشادت زوجة الرجل بالخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) لرعايتها لزوجها لمدة 10 سنوات.

إشادة بالمرافق الجديدة

وصرحت قائلة: “هل ترى هؤلاء الناس هنا؟ قبيحون لكنهم طيبون” ، مما دفع الأمير ويليام إلى الضحك، لتشيد بعد ذلك بالمرافق الجديدة

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الزوج يتغزل بأميرة ويلز

ومع الحديث الجدي عن المنشأة الجديدة، حول الزوج المحادثة إلى أميرة ويلز، قائل: “وزوجتك ليست سيئة”.. “إنها سيدة لطيفة.”

وضحك الأمير ويليام وقال: “إنه شخص ثرثار. الممرضات يراقبنك.”

وكانت زيارة الأمير وليام إلى مركز رعاية مرضى السرطان الجديد جزءًا من دوره كرئيس لـ The Royal Marsden ، وهو اللقب الذي حملته سابقًا والدته الأميرة ديانا .

يشار إلى أنه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، تم وضع الملك حجر الأساس لمركز سرطان البلوط.

وفي كلمة له ، قال الأمير وليام إنه “مسرور” لوجوده “للاحتفال بافتتاح مرفق علاجي وأبحاث رائع ، من شأنه أن يغير حياة مرضى السرطان“.

الأمير ويليامزيارة الأمير وليام إلى مركز رعاية مرضى السرطان الجديدوأضاف: “يعتبر مركز سرطان البلوط علامة فارقة في تاريخ رويال مارسدن ومستقبل التشخيص المبكر”. “لقد كان من دواعي سروري إطلاق النداء لهذا المرفق قبل ثماني سنوات ووضع حجر الأساس في عام 2020 ، لذلك أنا فخور للغاية بأن أقف هنا معكم جميعًا اليوم في هذا المبنى الجميل.”

وقال إن المركز سيقدم دراسات “متكاملة حقًا” من مقاعد البدلاء إلى السرير “والتي ستسرع من تطوير وترجمة علاجات شخصية جديدة – ليس فقط لمرضى رويال مارسدن هنا ولكن لمرضى السرطان في جميع أنحاء العالم.”