السبت, يونيو 10, 2023
الرئيسيةتقاريربعد 17 عاماً على إعدام صدام حسين: ما قصة المهدئات عند شنقه...
تقارير

بعد 17 عاماً على إعدام صدام حسين: ما قصة المهدئات عند شنقه ووضع جثته أمام حفل زفاف؟!

جرى إعدام صدام حسين فجر يوم عيد الأضحى (العاشر من ذو الحجة) سنة 1427 هـ، الموافق 30 ديسمبر 2006

كتب أنس السالم
إعدام صدام حسين
مشهد يظهر لحظات من تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق صدام حسين
- Advertisement -

وطن – بعد 17 عاماً على إعدام صدام حسين، الرئيس العراقي الراحل، الذي حكم البلاد لنحو ربع قرن، قبل أن يطاح به إثر غزو العراق الذي قادته القوات الأمريكية سنة 2003، كشف محاميه خليل الدليمي معلوماتٍ جديدة.

3 دول عربية عرضت على صدام استقباله تفاديا لاعدامه

خليل الدليمي، محامي صدام حسين، كشف معلومات هامة لبرنامج الذاكرة السياسية على “العربية” عن ثلاث دول عربية عُرض على الرئيس الخروج إليها، تفاديا لاعدامه.

خليل الدليمي محامي صدام حسين
خليل الدليمي محامي صدام حسين

وقال إن البنتاغون طلب أن يكتب صدام بخط يده رسالة وأن يقرأها الدليمي بالإعلام يطلب فيها من قوات المقاومة التوقف عن القتال، مقابل أن يخرج إلى أحد 3 عواصم عربية تم اختيارها واتفقوا معها، وهي الأردن ومصر وقطر.

وتابع قائلاً: “وأيضا أنا إذا أقنعته ممكن أكون معه وأخرج أنا وعائلتي وجيب متصل بالخزينة العراقية مثل ما حكوا وما عندي مشكلة وأي واحد يريده الرئيس يخرج معه ولكن يعتزل العمل السياسي والإعلامي بشكل نهائي. العرض المادي كان لي وللرئيس ولمن اختار الرئيس أن يخرج معه”.

كما أضاف أن الأميركيين عرضوا كذلك في حال اقتنع الرئيس يمكنه أن يختار أي شخص آخر للعمل السياسي. لافتين إلى إمكانيتهم أن يوصلوه إلى منصب نائب رئيس الجمهورية مقابل أن يقنعه.

- Advertisement -

فيما أجابهم الدليمي أنه سينقل هذا الطلب ويبقى له الخيار.

بكاء رئيس عربي 3 مرات

عن لحظات إدخال صدام حسين غرفة الإعدام، قال الدليمي: “أجهشت بصوت عالٍ جداً بالبكاء حين رمقني بنظرة أبوية وداعية”. مؤكداً أنه لم يكن متوتراً.

كما يكشف عن أسرار تروى لأول مرة عن محاولات تحرير الرئيس العراقي الأسبق من السجن وتفاصيل عن شنقه ودفنه، واصفاً عملية إعدامه بأنها كانت “غوغائية”.

صدام رفض المهدئات عند شنقه.. وجثته وضعت أمام حفل زفاف

كشف الدليمي أن الرئيس العراقي السابق رفض تناول المهدئات أو وضع كيس على رأسه لحظة تنفيذ حكم الإعدام بحقه شنقاً.

وأشار إلى أن مريم الريس (مستشارة سابقة لرئاسة الحكومة العراقية) وموفق الربيعي (مستشار الأمن القومي سابقا في العراق) هما من قاما بتصوير عملية الإعدام.

وقال إن صدام حسين تلقى حكم الإعدام برحابة صدر ورفض تناول أي مهدئات. وقال حين سمع الحكم: “أنا طلقت الحياة منذ 1959”.

عُقد حبل المشنقة بعدد الصواريخ التي ضربها صدام على إسرائيل

كما كشف أن عدد عُقد حبل المشنقة، كانت نفس عدد الصواريخ التي ضربها صدام على إسرائيل.

أما عن التشكيك في موته شنقاً، فرأى الدليمي “أن عملية إعدامه كانت غوغائية بلا شك وتتجاوز الشنق”

كذلك أوضح أن ضابطين من المخابرات الإيرانية حضرا عملية تنفيذ الإعدام، وكأنها رسالة بأن طهران هي من أعدمته، وفق تفسيره.

أما عن اللحظات التي تلت الإعدام، فكشف أن جثمان صدام نقل إلى منزل نوري المالكي للتشفي منه في يوم زفاف ابنه.

وأوضح أنه بعد دفن جثة صدام، نقلت إلى مدفن آخر بسبب تسرب مياه إليه، نافياً أن يكون سبب النقل التنكيل بقبر صدام، لأنه كان محروسا من قبل أنسبائه.

إعدام صدام حسين

جرى إعدام صدام حسين فجر يوم عيد الأضحى (العاشر من ذو الحجة) سنة 1427 هـ، الموافق 30 ديسمبر 2006.

في لحظة تنفيذ حكم الاعدام، لم يبد على صدام حسين الخوف أو التوتر كما وأنه لم يقاوم أو يتصدى للرجال الملثمين الذين يقتادونه إلى حبل المشنقة.

وفي لحظة الإعدام هتف الذين حوله من الشيعة: مقتدى مقتدى مقتدى. فيجيبهم صدام قائلاً: “هي هاي المرجلة؟”.

المصدرالعربية - ويكيبيديا - تويتر
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

الهدهد

خيانة مقرب من صدام حسين أسدت “الخدمة الأكبر” للقوات الأمريكية (فيديو)

الهدهد

هل استعان صدام حسين بـ 40 شبيها للخداع؟.. فيديو لمحاميه يحسم الجدل

الهدهد

بعد “صدام أصوله هندية”.. قيس الخزعلي يزعم: الموساد اغتال علي بن أبي طالب (شاهد)

الهدهد

في عيد ميلاده.. فيديو نادر لصدام حسين يعبر نهر دجلة سباحة 3 مرات

الهدهد

حمض صدام حسين النووي.. “خطبة العيد” لقيس الخزعلي تثير جدلا في العراق

الهدهد

إعدام صدام حسين.. مهمة خاصة لـ 5 أشخاص وهذا ما فعلوه بعد التأكد من موته

الهدهد

هل أيدت الحكومة الكويتية استضافة حمد بن جاسم في برنامج كويتي؟.. عمار تقي يكشف ما جرى!

الهدهد

محامي صدام حسين يكشف سر “غرفة” كان لها دور مريب وغامض أثناء محاكمته

الهدهد

توفي في قطر.. قرار عاجل يعيد قصة أقدم حراس صدام حسين للواجهة

الهدهد

يوسف بن علوي كشف أسرار غزو العراق ودور السلطنة في إنقاذ العراقيين من مجاعة

الهدهد

مصير أسرة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد 20 سنة من الغزو الأمريكي (شاهد)

الهدهد

رفات والدها وعودة لحكم العراق.. رغد صدام حسين تفجر مفاجآت مدوية (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو لـ شاكيرا ولويس هاميلتون على الشاطئ يكشف سرهما!

راتب مغري.. تفاصيل العرض السعودي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز

العثور على مليون جنيه “فكة” في منزل متسولة مصرية بعد وفاتها.. ما مصير التركة؟

7 من كل 10 منتجات معروضة عند الخروج من المحلات التجارية غير صحية

جريمة مروعة في المغرب: عسكري وزملائه يغتصبون ويقتلون مهندسة حكومية

شبان سودانيون ينتقمون من الدعم السريع بعد ضربة باغتت زملاءهم (فيديو)

برشلونة يترك ريال مدريد يُقاتل في المعركة وحيداً بعد اتخاذه هذا القرار

رد فعل الأمير وليام على رجل تغزل بزوجته كيت مدلتون! (شاهد)

مصريون يفاجئون السيسي بما فعلوه بمشروع تبطين الترع (فيديو)

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي بحمالة صدر فقط وبنطلون (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC