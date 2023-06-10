السبت, يونيو 10, 2023
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رياضة

برشلونة يترك ريال مدريد يُقاتل في المعركة وحيداً بعد اتخاذه هذا القرار

برشلونة يقترب من الانسحاب من مشروع بطولة السوبر ليغ على غرار ما فعله يوفنتوس

كتب فارس أبو شيحة
انسحاب برشلونة من مشروع السوبر ليغ
انسحاب برشلونة من مشروع السوبر ليغ
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وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي برشلونة في الانسحاب من مشروع بطولة ” السوبر ليغ”، بعد أيام قليلة على انسحاب نادي يوفنتوس إيطالي من هذا المشروع.

وأكدت التقارير التركية القريبة من صناع القرار داخل النادي الكتالوني، بأن إدارة نادي برشلونة لديها رغبة في الانسحاب من بطولة (السوبر ليغ). الشبيه بمسابقة دوري أبطال أوروبا الحالية.

انسحاب برشلونة من بطولة السوبر ليغ

وفي حال قرر نادي برشلونة الانسحاب بشكل رسمي الانسحاب من بطولة (السوبر ليغ). بعد انسحاب يوفنتوس (السيدة العجوز)، فإن ريال مدريد سيبقى وحيداً في الصراع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

وكان نادي يوفنتوس قد أعلن عن انسحابه قبل أيام قليلة من بطولة “السوبر ليغ”، نتيجة العقوبات المالية والإدارية على صعيد السيدة العجوز. بالإضافة إلى تراجع مستواه في كافة المسابقات المختلفة.

كما ومن المتوقع أن يتخذ نادي برشلونة قرار الانسحاب من البطولة التي تولى إدارة المشروع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز برفقة برشلونة ويوفنتوس، الذين تمسكوا. بهذا المشروع بعد انسحاب الأندية الإنجليزية والإسبانية من هذه البطولة.

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السوبر ليغ
السوبر ليغ

بطولة السوبر ليغ

وجاء انسحاب الأندية ال11 من مشروع إنشاء بطولة “السوبر ليغ” الأوروبية، نتيجة الضغوطات التي تعرضت لها تلك الأندية من الجماهير والاتحادات التي عارضت الفكرة منذ الإعلان عنها .

وبقيّ 3 أندية متمسكة بهذا المشروع وهي يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد، إلا أن في الأيام القليلة الماضية انسحب نادي يوفنتوس. بسبب الضغط الكبير الذي تعرض له والعقوبات المفروضة عليه على صعيد الفساد المالي، مع قرب انسحاب برشلونة من هذا المشروع.

يشار إلى أن الإعلان عن بطولة “السوبر ليغ”  في شهر نيسان/ إبريل عام 2021. لكن صاحبوا المشروع وهم برشلونة وريال مدريد بعد انسحاب يوفنتوس مؤخراً يصارعون إدارة اليويفا مع القضاء حتى يومنا هذا.

المصدروطن + وسائل إعلام إسبانية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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