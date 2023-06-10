برشلونة يترك ريال مدريد يُقاتل في المعركة وحيداً بعد اتخاذه هذا القرار

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وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي برشلونة في الانسحاب من مشروع بطولة ” السوبر ليغ”، بعد أيام قليلة على انسحاب نادي يوفنتوس إيطالي من هذا المشروع.

وأكدت التقارير التركية القريبة من صناع القرار داخل النادي الكتالوني، بأن إدارة نادي برشلونة لديها رغبة في الانسحاب من بطولة (السوبر ليغ). الشبيه بمسابقة دوري أبطال أوروبا الحالية.

انسحاب برشلونة من بطولة السوبر ليغ

وفي حال قرر نادي برشلونة الانسحاب بشكل رسمي الانسحاب من بطولة (السوبر ليغ). بعد انسحاب يوفنتوس (السيدة العجوز)، فإن ريال مدريد سيبقى وحيداً في الصراع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

وكان نادي يوفنتوس قد أعلن عن انسحابه قبل أيام قليلة من بطولة “السوبر ليغ”، نتيجة العقوبات المالية والإدارية على صعيد السيدة العجوز. بالإضافة إلى تراجع مستواه في كافة المسابقات المختلفة.

كما ومن المتوقع أن يتخذ نادي برشلونة قرار الانسحاب من البطولة التي تولى إدارة المشروع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز برفقة برشلونة ويوفنتوس، الذين تمسكوا. بهذا المشروع بعد انسحاب الأندية الإنجليزية والإسبانية من هذه البطولة.

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بطولة السوبر ليغ

وجاء انسحاب الأندية ال11 من مشروع إنشاء بطولة “السوبر ليغ” الأوروبية، نتيجة الضغوطات التي تعرضت لها تلك الأندية من الجماهير والاتحادات التي عارضت الفكرة منذ الإعلان عنها .

يوفنتوس غادر مشروع السوبرليغ ✅ مُتبقي برشلونة & ريال مدريد. pic.twitter.com/MdDSTVSjyb — عمرو (@bt3) June 6, 2023

وبقيّ 3 أندية متمسكة بهذا المشروع وهي يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد، إلا أن في الأيام القليلة الماضية انسحب نادي يوفنتوس. بسبب الضغط الكبير الذي تعرض له والعقوبات المفروضة عليه على صعيد الفساد المالي، مع قرب انسحاب برشلونة من هذا المشروع.

SPORT | هناك شائعات كبيرة أن برشلونة يُفكر بالانسحاب من السوبرليغ pic.twitter.com/eRpwSl1K1T — FCB World (@forcabarca_ar) June 9, 2023

يشار إلى أن الإعلان عن بطولة “السوبر ليغ” في شهر نيسان/ إبريل عام 2021. لكن صاحبوا المشروع وهم برشلونة وريال مدريد بعد انسحاب يوفنتوس مؤخراً يصارعون إدارة اليويفا مع القضاء حتى يومنا هذا.