السبت, يونيو 10, 2023
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رياضة

الهلال السعودي يُغري مدرب يوفنتوس أليغري للتعاقد معه بهذا الراتب

الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع المدرب الإيطالي أليغري حتى صيف 2025 براتب 20 مليون يورو في الموسم الواحد

كتب فارس أبو شيحة
مفاوضات الهلال السعودي مع المدرب ماسميليانو أليغري
مفاوضات الهلال السعودي مع المدرب ماسميليانو أليغري
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وطن- أكدت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات بين إدارة نادي الهلال السعودي مع مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري، من أجل تولي تدريب الزعيم الآسيوي خلفاً للمدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي فسخ عقده مع النادي بالتراضي لأسباب عائلية.

وقالت شبكة (بين سبورت) الرياضية القطرية، بأن المدرب الإيطالي أليغري المدير الفني لفريق السيدة العجوز، قد دخل في مفاوضات مع إدارة نادي الهلال السعودي (الزعيم)، من أجل الإشراف على تدريب الفريق حتى صيف 2025، براتب يصل قيمته 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

مفاوضات الهلال السعودي مع مدرب يوفنتوس أليغري

كما وأردفت الشبكة القطرية، “المدرب أليغري اجتمع مع مسؤولي نادي الهلال السعودي في مدينة مونتي كارلو الفرنسية في الأيام القليلة الماضية”.

وفي ذات السياق، أشارت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) الإيطالية، بأن هناك بعضاً من المسؤولين في الدوري السعودي قد أجروا بالفعل محادثات مكثفة للتعاقد مع المدرب الإيطالي أليجري في الفترة القليلة الماضية.

كما وبينت الصحيفة، بأن المبعوثين قد دخلوا في محادثات مع المدرب أليغري دامت لمدة يومين بشأن الحصول على خدماته مع بداية الموسم الجديد 2023-2024.

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مشوار أليغري في عالم التدريب الكروي

ودرب الإيطالي أليغري العديد من الأندية في دوري الكالتشيو الإيطالي للدرجة الممتازة، لعل من أبرزهم ساسولو وكالياري وميلان وأخرهم يوفنتوس، حيث توج بالعديد من الألقاب على المستوى المحلي، لكنه فشل على المستوى القاري.

كما وحقق المدرب الإيطالي أليغري 5 مرات على التوالي لقب الدوري الإيطالي الممتاز مع اليوفي، و4 مرات متتالية لقب كأس إيطاليا، إلى جانب تتوجه بلقب كأس السوبر الإيطالي مرتين.

المدرب الإيطالي أليغري
المدرب الإيطالي أليغري

ومن الجدير بالذكر بأن فريق الهلال قد أنهى الموسم المنصرم في ثالث جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 59 نقطة، كما وبفارق كبير عن صاحب الصدارة اتحاد جدة المتوج باللقب برصيد 72 نقطة.

المصدروطن + شبكة سبورت القطرية + لاجازيتا ديللو سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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