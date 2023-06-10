الهلال السعودي يُغري مدرب يوفنتوس أليغري للتعاقد معه بهذا الراتب

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وطن- أكدت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات بين إدارة نادي الهلال السعودي مع مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري، من أجل تولي تدريب الزعيم الآسيوي خلفاً للمدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي فسخ عقده مع النادي بالتراضي لأسباب عائلية.

وقالت شبكة (بين سبورت) الرياضية القطرية، بأن المدرب الإيطالي أليغري المدير الفني لفريق السيدة العجوز، قد دخل في مفاوضات مع إدارة نادي الهلال السعودي (الزعيم)، من أجل الإشراف على تدريب الفريق حتى صيف 2025، براتب يصل قيمته 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

مفاوضات الهلال السعودي مع مدرب يوفنتوس أليغري

كما وأردفت الشبكة القطرية، “المدرب أليغري اجتمع مع مسؤولي نادي الهلال السعودي في مدينة مونتي كارلو الفرنسية في الأيام القليلة الماضية”.

وفي ذات السياق، أشارت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) الإيطالية، بأن هناك بعضاً من المسؤولين في الدوري السعودي قد أجروا بالفعل محادثات مكثفة للتعاقد مع المدرب الإيطالي أليجري في الفترة القليلة الماضية.

لاغازيتا | عرض ضخم من السعودية بقيمة 60 مليون يورو مقسمة على 3 سنوات من أجل اليغري المدرب يفكر بالأمر 🚨🚨 pic.twitter.com/Lvv4WmuRqw — Juventus 4 Arab (@Ju4Arb) June 11, 2023

كما وبينت الصحيفة، بأن المبعوثين قد دخلوا في محادثات مع المدرب أليغري دامت لمدة يومين بشأن الحصول على خدماته مع بداية الموسم الجديد 2023-2024.

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مشوار أليغري في عالم التدريب الكروي

ودرب الإيطالي أليغري العديد من الأندية في دوري الكالتشيو الإيطالي للدرجة الممتازة، لعل من أبرزهم ساسولو وكالياري وميلان وأخرهم يوفنتوس، حيث توج بالعديد من الألقاب على المستوى المحلي، لكنه فشل على المستوى القاري.

🟥 #آخر_خبر | مصادر مقربة من نادي يوفنتوس تفيد أن المدرب ماسيميليانو أليغري في تفاوض مع الهلال السعودي @Alhilal_FC من أجل عقد مدته سنتين بـ20 مليون يورو عن كل موسم ⬅️ اللقاء الأول بين الطرفين كان بمونتي كارلو الفرنسية pic.twitter.com/Sx2r4Mpzze — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 10, 2023

كما وحقق المدرب الإيطالي أليغري 5 مرات على التوالي لقب الدوري الإيطالي الممتاز مع اليوفي، و4 مرات متتالية لقب كأس إيطاليا، إلى جانب تتوجه بلقب كأس السوبر الإيطالي مرتين.

ومن الجدير بالذكر بأن فريق الهلال قد أنهى الموسم المنصرم في ثالث جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 59 نقطة، كما وبفارق كبير عن صاحب الصدارة اتحاد جدة المتوج باللقب برصيد 72 نقطة.