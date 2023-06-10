الثلاثية التاريخية تحققت.. مانشستر سيتي يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 2023 (شاهد)

وطن- تُوج فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا 2022-2023، السبت، للمرة الأولى في تاريخ مسيرته، عقب فوزه على إنتر ميلان بهدف نظيف دون مقابل، على ملعب (أتاتورك الأولمبي) في مدينة إسطنبول التركية.
وحققت كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الثلاثية التاريخية مع فريق مانشستر سيتي هذا الموسم. بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي، وأخرهم دوري أبطال أوروبا.
مانشستر سيتي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 2023
وسجل فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، هدف التتويج بلقب دوري الأبطال، داخل شباك مرمى منافسه العنيد إنتر ميلان الإيطالي، اللاعب رودريغو كاسكانتي عند الدقيقة ال68.
قائد مانشستر سيتي إيلكاي غوندوغان يرفع الكأس الغالية#دوري_أبطال_أوروبا | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_انتر #UCLfinal | #beINFİNAL | #MCIINT pic.twitter.com/qWadlSxXLj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 10, 2023
ورغم خسارة إنتر ميلان أمام مانشستر سيتي، إلا أنه كان متفوقاً على صعيد مستوى التسديدات التي وصلت إلى 14 تسديدة، مقابل 7 تسديدات للفريق الأزرق السماوي المتوج بلقب دوري الأبطال لهذا الموسم.
الإسباني رودري يغالط أونانا ويضع مانشستر سيتي في المقدّمة#دوري_أبطال_أوروبا | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_انتر#UCLfinal | #beINFİNAL | #MCIINT pic.twitter.com/eLO0ssreGL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 10, 2023
كما وتفوق مانشستر سيتي في الاستحواذ على الكرة أمام إنتر ميلان، حيث وصلت نسبته 56%. فيما وصلت نسبة إنتر ميلان الوصيف 44% في المباراة.
الممر الشرفي للإنتر وصيف البطل#دوري_أبطال_أوروبا | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_انتر#UCLfinal | #beINFİNAL | #MCIINT pic.twitter.com/2XIEbCKFTC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 10, 2023
ونجح مانشستر سيتي بعد 12 محاولة خلال السنوات الماضية، تحت قيادة المدرب الإسباني غوارديولا من النجاح أخيراً في الفوز بدوري أبطال أوروبا.
تشكيلة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان
ودخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة النهائية المثيرة والقوية. أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بتشكيلة أساسية كما يلي:
حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.
دفاع التشكيلة: ناثان أكي، روبن دياس، مانويل أكانجي.
مانشستر سيتي يحفر اسمه على كأس دوري الأبطال #دوري_أبطال_أوروبا | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_انتر#UCLfinal | #beINFİNAL | #MCIINT pic.twitter.com/q7qz2jMLZS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 10, 2023
خط الوسط: رودريغو كاسكانتي، جون ستونز، كيفين دي بروين، إيلكاي غوندوغان.
كما وفي مركز الهجوم: جاك غريليش، برناردو سيلفا، إرلينغ هالاند.
إيديرسون يستأسد ويحرم لوكاكو من هدف التعادل !#دوري_أبطال_أوروبا | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_انتر #UCLfinal | #beINFİNAL | #MCIINT pic.twitter.com/YgrZgZblXI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 10, 2023