الثلاثية التاريخية تحققت.. مانشستر سيتي يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 2023 (شاهد)

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وطن- تُوج فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا 2022-2023، السبت، للمرة الأولى في تاريخ مسيرته، عقب فوزه على إنتر ميلان بهدف نظيف دون مقابل، على ملعب (أتاتورك الأولمبي) في مدينة إسطنبول التركية.

وحققت كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الثلاثية التاريخية مع فريق مانشستر سيتي هذا الموسم. بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي، وأخرهم دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 2023

وسجل فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، هدف التتويج بلقب دوري الأبطال، داخل شباك مرمى منافسه العنيد إنتر ميلان الإيطالي، اللاعب رودريغو كاسكانتي عند الدقيقة ال68.

ورغم خسارة إنتر ميلان أمام مانشستر سيتي، إلا أنه كان متفوقاً على صعيد مستوى التسديدات التي وصلت إلى 14 تسديدة، مقابل 7 تسديدات للفريق الأزرق السماوي المتوج بلقب دوري الأبطال لهذا الموسم.

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كما وتفوق مانشستر سيتي في الاستحواذ على الكرة أمام إنتر ميلان، حيث وصلت نسبته 56%. فيما وصلت نسبة إنتر ميلان الوصيف 44% في المباراة.

ونجح مانشستر سيتي بعد 12 محاولة خلال السنوات الماضية، تحت قيادة المدرب الإسباني غوارديولا من النجاح أخيراً في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان

ودخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة النهائية المثيرة والقوية. أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

دفاع التشكيلة: ناثان أكي، روبن دياس، مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودريغو كاسكانتي، جون ستونز، كيفين دي بروين، إيلكاي غوندوغان.

كما وفي مركز الهجوم: جاك غريليش، برناردو سيلفا، إرلينغ هالاند.