“صايرة متل إمك”.. ابنة هيفاء وهبي بحمالة صدر فقط وبنطلون (شاهد)

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وطن- تعرضت البلوجر اللبنانية زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، إلى هجوم من متابعيها، بعد ظهورها بملابس جريئة جداً.

سر السعادة

وارتدت زينب فياض في أحدث جلسة تصوير، بنطلون منقط بالأسود والأبيض، مع جاكيت مفتوح بنفس اللون، لم يكن تحته سوى “توب” يغطي منطقة الصدر فقط أشبه بحمالة صدر.

وعلقت ابنة هيفاء وهبي على الصور: “سر السعادة، ان تكون سعادتك سر”.

وما زاد حدة الهجوم على زينب فياض، هو نشرها لدعاء يوم الجمعة، وأذكار الصباح والمساء، وهو ما يعتبره الناشطون تناقضاً واضحاً.

مثل والدتها

وجاء في التعليقات: “صايرة تلبسين مثل امك”.

وكتب متابع ثاني: “ياه.. ما انتي حلوة و لطيفة مش محتاجة ها التفسخ لتجيبي تفاعل يعني ليه “.

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وقالت ثالثة “مو كانت متبرية من أمها وع أساس محترمة.. فعلا الشهرة عار واستهتار”.

ووافقها الرأي آخر كتب: “هاي مو كانت محجبة و مزوجة و متبرية من امها و كل يوم حاطة قرآن و ادعية”.

ووجه لها متابع نصيحة قائلا: كان تميزك باختلافك عن بنات جيلك بكل شي.. لم تستدخدمي مفاتنك ابدا..الآن لم اعد ارى ذالك الاختلاف.. يبدو لي انه تلاشى . كل التوفيق لكي “.

جرأة جديدة

وكانت ابنة هيفاء وهبي قد نشرت قبل أيام قليلة لها مقطع فيديو رومانسياً، حاولت من خلاله إظهار جمالها لمتابعيها على انستغرام.

وظهرت زينب فياض في الفيديو مرتديةً فستاناً مكشوف الصدر، مع مكياج أبرز ملامح وجهها الجميلة والبريئة.

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض ☾ (@zainabnfayad)

وخاطبت ابنة هيفاء وهبي متابعيها تعليقاً على الفيديو بالقول: “صار لكم زمان ما تغزلتو فيني ودلعتوني وقلتو لي حليانة”.

الجدير ذكره أن ابنة هيفاء وهبي قد رفعت مستوى جرأتها في نشر صورها منذ فترة قليلة حين نشرت صورةً لها التقطتها من خلال الاستعانة بمرآة غرفة نومها.

وظهرت ابنة هيفاء وهبي ناثرةً شعرها، مرتديةً قميص نوم عارياً بحمالة رقيقة على الكتف.

كما ارتدت أقصر فستان كاد يكشف ملابسها الداخلية.

وأطلّت ابنة هيفاء وهبي بفستان أبيض قصير، بفتحات متعددة لدى منطقة الصدر والبطن.

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض ☾ (@zainabnfayad)

وحاولت زينب فياض تغطية ملابسها الداخلية بيديها في أثناء جلوسها بطريقة كشفت مدى قصر فستانها.