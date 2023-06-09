الجمعة, يونيو 9, 2023
الرئيسيةالهدهدمن داخل منزله.. المغربية هند بومشمر تكشف السرّ وراء عدم انتقال ميسي...
الهدهدحياتنا

من داخل منزله.. المغربية هند بومشمر تكشف السرّ وراء عدم انتقال ميسي إلى الهلال

المذيعة المغربية سبق وأعلنت انضمام ميسي إلى نادي الهلال السعودي في صفقة تاريخية برقم خيالي

كتب فهمي الورغمي
من داخل منزله.. المغربية هند بومشمر تكشف السرّ وراء عدم انتقال ميسي إلى الهلال
ليونيل ميسي
- Advertisement -

وطن- بعد تأكيد موافقة الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي، نشرت مذيعة برنامج “صدى الملاعب”، المغربية “هند بومشمر” عبر حساباتها على السوشيال ميديا، صورة لها برفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل منزله في باريس.

هند بومشمر تتألق بصورة من داخل منزل ميسي

وأرفقت المذيعة المغربية الصورة بتعليق قالت فيه :”ميسي كان متحمس للانتقال الى صفوف نادي الهلال ولا علاقة لزوجته بعدم إتمام الصفقة”.

وتأتي إشارة بومشمر، في الوقت الذي أتمّ اللاعب ليونيل ميسي، تعاقده رسمياً مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن دور رئيسي لزوجته أنتونيلا روكوزو في إتمام الصفقة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hind Boumchamar (@hindboumchamar)

وكانت الفرنسية هند بومشمر، ذات الأصول المغربية، قد أكدت سابقا أن ميسي سينضم للهلال، ثمّ عادت في إطلالات أخرى وأكدت على نية اللاعب بالانتقال إلى صفوف النادي السعودي في أقرب وقت.

- Advertisement -
هند بومشمر تتألق بصورة من داخل منزل ميسي
هند بومشمر تتألق بصورة من داخل منزل ميسي

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي سيوقع على عقد مع إنتر ميامي يمتد لثلاث سنوات، ويحتفظ اللاعب بحق فسخ العقد من طرف واحد في شهر يونيو من كل عام وعدم تمديده لموسم جديد. وفي حالة عدم فسخ العقد، يمدد العقد تلقائيا لسنة جديدة.

صفقة انتقال ميسي إلى إنتر ميامي

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، المملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ميسي في بيان رسمي، تناقلته وسائل إعلام دولية، إنه اتخذ هذا القرار بعد تفكير عميق وبالتشاور مع عائلته ووكيل أعماله (والده). مضيفاً أنه يشعر بالحماس لخوض تحدٍّ جديد في مسيرته الاحترافية.

وأوضح ميسي أنه سينضم إلى إنتر ميامي في الموسم القادم بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية.

وأشاد “البرغوث” بالمشروع الطموح لإنتر ميامي، الذي يملكه نجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام، والذي يهدف إلى جعل النادي واحداً من أفضل الأندية في أمريكا والعالم.

كذلك قال الصحافي المستقل المطلع بشكل عام فابريتسيو رومانو، إن بطل العالم وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات اختار اللعب في صفوف إنتر ميامي.

وفي تقرير لشبكة “ذا أثليتك” الموثوقة، قالت عدة مصادر مطلعة على المناقشات، إن “صفقة ميسي ستشمل على الأرجح خيار شراء نسبة مئوية من فريق الدوري الأمريكي عند اعتزاله”.

وأوضح التقرير: “سيكون هذا على الأقل شبيهاً بعقد ديفيد بيكام، والذي منحه خيار شراء فريق في الدوري الأمريكي مقابل 25 مليون دولار. أصبح هذا الخيار في النهاية إنتر ميامي”.

المصدرانستجرام ,شبكة “ذا أثليتك” ,تويتر، وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

رياضة

سبب رفض ميسي العودة إلى برشلونة واختياره إنتر ميامي على حساب الهلال

رياضة

ميسي إلى إنتر ميامي وسخر من السعودية.. هل فاز بعقد مربح مدى الحياة؟

رياضة

نادي الهلال السعودي يرفع عرضه المقدم إلى “ميسي” لـ مليار يورو! (شاهد)

رياضة

عرض مغري لميسي قد يقضي على أحلام عشاق برشلونة .. وهذه تفاصيله

حياتنا

زوجة ميسي تحسم وجهته الجديدة.. شرط وحيد يعيق عودة الابن الضال إلى برشلونة

رياضة

رحيل ميسي عن باريس هذا الصيف والليغا يرد على برشلونة بهذا القرار!

رياضة

رسميا.. ميسي يغادر باريس سان جيرمان.. ما هي وجهته الجديدة؟

رياضة

برشلونة يقترح على ميسي هذا العرض .. فهل يقبل البرغوث به؟!

رياضة

ميسي يحسم أمر عودته إلى برشلونة

رياضة

ميسي يُورط حكيمي في مشاجرة عنيفة بالدوري الفرنسي (فيديو)

رياضة

تفاصيل عقد ميسي السري مع باريس سان جيرمان.. ماذا حصل ؟!

رياضة

ماذا قال غوارديولا عن عودة ميسي إلى برشلونة؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد تهديدات بقتله.. شرطة لندن تطلب من عقيد سعودي منشق محاكاة حياة إدوارد سنودن!

لحظة وصول “عادل إمام” لجنازة الجندي المصري “محمد صلاح”.. حقيقة فيديو متداول!

دليلك الشامل لإطلاق مشروعك الخاص.. 9 نصائح ذهبية للتأكد من نجاحك في البدء بالطريقة الصحيحة

جورجينا تتحدث عن حفل زفافها من رونالدو ورد فعل غريب جداً منه (شاهد)

من هي حفيظة أركان؟.. أول سيدة تترأس البنك المركزي التركي وسط عاصفة التضخّم

قطر تطرد 100 معارض مصري.. وهذه الشخصيات على رأس القائمة!

جنس وتعرّي ومخدرات.. تسريب 9000 صورة لـ “هانتر بايدن” نجل الرئيس الأمريكي (شاهد)

دنيا بطمة تثير غضب متابعيها.. استعراض مؤخرة وأفخاذ وشعر مستعار وغلق التعليقات! (شاهد)

فضيحة في المغرب.. البرلمان يدرس تجنيس الإسرائيليين المغاربة في فترة قياسية.. ما القصة؟

مصادر تؤكد إلغاء زيارة “تبون” لفرنسا.. هل نجحت خطة المغرب بعد تسريب تسجيل ماكرون؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC