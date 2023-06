من داخل منزله.. المغربية هند بومشمر تكشف السرّ وراء عدم انتقال ميسي إلى الهلال

- Advertisement -

وطن- بعد تأكيد موافقة الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي، نشرت مذيعة برنامج “صدى الملاعب”، المغربية “هند بومشمر” عبر حساباتها على السوشيال ميديا، صورة لها برفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل منزله في باريس.

وأرفقت المذيعة المغربية الصورة بتعليق قالت فيه :”ميسي كان متحمس للانتقال الى صفوف نادي الهلال ولا علاقة لزوجته بعدم إتمام الصفقة”.

وتأتي إشارة بومشمر، في الوقت الذي أتمّ اللاعب ليونيل ميسي، تعاقده رسمياً مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن دور رئيسي لزوجته أنتونيلا روكوزو في إتمام الصفقة.

وكانت الفرنسية هند بومشمر، ذات الأصول المغربية، قد أكدت سابقا أن ميسي سينضم للهلال، ثمّ عادت في إطلالات أخرى وأكدت على نية اللاعب بالانتقال إلى صفوف النادي السعودي في أقرب وقت.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي سيوقع على عقد مع إنتر ميامي يمتد لثلاث سنوات، ويحتفظ اللاعب بحق فسخ العقد من طرف واحد في شهر يونيو من كل عام وعدم تمديده لموسم جديد. وفي حالة عدم فسخ العقد، يمدد العقد تلقائيا لسنة جديدة.

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، المملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ميسي في بيان رسمي، تناقلته وسائل إعلام دولية، إنه اتخذ هذا القرار بعد تفكير عميق وبالتشاور مع عائلته ووكيل أعماله (والده). مضيفاً أنه يشعر بالحماس لخوض تحدٍّ جديد في مسيرته الاحترافية.

وأوضح ميسي أنه سينضم إلى إنتر ميامي في الموسم القادم بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية.

وأشاد “البرغوث” بالمشروع الطموح لإنتر ميامي، الذي يملكه نجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام، والذي يهدف إلى جعل النادي واحداً من أفضل الأندية في أمريكا والعالم.

كذلك قال الصحافي المستقل المطلع بشكل عام فابريتسيو رومانو، إن بطل العالم وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات اختار اللعب في صفوف إنتر ميامي.

🚨🚨 BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami

🇺🇸 Messi will play in MLS. No more chances for Barcelona/Al Hilal despite trying to make it happen.

𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎#Messi #MLS pic.twitter.com/OTYWIlEzNc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023