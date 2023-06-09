الجمعة, يونيو 9, 2023
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حياتنا

للقارئ شديد التركيز فقط…كم عدد الأرقام التي تراها في الصورة؟

هل تستطيع إيجاد جميع الأرقام الموجودة في الصورة في ثواني قليلة؟

كتب ايمان الباجي
للقارئ شديد التركيز فقط... كم عدد الأرقام التي تراها في الصورة؟
كم عدد الأرقام التي تراها في الصورة؟
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وطن- دعابة الدماغ التي اخترناها اليوم تحتاج إلى قوة ملاحظة وعيون ثاقبة. حاول اكتشاف كم عدد الأرقام في الصورة.

تحظى الخدع البصرية وألعاب الدماغ والألغاز بشعبية كبيرة عبر الإنترنت.

وإذا كنت شخصًا مغرمًا بألعاب الدماغ، فقد يكون هذا التحدي الذي نشره موقع “timesofindia“مناسب لك. جرب واكتشف ما إذا كان يمكنك العثور على أكثر من ثلاثة أرقام في هذه الصورة.

انظر جيداً إلى الصورة عزيزي القارئ وركّز جيدا، وحاول اكتشاف جميع الأرقام في الوقت المحدد.

عليك العثور على جميع الأرقام

أنظر إلى الصورة جيداً

 تحتوي الصورة على 4 أرقام والتحدي بالنسبة هو العثور على الأرقام الأخرى في 10 ثوانٍ فقط.

هل يمكنك ذلك؟

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تحتاج إلى قوة ملاحظة لكي تصل إلى الحل.

أسرع، بسرعة؛ الوقت ينفد.

انتهى الوقت!

هل عرفت كل الأرقام؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت حقًا عبقري يهتم بالتفاصيل الصغيرة.

لكن إذا لم تستطع حل هذا اللغز، فلا تقلق. سنساعدك في معرفة كل الأرقام الموجودة في الصورة.

حل اللغز

إذا نظرت إلى الأعلى، فإن الرقم الذي يمكن رؤيته هو رقم 6، مع وجود جسم كروي صغير للرقم 9 تحته. ثم يأتي الرقم 4 المكتوب أسفل الرقم تسعة. ثم ببطء، ستلاحظ دائرتين في منتصف الصورة وستعرف أنه الرقم 8. ومن ثم ستحصل على 6 8 9 2 1.

فهل تمكنت من تحديد كل هذه الأرقام الخمسة من هذه الصورة؟ إذا لم تستطع، فلا داعي للقلق.
هذا اللغز هو موجود فقط لتحدي عقلك، لا علاقة له بمستوى ذكائك. واستمر في ممارسة الألغاز مثل هذه للحفاظ على صحة دماغك.

والآن عزيزي القارئ أخبرنا في التعليقات هل عثرت على جميع الأرقام؟ وكم وقت استغرقته للعثور عليها؟

المصدرموقع timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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