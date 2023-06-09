للقارئ شديد التركيز فقط... كم عدد الأرقام التي تراها في الصورة؟

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وطن- دعابة الدماغ التي اخترناها اليوم تحتاج إلى قوة ملاحظة وعيون ثاقبة. حاول اكتشاف كم عدد الأرقام في الصورة.

تحظى الخدع البصرية وألعاب الدماغ والألغاز بشعبية كبيرة عبر الإنترنت.

وإذا كنت شخصًا مغرمًا بألعاب الدماغ، فقد يكون هذا التحدي الذي نشره موقع “timesofindia“مناسب لك. جرب واكتشف ما إذا كان يمكنك العثور على أكثر من ثلاثة أرقام في هذه الصورة.

انظر جيداً إلى الصورة عزيزي القارئ وركّز جيدا، وحاول اكتشاف جميع الأرقام في الوقت المحدد.



عليك العثور على جميع الأرقام

تحتوي الصورة على 4 أرقام والتحدي بالنسبة هو العثور على الأرقام الأخرى في 10 ثوانٍ فقط.



هل يمكنك ذلك؟

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تحتاج إلى قوة ملاحظة لكي تصل إلى الحل.

أسرع، بسرعة؛ الوقت ينفد.



انتهى الوقت!

هل عرفت كل الأرقام؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت حقًا عبقري يهتم بالتفاصيل الصغيرة.

لكن إذا لم تستطع حل هذا اللغز، فلا تقلق. سنساعدك في معرفة كل الأرقام الموجودة في الصورة.



حل اللغز

إذا نظرت إلى الأعلى، فإن الرقم الذي يمكن رؤيته هو رقم 6، مع وجود جسم كروي صغير للرقم 9 تحته. ثم يأتي الرقم 4 المكتوب أسفل الرقم تسعة. ثم ببطء، ستلاحظ دائرتين في منتصف الصورة وستعرف أنه الرقم 8. ومن ثم ستحصل على 6 8 9 2 1.

فهل تمكنت من تحديد كل هذه الأرقام الخمسة من هذه الصورة؟ إذا لم تستطع، فلا داعي للقلق.

هذا اللغز هو موجود فقط لتحدي عقلك، لا علاقة له بمستوى ذكائك . و استمر في ممارسة الألغاز مثل هذه للحفاظ على صحة دماغك.

