لقضاء رحلة مريحة..طيار أمريكي يكشف عن 4 نصائح ضرورية قبل السفر

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وطن- مع قدوم فصل الصيف، كشف لنا طيار أمريكي عن أفضل نصائح ضرورية قبل السفر يجب على جميع المسافرين إتباعها لضمان رحلة ممتعة بدون ملل.

وفي حديثه عن هذه النصائح لموقع “simpleflying“، قال الطيار ريان جودوين:”بصفتي طيارًا في شركة طيران أمريكية، أعلم أن السفر على متن الطائرة يمكن أن يكون مرهقا حتى بالنسبة إلى المسافر الدائم.”

مضيفََا:”هذه هي أفضل نصائح السفر بالنسبة لي لمساعدتك على الحصول على رحلة رائعة.”

اذهب إلى المطار مبكراً

إحدى أهم نصائح الطيار المتعلقة بالسفر هي الوصول إلى المطار مبكرًا.

يوصي العديد من خبراء السفر بالوصول قبل ساعتين من موعد الرحلة، والتي من المحتمل أن تكون كافية في معظم المطارات في بعض الأحيان ولكنها قد لا تكون كافية خلال مواسم ذروة السفر.

امتلاك خطة بديلة



لا يكون وجود خطة سفر طارئة أمرًا ممكنًا دائمًا، ولكن عندما يكون الأمر كذلك، يجب أن يكون لديك خطة بديلة.

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قد تتضمن هذه الخطة كيفية التصرف في حال تأخير الرحلة ليوم واحد أو البقاء مع صديق طوال الليل في مدينة إذا لم تنجح الرحلة المخطط لها.

لا تكون خطة الطوارئ ممكنة دائمًا، ولكن عندما يكون ذلك ممكنًا، فإن معرفة خطوتك التالية في حالة حدوث تأخير أو إلغاء هو عامل مخفض كبير لضغط السفر.

استخدم التكنولوجيا

طورت كل شركة طيران كبرى تطبيقات مخصصة لحجز الحجوزات وتسجيل الوصول وخدمة العملاء الأساسية. بعضها أفضل من البعض الآخر، لكن جميعها ضرورية للسفر اليوم.

تتوفر التطبيقات أيضًا لتجميع معلومات التأخير من بيانات التحكم في الحركة الجوية (ATC). يمكن استخدام تطبيقات مثل ATC Delays للتعرف ما إذا حصل تغيير في رحلتك أو وقع إلغائها.



احذر من التعبئة الزائدة

ينصح الطيار بالابتعاد عن التعبئة الزائدة خلال الرحلة.