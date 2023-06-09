الجمعة, يونيو 9, 2023
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لقضاء رحلة مريحة..طيار أمريكي يكشف عن 4 نصائح ضرورية قبل السفر

السفر عن طريق الجو سريع ومريح ولكن ليس بدون تحديات. كشف الطيار الامريكي عن أربع نصائح للسفر لجعل تجربة السفر أكثر سلاسة.

كتب ايمان الباجي
لقضاء رحلة مريحة..طيار أمريكي يكشف عن 4 نصائح ضرورية قبل السفر
يمكن أن يكون السفر على متن الطائرة مرهقا في بعض الاحيان
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وطن- مع قدوم فصل الصيف، كشف لنا طيار أمريكي عن أفضل نصائح ضرورية قبل السفر يجب على جميع  المسافرين إتباعها لضمان رحلة ممتعة بدون ملل.

وفي حديثه عن هذه النصائح لموقع “simpleflying“، قال الطيار ريان جودوين:”بصفتي طيارًا في شركة طيران أمريكية، أعلم أن السفر على متن الطائرة يمكن أن يكون مرهقا حتى بالنسبة إلى المسافر الدائم.”

مضيفََا:”هذه هي أفضل نصائح السفر بالنسبة لي لمساعدتك على الحصول على رحلة رائعة.”

اذهب إلى المطار مبكراً

إحدى أهم نصائح الطيار المتعلقة بالسفر هي الوصول إلى المطار مبكرًا.

إذا كانت لديك رحلة، قاذهب إلى المطار مبكراً

يوصي العديد من خبراء السفر بالوصول قبل ساعتين من موعد الرحلة، والتي من المحتمل أن تكون كافية في معظم المطارات في بعض الأحيان ولكنها قد لا تكون كافية خلال مواسم ذروة السفر.

امتلاك خطة بديلة

لا يكون وجود خطة سفر طارئة أمرًا ممكنًا دائمًا، ولكن عندما يكون الأمر كذلك، يجب أن يكون لديك خطة بديلة.

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قد تتضمن هذه الخطة كيفية التصرف في حال تأخير الرحلة ليوم واحد أو البقاء مع صديق طوال الليل في مدينة إذا لم تنجح الرحلة المخطط لها.

لا تكون خطة الطوارئ ممكنة دائمًا، ولكن عندما يكون ذلك ممكنًا، فإن معرفة خطوتك التالية في حالة حدوث تأخير أو إلغاء هو عامل مخفض كبير لضغط السفر.

استخدم التكنولوجيا

طورت كل شركة طيران كبرى تطبيقات مخصصة لحجز الحجوزات وتسجيل الوصول وخدمة العملاء الأساسية. بعضها أفضل من البعض الآخر، لكن جميعها ضرورية للسفر اليوم.

تتوفر التطبيقات أيضًا لتجميع معلومات التأخير من بيانات التحكم في الحركة الجوية (ATC). يمكن استخدام تطبيقات مثل ATC Delays للتعرف ما إذا حصل تغيير في رحلتك أو وقع إلغائها.

احذر من التعبئة الزائدة

ينصح الطيار بالابتعاد عن التعبئة الزائدة خلال الرحلة.
عند تحضير حقيبة السفر، يجب أن يكون لديك ما يكفي من بضع مجموعات من الملابس ومجموعة كاملة من أدوات النظافة الشخصية.
ويقول الطيار في هذا السياق:”عندما أغادر في رحلة، أضع حذائي في حقيبة السفر وأتأكد من أن الملابس التي وضعتها مناسبة للوجهة التي سأسافر إليها. هذا كل شيء. وأقوم بكل هذا في أقل من دقيقة.”
المصدرsimpleflying، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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