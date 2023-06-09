لحظة وصول “عادل إمام” لجنازة الجندي المصري “محمد صلاح”.. حقيقة فيديو متداول!

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وطن- تم تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في مصر، زعم من خلاله البعض، ظهور الممثل عادل إمام وهو يشارك في عزاء الجندي المصري الذي استشهد على الحدود مع إسرائيل، الأسبوع الماضي، بعد إطلاقه النار على ثلاثة جنود إسرائيليين أرداهم قتلى.

حقيقة حضور عادل إمام جنازة الجندي المصري

حسب ما ذكرت خدمة التحقق من الأخبار الزائفة في وكالة فرنس برس، تبين أن الفيديو تم نشره منذ سنوات كجزء من عزاء الممثل والموسيقي الراحل عزّت أبو عوف.

ويُظهر الفيديو الذي يستمر لبضع ثوانٍ عادل إمام وهو يدخل إلى ما يبدو أنه مناسبة عزاء.

لكن تعليقات المستخدمين المرفقة مع الفيديو أشارت إلى أنه يظهر الممثل وهو يقدم واجب العزاء لأسرة الجندي المصري.

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حقق الفيديو عشرات آلاف المشاهدات على منصات فيسبوك ويوتيوب.

ويُذكر أنّ مراسم دفن الجندي المصري أقيمت (بسرية تامة) في قريته شمال القاهرة، وفقًا لتقارير وسائل إعلام محلية، الثلاثاء.

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الجندي المصري البطل

أثار الجندي المصري اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، ووُصف على نطاق واسع بأنه “بطل”.

وفي ضوء هذا الاهتمام الواسع، ظهرت عدة مقاطع فيديو تدّعي بعض الناشرين أنها لمراسم التشييع أو صور تعود للعسكري قبل وفاته، وأظهرت تقارير من خدمة تحقق الأخبار في وكالة فرانس برس أن هذه الادعاءات غير صحيحة.

وفي سياق ذلك، تم تداول الفيديو الذي يقال إنه يظهر عادل إمام في عزاء العسكري، ومع ذلك، فإن هذا الفيديو قديم وليس له علاقة بالحادثة الحالية.

وعند البحث على موقع يوتيوب باستخدام الكلمات الرئيسية “عادل إمام – عزاء”، ظهرت مجموعة كبيرة من المقاطع المختلفة.

وتبين أن المشاهد نفسها موجودة في أحد المقاطع المنشورة في العام 2019، ما ينفي أن يكون حديثا مثلما ادعى ناشروه.

ووفقا للمواقع الناشرة آنذاك، صُوّر الفيديو في عزاء الفنان الراحل عزّت أبو عوف الذي توفّي في الأوّل من يوليو من العام 2019 عن عمر يناهز السبعين عاما.