الجمعة, يونيو 9, 2023
الرئيسيةالهدهد"عمار يا مشمش".. قصة لقب يلازم مسقط رأس الشهيد البطل محمد صلاح...
الهدهد

“عمار يا مشمش”.. قصة لقب يلازم مسقط رأس الشهيد البطل محمد صلاح (فيديو)

القرية التي ينحدر منها صلاح اشتهرت بزراعة المشمش لكنها أصبحت أكثر شهرة بما فعله فخر العرب الحقيقي

كتب سالم حنفي
الشهيد محمد صلاح
- Advertisement -

وطن – تعتبر مقولة “عمار يا مشمش”، لقبا شهيرا يلازم القرية التي ينحدر منها الجندي المصري الشهيد محمد صلاح بطل عملية الحدود مع إسرائيل التي قتل فيها ثلاثة جنود من قوات جيش الاحتلال.

تُطلق هذه المقولة على قرية العمار الواقعة في محافظة القليوبية شمالي مصر، والتي تم دفن البطل المصري محمد صلاح فيها وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع تنظيم جنازة له.

تشتهر هذه القرية بزراعة المشمش المعروف لديها بالذهب الأصفر، وهو ما يعتبر مصدر الدخل الأول والرئييسي للقرية، ويعمل بهذه المهنة الآلاف من أبناء القرية.

وتعتبر هذه القرية، هي الأولى على مستوى الجمهورية، في زراعة وإنتاج المشمش، لكن أصبحت الآن أكثر شهرة بعدما حصلت على لقب الشهيد محمد صلاح، حتى منح القرية شهرة عالمية بعدما منحها المشمش شهرة محلية.

ودُفن جثمان الجندي المصري، محمد صلاح إبراهيم، الذي قتل 3 جنود إسرائيليين عند معبر العوجة في سيناء، يوم الإثنين، في قرية العمار في محافظة القليوبية في دلتا مصر، بشكل عاجل ودون إبلاغ العائلة.

- Advertisement -

وأفاد مصدر مطلع، بعدم علم الأسرة بوصول الجثمان إلا قبل الدفن بوقت قليل، وقال إن قوة أمنية اصطحبت شقيق صلاح وعمه من منزل العائلة يوم الحادث، ولم يظهرا حتى السابعة من صباح أمس، حين اتصلا بالأسرة وأبلغاها أنهما في الطريق لدفن جثمان صلاح في مقابر العائلة.

وأضاف أن ضيق الوقت منع معظم أفراد العائلة من حضور الدفن، بمن في ذلك والدة صلاح التي تقيم في القاهرة، مشيراً إلى أن عم وشقيق صلاح عادا إلى منزل العائلة في القاهرة بعد ساعات قليلة من انتهاء مراسم الدفن.

وبعد ذلك، منعت قوات الأمن أسرة محمد صلاح من إقامة عزاء أمام منزله اليوم، حسبما قال مصدران مقربان من عائلة المجند.

ونفى المصدر الأول، صحة ما نشره ابن خال صلاح عبر فيسبوك، حول وصية صلاح أن يقتصر العزاء على الدفن فقط، مؤكدًا أنها كانت أوامر من السلطات الأمنية للأسرة.

وبحسب المصدر الثاني، كان الاتفاق بين العائلة والجهات الأمنية على أن يُقام عزاء بعدما تم الدفن بشكل سري وسريع، على أن تؤجل الأسرة العزاء إلى اليوم حتى تكون الأعداد قد قلّت، إلا أن الجهات الأمنية عادت وأبلغت الأسرة، برفضها إقامة عزاء.

وتوجه مئات المواطنين، إلى منزل صلاح في منطقة عين شمس بالقاهرة، بناء على دعوات عبر فيسبوك، للمشاركة في العزاء أمام المنزل، لكن قوات تابعة لمباحث قسم عين شمس منعت وجودهم وفرقتهم.

المصدرفيسبوك - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

الهدهد

بعد فيديو قرش الغردقة المؤلم.. كيف تحمي نفسك من هجوم آكلي لحوم البشر؟

الهدهد

سياسي مصري شرده انقلاب السيسي..سبب وفاة محمد الجوادي وأين يدفن جثمانه؟

الهدهد

أحرجت تل أبيب.. ناشطة إسرائيلية تفجر مفاجأة عن عملية الحدود (فيديو)

الهدهد

فيديو قرش الغردقة أخرج ساويرس عن شعوره ونجل مبارك دخل على الخط

تقارير

بلومبيرغ تكشف الموعد الجديد لـ التعويم.. استقرار اقتصاد مصر وارد بشرط

الهدهد

قتلهم غدرا.. داليا زيادة تهاجم محمد صلاح وحزينة على جنود إسرائيل

الهدهد

طعم يُفضله.. سبب صادم وراء التهام قرش الغردقة لـ السائح الروسي

الهدهد

الكويت تصدم مصر والأردن بهذا القرار الصادر عن وزير التعليم العالي

الهدهد

تم سحله.. فيديو اصطياد القرش آكل السائح الروسي في الغردقة

الهدهد

مفاجأة بشأن تونسية قتلت طفلتها خنقا ثم ذبحت نفسها في مصر

الهدهد

“سلام للشهيد محمد صلاح”.. فرقة موسيقية تعزف سلاما خاصا للبطل

الهدهد

مزقه بالبطيء.. فيديو يخلع القلب لـ قرش يفتك بسائح في الغردقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

موعد مباراة الأهلي والوداد 2023 والتشكيلة المتوقعة في نهائي أبطال أفريقيا

بعد فيديو قرش الغردقة المؤلم.. كيف تحمي نفسك من هجوم آكلي لحوم البشر؟

لقضاء رحلة مريحة..طيار أمريكي يكشف عن 4 نصائح ضرورية قبل السفر

اللقطات الأولى لطعن جندي إسرائيلي بحاجز عسكري وما فعله الفلسطيني يلفت الأنظار

3 صفقات تمَّت بنجاح لريال مدريد هذا الصيف

بعد فشل التوقيع مع ميسي.. الهلال يتقدم بعرضٍ خيالي لمحمد صلاح وهذه قيمته

سياسي مصري شرده انقلاب السيسي..سبب وفاة محمد الجوادي وأين يدفن جثمانه؟

طُلب منهما خلع ملابسهما.. تفاصيل إذلال سيدتين محجبتين في مطار إسرائيلي

ملكة جمال العراق المرشحة للكونجرس.. تفتخر بصهيونيتها وتلقت تهديدا بالقتل

أحرجت تل أبيب.. ناشطة إسرائيلية تفجر مفاجأة عن عملية الحدود (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC