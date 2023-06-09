عالمة أعصاب تحذر..هذه الأطعمة تسرع شيخوخة الدماغ!

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وطن- كشف عالمة الأعصاب الأمريكية إميلي ماكدونالد عن مجموعة من الأطعمة من شأنها أن تسرع شيخوخة الدماغ.

وقالت إميلي لصحيفة إكسبرس البريطانية، إن أعراض المشكلات المعرفية مثل ضباب الدماغ والنسيان يمكن أن تكون مرتبطة بالنظام الغذائي.

وأشارت إلى أن ما نأكله يلعب دورا كبيرا في الحفاظ على صحة ورفاهية أجسامنا. ومع ذلك، قد لا يفكر الكثير منا في تأثير ذلك على أدمغتنا خاصة.



أطعمة تسرع شيخوخة الدماغ

تتضمن أمثلة الأطعمة المصنعة الشائعة ما يلي:

حبوب الإفطار.

الجبن.

الخبز.

الوجبات الخفيفة اللذيذة، مثل رقائق البطاطس ولفائف النقانق والفطائر.

وجبات الميكروويف.

ال كعك والبسكويت.

بالإضافة إلى ذلك، ربطت الدراسات السابقة أيضًا بين استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة (الأطعمة المصنعة التي تحتوي عادةً على خمسة مكونات أو أكثر) بالسرطان وأمراض القلب والسكري من النوع 2 من بين مشاكل صحية أخرى.

وبدلاً من ذلك، نصحت إميلي، البالغة من العمر 24 عامًا، بتناول الأطعمة الكاملة والدهون “الصحية”.

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وقالت في هذا السياق:”الأطعمة الكاملة والدهون الجيدة مفيدة لأدمغتنا – مثل الأفوكادو والعنب البري.”

وتشمل الأطعمة الكاملة:

الحبوب الكاملة.



ال فواكه والخضراوات.

اللحوم.

البيض.

البقوليات والمكسرات والبذور.

أضرار استعمال الجوال على أدمغتنا

ومن ناحية أخرى، قالت الخبيرة إميلي أيضًا أنه لا ينبغي لنا استعمال هواتفنا بمجرد استيقاظنا في الصباح – وبدلاً من ذلك يجب أن ننتظر 20 دقيقة على الأقل قبل استخدام الهاتف.

يقرأ الكثير من الناس أشياء مرهقة في الصباح، مما يدفعهم إلى الشعور بالتوتر طوال اليوم.

ونصحت الخبيرة في هذا الإطار بعدم النظر إلى هاتفك لمدة 20 إلى 30 دقيقة على الأقل بعد الاستيقاظ.



قالت إميلي إن الأمر نفسه ينطبق في الليل، حيث يجب علينا إيقاف تشغيل أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف في غضون ساعة قبل الذهاب إلى الفراش.

فوائد ممارسة التأمل

أضافت إميلي أن ممارسة التأمل يمكن أن تفعل العجائب لصحتك العقلية، حيث يزيد هذا النشاط حسب قولها من تكوين خلايا دماغية جديدة في الحُصين، وهو ذلك الجزء الصغير من الدماغ الذي يتحكم في ذاكرتنا.