مدرسة أردنية تطلب من معلماتها تنظيم الحمل والولادة وتدخل حكومي عاجل (شاهد)

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وطن- تسبب كتاب صادر من إدارة “مجموعة مدارس الجامعة” الخاصة في الأردن يطلب من المعلمات تنسيق حملهن حتى يلدن في الاجازة الصيفية، بموجة غضب عارمة على مواقع التواصل.

ووفقا للكتاب الصادر عن مجلس الإدارة والذي حمل صفة “تعميم للمعلمات” والمؤرخ بتاريخ 7 يونيو/حزيران الجاري، والموجه لمدراء المدارس، فقد حث على ضرورة أن تقوم المعلمات بتنظيم حملهن لتكون الولادة خلال العطلة الصيفية التي تتزامن مع أشهر (يونيو ويوليو وأغسطس) فقط.

وتذرع مجلس إدارة “مجموعة مدارس الجامعة” بأن هذا القرار لضرورات تقتضيها المصلحة العامة.

إحدى المدارس الخاصة تطلب من المعلمات، بضرورة تنظيم الحمل بحيث تكون الولادة خلال عطلة الصيف (6/7/8). رأيكم؟! #الأردن#فراس_الماسي pic.twitter.com/E2cGZxsNlx — فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) June 7, 2023

غضب وسخرية مواقع التواصل

التعميم الذي أصدرته إدارة “مجموعة مدارس الجامعة” لم يمر مرور الكرام، حيث انتفضت مواقع التواصل غضبا، مستنكرين أن يصل الحال إلى هذا الحد الذي تتحكم فيه المدارس بخصوصية معلماتها.

وفي هذا السياق، قالت المغردة “علياء“:”طلب مستفز ويؤشر على جهل بعقلية صاحب هذا القرار”.

الخبر يقول ان :

مدرسة خاصة في الاردن تطلب من معلماتها تنظيم الحمل بحيث تكون الولادة في العطلة الصيفية! طلب مستفز ويؤشر على جهل بعقلية صاحب هذا القرار pic.twitter.com/Qlvr5NyyuE — علياء (@alyaphd) June 7, 2023

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أما المهندس محمد عبيدات، فاستنكر مثل هذا القرار بالقول:” انا خابر تنظيم الحمل بخص الزوج والزوجه اما المدير جديده هاي هههههههه عشان هيك الواحد برفض انه زوجته تشتغل مستقبلاً اذا الله قدر وراد”.

انا خابر تنظيم الحمل بخص الزوج والزوجه

اما المدير جديده هاي هههههههه

عشان هيك الواحد برفض انه زوجته تشتغل مستقبلاً اذا الله قدر وراد https://t.co/5Hkpr9ojF7 — Moh'd B Obeidat 🇯🇴 (@MohdBObeidat3) June 8, 2023

وقال المغرد عمر بشابشة ساخرا من القرار:” من وسائل تنظيم الحمل الحديثة تشتغل بهاي المدرسة”.

من وسائل تنظيم الحمل الحديثة تشتغل بهاي المدرسة https://t.co/ftPtHYqT64 — Omar Bashabsheh🇯🇴 (@OmarBashabsheh2) June 7, 2023

وعبرت المغردة فاطمة جمال الدين عن غضبها من التعميم بالقول:” أرجو انه مناخذ عادات المجتمع الغربي من ناحية “الجنون في العمل” و”تنظيم الحمل”. اللي يريد ينظم أموره من راسه بكيفه، بس الشغل يتدخل بهالأمر الخاص؟ مهزلة تكون!”.

أرجو انه مناخذ عادات المجتمع الغربي من ناحية "الجنون في العمل" و"تنظيم الحمل".

اللي يريد ينظم أموره من راسه بكيفه، بس الشغل يتدخل بهالأمر الخاص؟ مهزلة تكون! https://t.co/2ga24SJCh4 — Fatima Jamaluddin ⚖️ (@FatimaJamaldin1) June 8, 2023

التربية والتعليم تتعهد بمحاسبة المدرسة

وتعليقا على الموضوع، قالت وزارة التربية والتعليم، إنها ستتخذ إجراءات مناسبةب حق المدرسة التي عممت على المعلمات بتنظيم الحمل.

ومع ارتفاع مستوى الغضب مما صدر عن مجموعة مدارس الجامعة، أصدرت إدارة المجموعة بيانا نقلته وسائل الإعلام الأردنية كشفت فيه عن موقفها من التعميم المتداول.

بيان مجموعة مدارس الجامعة

وقالت المجموعة ف بيانها أن “هذا التعيمم لن يتم العمل به ولا يمكن بأي حال قبول مضمونه، وتؤكد المدارس على انها مؤسسة تعليمية تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها وتحترم خصوصية العاملين بها”.

كما اعلنت الإدارة عن “فتح تحقيق موسع بخصوص البيان الصادر ومحاسبة المسؤولين عنه، كون التعميم الصادر لا يعبر عن رأي ادارة مدارس الجامعة بل هو قرار شخصي من مصدره ولا يعتدّ به من إدارة مدارس الجامعة بشكل عام كونها ملتزمة بتعليمات وزارة التربية و التعليم و القوانين و الانظمة الداخلية”.