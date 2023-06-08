الخميس, يونيو 8, 2023
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الهدهد

مدرسة أردنية تطلب من معلماتها تنظيم الحمل والولادة وتدخل حكومي عاجل (شاهد)

المدرسة أكدت بأن التعميم لا يمثلها وتهعدت بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤول عن إصدار التعميم

كتب سالم حنفي
مدرسة أردنية تطلب من معلماتها تنظيم الحمل والولادة وتدخل حكومي عاجل
مدرسة أردنية تطلب من معلماتها تنظيم الحمل والولادة
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وطن- تسبب كتاب صادر من إدارة “مجموعة مدارس الجامعة” الخاصة في الأردن يطلب من المعلمات تنسيق حملهن حتى يلدن في الاجازة الصيفية، بموجة غضب عارمة على مواقع التواصل.

ووفقا للكتاب الصادر عن مجلس الإدارة والذي حمل صفة “تعميم للمعلمات” والمؤرخ بتاريخ 7 يونيو/حزيران الجاري، والموجه لمدراء المدارس، فقد حث على ضرورة أن تقوم المعلمات بتنظيم حملهن لتكون الولادة خلال العطلة الصيفية التي تتزامن مع أشهر (يونيو ويوليو وأغسطس) فقط.

وتذرع مجلس إدارة “مجموعة مدارس الجامعة” بأن هذا القرار لضرورات تقتضيها المصلحة العامة.

مدرسة أردنية تطلب من معلماتها تنظيم الحمل والولادة
وزارة التربية والتعليم تتعهد بمحاسبة المدرسة الأردنية التي طلبت من معلماتها تنظيم الحمل والولادة

غضب وسخرية مواقع التواصل

التعميم الذي أصدرته إدارة “مجموعة مدارس الجامعة” لم يمر مرور الكرام، حيث انتفضت مواقع التواصل غضبا، مستنكرين أن يصل الحال إلى هذا الحد الذي تتحكم فيه المدارس بخصوصية معلماتها.

وفي هذا السياق، قالت المغردة “علياء“:”طلب مستفز ويؤشر على جهل بعقلية صاحب هذا القرار”.

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أما المهندس محمد عبيدات، فاستنكر مثل هذا القرار بالقول:” انا خابر تنظيم الحمل بخص الزوج والزوجه اما المدير جديده هاي هههههههه عشان هيك الواحد برفض انه زوجته تشتغل مستقبلاً اذا الله قدر وراد”.

وقال المغرد عمر بشابشة ساخرا من القرار:” من وسائل تنظيم الحمل الحديثة تشتغل بهاي المدرسة”.

وعبرت المغردة فاطمة جمال الدين عن غضبها من التعميم بالقول:” أرجو انه مناخذ عادات المجتمع الغربي من ناحية “الجنون في العمل” و”تنظيم الحمل”. اللي يريد ينظم أموره من راسه بكيفه، بس الشغل يتدخل بهالأمر الخاص؟ مهزلة تكون!”.

التربية والتعليم تتعهد بمحاسبة المدرسة

وتعليقا على الموضوع، قالت وزارة التربية والتعليم، إنها ستتخذ إجراءات مناسبةب حق المدرسة التي عممت على المعلمات بتنظيم الحمل.

ومع ارتفاع مستوى الغضب مما صدر عن مجموعة مدارس الجامعة، أصدرت إدارة المجموعة بيانا نقلته وسائل الإعلام الأردنية كشفت فيه عن موقفها من التعميم المتداول.

بيان مجموعة مدارس الجامعة

وقالت المجموعة ف بيانها أن “هذا التعيمم لن يتم العمل به ولا يمكن بأي حال قبول مضمونه، وتؤكد المدارس على انها مؤسسة تعليمية تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها وتحترم خصوصية العاملين بها”.

كما اعلنت الإدارة عن “فتح تحقيق موسع بخصوص البيان الصادر ومحاسبة المسؤولين عنه، كون التعميم الصادر لا يعبر عن رأي ادارة مدارس الجامعة بل هو قرار شخصي من مصدره ولا يعتدّ به من إدارة مدارس الجامعة بشكل عام كونها ملتزمة بتعليمات وزارة التربية و التعليم و القوانين و الانظمة الداخلية”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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