فيديو كارول سماحة قبل حفل أربيل يثير الجدل .. ماذا فعلت ليهاجمها الجمهور! (شاهد)

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وطن – في موقفٍ محرج، تعثرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، وكادت تسقط أرضاً أثناء توجهها لحفلها الاخير في أربيل، لكنّ قسماً كبيراً من جمهورها انتقدها، واتهمها بالتمثيل.

تعثر كارول سماحة في أربيل!

وأظهر مقطع فيديو، نشر على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة دخول كارول سماحة، من الباب، لكنها تعثرت كادت تقع أرضاً، غير أنها تمالكت نفسها، وقابلت الموقف بالضحك.

كارول سماحة تتعثر أثناء توجهها لحفلها الاخير في اربيل pic.twitter.com/BiyRzQo19x — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) June 8, 2023

ونشرت كارول سماحة عبر حسابها في انستغرام الفيديو، لكنّ الجمهور كان له رأي آخر فيه، حيث اتهمها البعض بالتمثيل، وآخرون قالوا إنها فنانة “كبيرة” ولا يليق بها هذه التصرفات، لمجرد أنّها تريد ان تصعد الترند .

View this post on Instagram A post shared by CAROLE SAMAHA كارول سماحة (@carolesamaha)

وقالت متابعة إن حركة كارول سماحة “مفتعلة و بايخه” -حسب رأيها- ، بينما رأت متابعة ثانية أن الفيديو “تمثيل كذب انتي عملتيها حتى تتمسخري على اليسا“، فيما قالت ثالثة: “التعليقات جايين من المريخ…حبايبي هادا ترند وهي عملته ركزوا باختلاف الميوزك مع اختلاف حركتها”.

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وكانت كارول سماحة ترتدي فستاناً أزرقاً أنيقاً، مفتوحاً من الأمام من جهته اليسرى .

كارول سماحة في أربيل

وأحيت كارول سماحة حفلاً غنائياً في أربيل، قبل أسبوع تقريباً .

ونشرت كارول عبر حسابها في انستغرام، صوراً من حفلها في أربيل، وعلّقت: “من لحظة يلي وصلت فيها على إربيل حسستوني بمحبة مش ممكن إنساها!”.

كما تابعت: “ذكريات حلوة كتير جمعتنا وانشالله منرجع منتقابل قريبًا بإربيل وبكل العراق . أحبكم هوايه”.

بينما تفاعل الجمهور بحماسٍ كبير مع أغاني الفنانة كارول سماحة.

وقد شارك كارول في الحفل الذي احيته لأول مرة في المنطقة الفنان اللبناني مروان خوري. بحسب موقع “الفن”

كما نشرت كارول سماحة صوراً أخرى بإطلالة ظهرت فيها بملابس هندية، أثارت إعجاب الجمهور .