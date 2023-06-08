الخميس, يونيو 8, 2023
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فيديو كارول سماحة قبل حفل أربيل يثير الجدل .. ماذا فعلت ليهاجمها الجمهور! (شاهد)

اتهمها البعض بالتمثيل وآخرون قالوا إنها فنانة "كبيرة" ولا يليق بها هذه التصرفات لمجرد أنّها تريد ان تصعد الترند

كتب أنس السالم
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وطن – في موقفٍ محرج، تعثرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، وكادت تسقط أرضاً أثناء توجهها لحفلها الاخير في أربيل، لكنّ قسماً كبيراً من جمهورها انتقدها، واتهمها بالتمثيل.

تعثر كارول سماحة في أربيل!

وأظهر مقطع فيديو، نشر على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة دخول كارول سماحة، من الباب، لكنها تعثرت كادت تقع أرضاً، غير أنها تمالكت نفسها، وقابلت الموقف بالضحك.

ونشرت كارول سماحة عبر حسابها في انستغرام الفيديو، لكنّ الجمهور كان له رأي آخر فيه، حيث اتهمها البعض بالتمثيل، وآخرون قالوا إنها فنانة “كبيرة” ولا يليق بها هذه التصرفات، لمجرد أنّها تريد ان تصعد الترند .

وقالت متابعة إن حركة كارول سماحة “مفتعلة و بايخه” -حسب رأيها- ، بينما رأت متابعة ثانية أن الفيديو “تمثيل كذب انتي عملتيها حتى تتمسخري على اليسا“، فيما قالت ثالثة: “التعليقات جايين من المريخ…حبايبي هادا ترند وهي عملته ركزوا باختلاف الميوزك مع اختلاف حركتها”.

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جانب من تعليقات الجمهور على فيديو كارول سماحة

وكانت كارول سماحة ترتدي فستاناً أزرقاً أنيقاً، مفتوحاً من الأمام من جهته اليسرى .

كارول سماحة في أربيل
إطلالة كارول سماحة في حفلها في أربيل

كارول سماحة في أربيل 

وأحيت كارول سماحة حفلاً غنائياً في أربيل، قبل أسبوع تقريباً .

كارول سماحة في أربيل 
من حفل كارول سماحة في أربيل

ونشرت كارول عبر حسابها في انستغرام، صوراً من حفلها في أربيل، وعلّقت: “من لحظة يلي وصلت فيها على إربيل حسستوني بمحبة مش ممكن إنساها!”.

تفاعل الجمهور مع أغاني كارول سماحة في أربيل
تفاعل الجمهور مع أغاني كارول سماحة في أربيل

كما تابعت: “ذكريات حلوة كتير جمعتنا وانشالله منرجع منتقابل قريبًا بإربيل وبكل العراق . أحبكم هوايه”.

بينما تفاعل الجمهور بحماسٍ كبير مع أغاني الفنانة كارول سماحة.

وقد شارك كارول في الحفل الذي احيته لأول مرة في المنطقة الفنان اللبناني مروان خوري. بحسب موقع “الفن

كما نشرت كارول سماحة صوراً أخرى بإطلالة ظهرت فيها بملابس هندية، أثارت إعجاب الجمهور .

المصدرانتسغرام - تويتر + الفن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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