سؤال حيّر المسافرين..”متى يجب علي الوصول إلى المطار قبل رحلتي”؟

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وطن- لطالما كان هناك نوعان من المسافرين: أولئك الذين يحضرون قبل ساعات من رحلتهم وأولئك الذين قطعوا أوقات الوصول في أقرب وقت ممكن من الإقلاع.

ما هو أفضل وقت للوصول إلى المطار؟

للرحلات الداخلية

وفقا لموقع “travelandleisure“، توصي معظم شركات الطيران بالوصول إلى المطار قبل ساعتين من المغادرة للرحلات الداخلية.

لكن هذه التوصية تعتمد على تفاصيل حالة سفرك. على سبيل المثال، عادةً ما يكون للمطارات الإقليمية حشود أقل بكثير من المطارات الدولية الرئيسية، لذلك من المحتمل أن تكون هناك صفوف انتظار أقصر بكثير.

للرحلات الدولية

توصي معظم شركات الطيران بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من المغادرة للرحلات الدولية. من الشائع أن تبدأ الرحلات الدولية في الصعود في وقت أبكر من الرحلات الداخلية (غالبًا ما تكون الطائرة أكبر ولديها سعة ركاب أعلى).

نصائح أخرى للسفر



امنح نفسك وقتًا إضافيًا خلال أيام ذروة السفر وساعات السفر القصوى

إذا كنت تسافر خلال الإجازات، أو في الصيف، فإذهب إلى المطار في وقت أبكر من المعتاد، حيث من المحتمل أن تكون هناك طوابير طويلة في كل مكان. سترغب كذلك في التفكير في الوقت من اليوم الذي تسافر فيه لكي تتجنب مثل هذه التأخيرات.



امنح نفسك وقتًا إضافيًا إذا كنت تسافر مع أطفال صغار

من الصعب أحيانا السفر مع أطفال صغار أو حتى مع مجموعة، لكن لا تتعجل.

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انتبه إلى آخر موعد لفحص الحقائب

تحدد كل شركة طيران موعدًا نهائيًا لفحص الحقائب، ويتراوح عادةً ما بين 45 دقيقة إلى 60 دقيقة قبل المغادرة، اعتمادًا على شركة الطيران والمطار الأصلي والوجهة النهائية.

إذا كنت تقوم بفحص حقيبتك، فابحث دائمًا عن آخر موعد لاستلام الحقائب.

ابحث عن موقف سيارات المطار الخاص بك

عندما تفكر في الوقت الذي يجب أن تغادر فيه مبكرًا إلى المطار، عليك أن تعثر على أكثر الأماكن السهلة التي قد تمنحك بعض الوقت الإضافي حتى لا تتعجل في اللحظة الأخيرة.

على سبيل المثال، إذا أوقفت سيارتك في مناطق الانتظار اقتصادية التي تقع على مسافة بعيدة من المطار، فقد تضطر إلى انتظار حافلة لتأخذك إلى المحطة، مما يزيد من تنقلاتك ويمكن أن يبطئ حتى الأمور.

