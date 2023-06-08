أحرجت تل أبيب.. ناشطة إسرائيلية تفجر مفاجأة عن عملية الحدود (فيديو)

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وطن – كشفت ناشطة إسرائيلية يمينية في فيديو خطير، أن قادة الجيش الإسرائيلي يأمرون جنودهم بالتغاضي عن عمليات التهريب التي تقوم بها العصابات على الحدود، وذلك في تعليقها على عملية الحدود التي نفذها الجندي المصري الشهيد محمد صلاح وقتل خلالها 3 جنود إسرائيليين قبل استشهاده.

ناشطة إسرائيلية تفجر الجدل بشأن عملية الحدود

وقالت الناشطة “إيلانا” في الفيديو الذي نشره أستاذ اللغة العبرية بجامعة “عين شمس” المصرية محمد عبود، إن قادة الجيش الإسرائيلي أصدروا أوامر لجنودهم بالتغاضي عن عمليات التهريب التي تقوم بها العصابات على الحدود.

وقالت بحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” إن بعض الجنود أخبروها قبل أسابيع أنه على الحدود مع مصر تطلب منهم القيادات أن يتغاضوا عن عمليات تهريب المخدرات والمهربين عند تهريب البضائع، وإلقاء المخدرات من فوق الجدار، وقالوا إن هذا سينتهي بكارثة وفعلاً انتهى الآن بكارثة، حسب وصفها.

وأضافت: “مخطىء ويعيش في الأوهام من يظن أن عندنا علاقات سلام مع المصريين”.

وزعمت أن من مصلحة المصريين أن تواصل إسرائيل الاعتقاد أنهم يعيشون بسلام معها لكننا لسنا في سلام معهم -حسب قولها-.

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المخدرات والحادث الحدودي

وبدوره أشار د. محمد عبود في تعليقه على الفيديو الذي نشره على حسابه في “فيسبوك“، إلى أن قصة تهريب المخدرات نقطة مهمة للغاية في الحادث الحدودي، خاصة أن منصات التواصل الاجتماعي العبرية تتناقل أحاديث عن تورط الجيش وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية(الشاباك) في تسهيل عمليات التهريب، مقابل تجنيد أفراد العصابات، والحصول على معلومات أمنية منهم!.

وتشير معلومات بأن الجندي المصري محمد صلاح الذي قتل 3 عسكريين إسرائيليين على الحدود كان يتصدى لعملية تهريب، بحسب رواية الجيش المصري التي تشكك بها تل أبيب.

وبحسب الناشطة فإن هناك العديد من التحذيرات للجيش الإسرائيلي بخصوص التعاون مع مهربي المخدرات.

صحفي إسرائيلي يؤكد الرواية

وكان الصحفي الاسرائيلي “ايتمار كارمون” نشر منذ أيام فيديوهات تؤكد رواية ” إيلانا” وتظهر ادخال مخدرات الى مصر من الجانب الاسرائيلي بالتعاون مع الجيش الاسرائيلي.

وقال إن ذلك حدث على مدار عدة أيام قبل واقعة الحدود المصرية، وأكد انه تم إبلاغ الشرطة الإسرائيلية إلا أنها لم تتخذ أي اجراء.

مما يشير إلى صحة الرواية المصرية حول الجندي المصري ، وإذا كان الجيش الإسرائيلي متورط فغير مستبعد تعطيل الكاميرات والمستشعرات على حاجز التأمين من جانب اسرائيل ، وقد يكون هذا التحليل تفسير لإخفاق إسرائيل في منع تسلل الجندي المصري.