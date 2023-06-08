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أحرجت تل أبيب.. ناشطة إسرائيلية تفجر مفاجأة عن عملية الحدود (فيديو)

قالت الناشطة " إيلانا" إن قادة الجيش الإسرائيلي أصدروا أوامر لجنودهم بالتغاضي عن عمليات التهريب التي تقوم بها العصابات على الحدود

كتب خالد الأحمد
تهريب المخدرات على حدود مصر وإسرائيل
ناشطة اسرائيلية تفضح تورط الجيش الإسرائيلي في تسهيل عمليات تهريب المخدرات إلى مصر
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وطن – كشفت ناشطة إسرائيلية يمينية في فيديو خطير، أن قادة الجيش الإسرائيلي يأمرون جنودهم بالتغاضي عن عمليات التهريب التي تقوم بها العصابات على الحدود، وذلك في تعليقها على عملية الحدود التي نفذها الجندي المصري الشهيد محمد صلاح وقتل خلالها 3 جنود إسرائيليين قبل استشهاده.

ناشطة إسرائيلية تفجر الجدل بشأن عملية الحدود

وقالت الناشطة “إيلانا” في الفيديو الذي نشره أستاذ اللغة العبرية بجامعة “عين شمس” المصرية محمد عبود، إن قادة الجيش الإسرائيلي أصدروا أوامر لجنودهم بالتغاضي عن عمليات التهريب التي تقوم بها العصابات على الحدود.

وقالت بحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” إن بعض الجنود أخبروها قبل أسابيع أنه على الحدود مع مصر تطلب منهم القيادات أن يتغاضوا عن عمليات تهريب المخدرات والمهربين عند تهريب البضائع، وإلقاء المخدرات من فوق الجدار، وقالوا إن هذا سينتهي بكارثة وفعلاً انتهى الآن بكارثة، حسب وصفها.

وأضافت: “مخطىء ويعيش في الأوهام من يظن أن عندنا علاقات سلام مع المصريين”.

وزعمت أن من مصلحة المصريين أن تواصل إسرائيل الاعتقاد أنهم يعيشون بسلام معها لكننا لسنا في سلام معهم -حسب قولها-.

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المخدرات والحادث الحدودي

وبدوره أشار د. محمد عبود في تعليقه على الفيديو الذي نشره على حسابه في “فيسبوك“، إلى أن قصة تهريب المخدرات نقطة مهمة للغاية في الحادث الحدودي، خاصة أن منصات التواصل الاجتماعي العبرية تتناقل أحاديث عن تورط الجيش وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية(الشاباك) في تسهيل عمليات التهريب، مقابل تجنيد أفراد العصابات، والحصول على معلومات أمنية منهم!.

وتشير معلومات بأن الجندي المصري محمد صلاح الذي قتل 3 عسكريين إسرائيليين على الحدود كان يتصدى لعملية تهريب، بحسب رواية الجيش المصري التي تشكك بها تل أبيب.

وبحسب الناشطة فإن هناك العديد من التحذيرات للجيش الإسرائيلي بخصوص التعاون مع مهربي المخدرات.

صحفي إسرائيلي يؤكد الرواية

وكان الصحفي الاسرائيلي “ايتمار كارمون” نشر منذ أيام فيديوهات تؤكد رواية ” إيلانا” وتظهر ادخال مخدرات الى مصر من الجانب الاسرائيلي بالتعاون مع الجيش الاسرائيلي.

وقال إن ذلك حدث على مدار عدة أيام قبل واقعة الحدود المصرية، وأكد انه تم إبلاغ الشرطة الإسرائيلية إلا أنها لم تتخذ أي اجراء.

مما يشير إلى صحة الرواية المصرية حول الجندي المصري ، وإذا كان الجيش الإسرائيلي متورط فغير مستبعد تعطيل الكاميرات والمستشعرات على حاجز التأمين من جانب اسرائيل ، وقد يكون هذا التحليل تفسير لإخفاق إسرائيل في منع تسلل الجندي المصري.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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