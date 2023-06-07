ياسمين عبدالعزيز تسخر من زوجها  أحمد العوضي بعد فعلته المقززة! (فيديو)

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وطن- سخرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، مجدداً من زوجها الممثل المصري أحمد العوضي، بعد تناوله الكبدة نية على الهواء.

كبدة نية!

ونشرت ياسمين عبدالعزيز فيديو ممنتج، عبر خاصية الستوري في “انستجرام“، لزوجها وهو يتناول الكبدة نية أثناء حلقته ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس.

ويتضمن الفيديو لقطات مركبة لها وهي تهرب وتقول “لا لا لا”، بينما الخلفية الصوتية لوثائقي عن التمساح، في إشارة إلى تشبيه أحمد العوضي به كحيوان مفترس.

كما شاركت ياسمين عبد العزيز صورة أخرى لأحمد العوضي وهو يتناول الكبدة وعلقت عليها “ياما”.

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“طلقني”

وحين روج العوضي لحلقته في برنامج “صاحبة السعادة“، كتب في تعليقه: “كبدة نيه بدمها، حصريا مع صاحبة السعادة قريبا”.

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وعبرت ياسمين حينها عن صدمتها قائلة: “إيه ده.. طلقني”.

View this post on Instagram A post shared by احمد العوضي_ Ahmed Elawady (@ahmed.elawady)

وتحدث أحمد العوضي خلال اللقاء عن تفاصيل علاقته بزوجته بعد 4 سنوات مؤكداً أنها ما زالت وطيدة.

أسعد بسفرها

وأشار العوضي إلى أن علاقته بياسمين نموذجاً حسناً في نظر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع العوضي مازحاً: “مش بنبسط لما ياسمين تبعد عني، بس لما بتسافر أو كدا ببقا شوية قاعد براحتي.. ومفيش حد معايا بشغل التليفزيون براحتي أو بعلي الصوت براحتي، ومافيش حد أنا خايف على مضايقته”.

وأضاف العوضي في حديثه عن ياسمين: “بالرغم إنها بتوحشني، وبلعب بلايستيشن براحتي، ولما بعمل كدا يومين وأكلمها أقولها إنتي فين؟، إرجعي”.

ضرب نار

وحول مسلسل “َضرب نار”، عقب زوج ياسمين عبد العزيز: “الحمد الله على نجاح مسلسل ضرب نار. وكان لينا هدف أنا وياسمين إننا نعمل مسلسل حلو، وعملنا الشغلانة الحمدالله حلوة أوي».

وخلال الحلقة جاءت فقرة كوميدية بين العوضي وإسعاد يونس، عندما أخبرته بأنها ستقول له عددًا من الفوازير، وعليه أن يجيبها بشكل كوميدي.

ولكن العوضي أخطأ في أول إجابتين، ولاحظت إسعاد يونس أن ملامحه تبدلت، فعلقت: “أنا خايفة من العوضي.. خلاص مش هاقدم البرنامج تاني سلام يا جمهوري”.

ومازحها العوضي قائلا: “الإعداد مبسوط دلوقتي؟”.

واستكملت إسعاد يونس الحوار بشكل كوميدي أيضًا وشكرته على تلبية دعوته لبرنامجها.