هذا ما سيدفعه ريال مدريد من أجل التعاقد مع هاري كين

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن تجهيز إدارة ريال مدريد عرض ضخم للتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين هداف نادي توتنهام، كبديل عن الفرنسي كريم بنزيما الذي غادر قلعة النادي للملكي هذا الصيف.

وقالت صحفية (ماركا) الإسبانية، بأن الإنجليزي هاري كين موافق على الانضمام إلى نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية (الميركاتو).

عرض ريال مدريد للتعاقد مع هاري كين

وأضافت الصحيفة، ” ريال مدريد يجهز عرض بقيمة 80 مليون للتعاقد مع اللاعب هاري كين هذا الصيف”.

كما وتابعت، ” ريال مدريد يؤمن بصعوبة التعاقد مع هاري كين. بسبب الطلبات المالية المرتفعة لإدارة توتنهام الإنجليزي، إلى جانب عدم رغبة النادي في التخلي عن خدمات اللاعب قبل عام واحد على نهاية عقده”.

🚨 رامون ألفاريز (صحفي) | ريال مدريد يدفع 80 مليون يورو لـ توتنهام للتعاقد مع كين، دانييل ليفي يطلب 130 مليون يورو. – يريد ريال مدريد إغلاق الصفقة خلال شهر يونيو. pic.twitter.com/aMB3aamBxm — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 7, 2023

وواصلت، ” ريال مدريد يسعى تحت قيادة رئيس النادي فلورنتينو بيريز من أجل إتمام صفقة التعاقد مع الإنجليزي كين صاحب ال29 عاماً، بصفقة قد تصل إلى 80 مليون يورو، للتخلص من المدة المتبقية من عقده مع نادي توتنهام”.

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هاري كين بديل كريم بنزيما

كما واستكملت، ” ريال مدريد ترفض بشكل قاطع إمكانية التعاقد مع هاري كين. بصفقة أكثر من 100 مليون يورو بسبب عمره الذي شارف على الثلاثين عاماً، على الرغم من أنه الخيار المفضل للمدرب أنشيلوتي كبديل عن كريم بنزيما”.

وارتبط اسم النجم الإنجليزي هاري كين، بالانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى في القارة الأوروبية العجوز. لعل أبرزها بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

ريال مدريد يرفع عرض شراء هاري كين إلى 80 مليون يورو بعدما أبلغ اللاعب رغبته بالرحيل لإدارة توتنهام.. المصدر: ماركا pic.twitter.com/dbpRK00Gai — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 7, 2023

كما واحتل الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). برصيد 30 هدفاً، خلف المتصدر إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي برصيد 36 هدفاً للموسم المنصرم.

ومن الجدير بالذكر بأن عقد هاري كين لاعب توتنهام ينتهي في ال30 من شهر يونيو / حزيران عام 2023.