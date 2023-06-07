الأربعاء, يونيو 7, 2023
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رياضة

هذا ما سيدفعه ريال مدريد من أجل التعاقد مع هاري كين

ريال مدريد سيدفع 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع الإنجليزي هاري كين هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
عرض ريال مدريد للتعاقد مع هاري كين
عرض ريال مدريد للتعاقد مع هاري كين
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن تجهيز إدارة ريال مدريد عرض ضخم للتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين هداف نادي توتنهام، كبديل عن الفرنسي كريم بنزيما الذي غادر قلعة النادي للملكي هذا الصيف.

وقالت صحفية (ماركا) الإسبانية، بأن الإنجليزي هاري كين موافق على الانضمام إلى نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية (الميركاتو).

عرض ريال مدريد للتعاقد مع هاري كين

وأضافت الصحيفة، ” ريال مدريد يجهز عرض بقيمة 80 مليون للتعاقد مع اللاعب هاري كين هذا الصيف”.

كما وتابعت، ” ريال مدريد يؤمن بصعوبة التعاقد مع هاري كين. بسبب الطلبات المالية المرتفعة لإدارة توتنهام الإنجليزي، إلى جانب عدم رغبة النادي في التخلي عن خدمات اللاعب قبل عام واحد على نهاية عقده”.

وواصلت، ” ريال مدريد يسعى تحت قيادة رئيس النادي فلورنتينو بيريز من أجل إتمام صفقة التعاقد مع الإنجليزي كين صاحب ال29 عاماً، بصفقة قد تصل إلى 80 مليون يورو، للتخلص من المدة المتبقية من عقده مع نادي توتنهام”.

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هاري كين بديل كريم بنزيما

كما واستكملت، ” ريال مدريد ترفض بشكل قاطع إمكانية التعاقد مع هاري كين. بصفقة أكثر من 100 مليون يورو بسبب عمره الذي شارف على الثلاثين عاماً، على الرغم من أنه الخيار المفضل للمدرب أنشيلوتي كبديل عن كريم بنزيما”.

هاري كين لاعب توتنهام
هاري كين لاعب توتنهام

وارتبط اسم النجم الإنجليزي هاري كين، بالانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى في القارة الأوروبية العجوز. لعل أبرزها بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

كما واحتل الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). برصيد 30 هدفاً، خلف المتصدر إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي برصيد 36 هدفاً للموسم المنصرم.

انتقال هاري كين إلى ريال مدريد
انتقال هاري كين إلى ريال مدريد

ومن الجدير بالذكر بأن عقد هاري كين لاعب توتنهام ينتهي في ال30 من شهر يونيو / حزيران عام 2023.

المصدروطن + صحيفة ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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