موعد حفل تقديم كريم بنزيما لجماهير اتحاد جدة السعودي وأسعار تذاكر الحضور

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وطن- أفادت تقارير صحفية سعودية، عن موعد حفل تقديم كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد السابق كلاعب جديد لجماهير نادي اتحاد جدة السعودي، الخميس، على ملعب “الملك عبد الله الرياضية” في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن نادي اتحاد جدة السعودي (العميد)، أعلن أن موعد تقديم النجم الفرنسي المسلم ذي الأصول الجزائرية كريم بنزيما، كلاعب جديد في صفوف نادي العميد، بطل دوري روشن وكأس السوبر السعوديين، الخميس.

موعد حفل تقديم كريم بنزيما لجماهير اتحاد جدة السعودي

وسيقام حفل تقديم الفرنسي بنزيما على ملعب ” الجوهرة المشعة” في مدينة جدة، أمام جماهير نادي اتحاد جدة السعودي بطل الدوري السعودي للموسم المنصرم.

ووفق التقارير السعودية، فإنه من المتوقع أن يحضر نحو 65 ألف متفرج. داخل مدرجات ملعب “الملك عبد الله الرياضية”، لرؤية نجمهم الجديد كريم بنزيما القادم من صفوف ريال مدريد الإسباني.

ومن المقرر أن يقام حفل استقبال النجم الفرنسي بنزيما، على ملعب “الجوهرة المشعة” في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

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بينما سيكون بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وبتوقيت دول شمال أفريقيا سيكون الحفل في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً.

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فسيكون عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

أسعار تذاكر حضور حفل تقديم كريم بنزيما

وبيّنت تلك التقارير، أن سعر تذكرة حضور حفل تقديم كريم بنزيما داخل مدرجات ملعب “الجوهرة المشعة“، سيبلغ 9 ريالات سعودي، وهو نفس الرقم الذي سيرتديه اللاعب كريم بنزيما مع نادي اتحاد جدة السعودي (العميد).

🎫 تذاكر تقديم نجمنا الفرنسي الجديد كريم بنزيما في الجوهرة المُشعة متاحة لكم عبر الرابط: 🤩👇🏼https://t.co/DYsR8xTMKv#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/DYmStoSJUt — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 7, 2023

وكان نادي اتحاد جدة السعودي قد وقّع مع الفرنسي كريم بنزيما لمدة موسمين مع خيار التجديد لعام إضافي (أي حتى صيف عام 2026)، بصفقة بلغت قيمتها 200 مليون يورو، وفق ما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية والسعودية.