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مريم الدباغ تروج للحم الخنزير بعد أن سألت الله الجنة! (فيديو)

لم تكترث الدباغ لحرمة شهر رمضان الماضي وظهرت شبهَ عارية وهي تستحمّ في بثّ مباشر لصالح أحد الإعلانات

كتب رفيف عبدالله
مريم الدباغ تروج للحم الخنزير بعد أن سألت الله الجنة! (فيديو)
مريم الدباغ
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وطن– في معرض إعلانها لأحد الفنادق، روجت المشهورة التونسية مريم الدباغ، للحم الخنزير، رغم أنها مسلمة، ويعتبر تناوله من الكبائر في الشريعة الإسلامية.

لحم الخنزير

لكن يبدو أن مريم الدباغ لا تكترث بالأمر، طالما أن الغاية هي النقود في النهاية.

فقد نشرت المشهورة التونسية عدة فيديوهات من داخل الفندق، ووصلت إلى بوفيه الطعام.

ومن بين عدة أطعمة، كان هناك لافتة مخصصة للأصناف التي تم إعدادها من لحم الخنزير.

روب استحمام

كما وثقت مريم الدباغ ظهورها بمصعد الفندق، وهي ترتدي روب استحمام فقط.

واستذكر المتابعون تناقضها، حين نشرت صورة عارية لها، وسألت الله الجنة، في الدعاء الذي أرفقته بالصورة.

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وكتبت مريم حينها: “اللَّهم إِنِّي أَسْأَلكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ. ما علمت مِنْهُ وَمَا لَمْ أعلمْ، وَأَعوذ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ, ما عَلِمْت مِنْه وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعوذ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْهُ عَبْدكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وما قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أو عملٍ. وأَعوذ بِكَ مِنَ النَّارِ وما قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا”.

مريم الدباغ
تناقض المشهورة التونسية أثار سخرية وانتقادات متابعيها

عارية في رمضان

و لم تكترث الدباغ لحرمة شهر رمضان، وظهرت شبهَ عارية وهي تستحمّ في بثّ مباشر لصالح أحد الإعلانات.

شاركت مريم الدباغ متابعيها، لحظة استحمامها عبر بثٍّ مباشر على أحد منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت عارضة الأزياء التونسية، وهي ترتدي ملابسها الداخلية فقط، وتقوم بغسل شعرها تحت دش الاستحمام، مع عبارات إعلانية للمنتج الذي تروّج له.

خطيب مريم

وفي سياق آخر، لا تزال مريم الدباغ تحتفل بعيد ميلادها إلى الآن رغم مرور 20 يوماً على انتهائه.

وأقامت المشهورة التونسية حفلاً آخر للاحتفال بعيد ميلادها، وسط أصدقائها وعدد من المشاهير وصناع المحتوى وخطيبها الجزائري.

وأشعلت مريم الدباغ الحفل بالرقص وسط راقصات شبه عاريات، مرتدية فستانين مختلفين.

حيث ظهرت مريم الدباغ بفستان أسود، وآخر زهري اللون قصير بلا أكمام، كشف صدرها بشكل فاضح.

الغريب بالأمر، أن تلك الحركات والملابس الجريئة، كانت بحضور خطيب مريم الدباغ، الجزائري عبد الرؤوف.

كما كانت صديقتها الممثلة التونسية خولة سليماني من أبرز الحضور.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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