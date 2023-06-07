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لغز صعب حلّه واحد فقط من كل 10 أشخاص .. أين تختبئ الفراشة!

"تعد صور الوهم البصري ممتعة ومفيدة أيضًا في تحسين ذاكرتك، والاهتمام بالتفاصيل"

كتب أنس السالم
لغز صعب .. أين تختبئ الفراشة
في الصورة اعلاه فراشة مختبئة .. والتحدي لاكتشافها في 3 ثوان فقط
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وطن – اختبار ذكاء جديد، لكنه هذه المرة صعب للغاية لدرجة أن شخصًا واحدًا فقط من بين كل 10 أشخاص يمكنه اكتشاف الفراشة التي تختبئ في الزهور في غضون 3 ثوانٍ.

هل تقبل هذا التحدي لتجد تلك الفراشة في الوهم البصر للزهرة الجميلة هذه؟

تعد صور الوهم البصري ممتعة ومفيدة أيضًا في تحسين ذاكرتك، والاهتمام بالتفاصيل، والتوجه المكاني.

لذا، إذا كنت تتساءل عن: هل تحدد الألغاز معدل ذكائك، فإن الإجابة هي نعم.

إذا كنت متمرساً في حل ألغاز الصور، فهذا يشير إلى ارتفاع مستوى الذكاء والتفكير البصري. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حل الألغاز ضمن مهلة زمنية تشير إلى قدرتك وسرعتك في معالجة الصور المرئية.

اختبار الذكاء .. لغز صعب: هل يمكنك اكتشاف فراشة تختبئ في الزهور في 3 ثوانٍ؟

هنا، لدينا صورة جميلة من الزهور الملونة ولكن ضع في اعتبارك أنها لغز تم فيه تمويه فراشة بذكاء بين الزهور. تم تصميم هذا اللغز لاختبار مهاراتك في الملاحظة والبصر.وفق موقع “jagranjosh

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وهم بصري .. أين تختفي الفراشة
أين تختفي الفراشة في الصورة؟!

لديك 3 ثوان لاكتشاف الفراشة المختبئة في الزهور. يمكنك اكتشاف ذلك؟

ننصح الأشخاص بالنظر إلى الصورة بعناية مع مراعاة أن المهلة قصيرة.

انظر إلى اللغز بعناية “أين تختبئ الفراشة في هذه الصورة؟”

وقتك يبدأ الآن!

يتحدى اللغز المشاهدين لتطبيق ذكاءهم الإبداعي، والتفكير البصري، والقدرة على اكتشاف الأنماط المخفية وتطبيق المنطق لحل هذا اللغز.

تحقق من هذا اللغز لمعرفة مستواك العبقري.

لديك بصر حاد إذا تمكنت من اكتشاف الفراشة المخفية في هذه الصورة في 3 ثوانٍ!

ومع ذلك، إذا كنت لا تزال تكتشف أين تختبئ الفراشة في هذا اللغز، فقد كشفنا عن الإجابة أدناه. فإذا نظرت بعناية إلى الصورة، سترى الفراشة مرقطة في أسفل اليسار في هذه الصورة.

الفراشة مختبئة ومشار اليها بدائرة سوداء
الفراشة مختبئة ومشار اليها بدائرة سوداء
المصدرjagranjosh - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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