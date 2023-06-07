لغز صعب حلّه واحد فقط من كل 10 أشخاص .. أين تختبئ الفراشة!

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وطن – اختبار ذكاء جديد، لكنه هذه المرة صعب للغاية لدرجة أن شخصًا واحدًا فقط من بين كل 10 أشخاص يمكنه اكتشاف الفراشة التي تختبئ في الزهور في غضون 3 ثوانٍ.

هل تقبل هذا التحدي لتجد تلك الفراشة في الوهم البصر للزهرة الجميلة هذه؟

تعد صور الوهم البصري ممتعة ومفيدة أيضًا في تحسين ذاكرتك، والاهتمام بالتفاصيل، والتوجه المكاني.

لذا، إذا كنت تتساءل عن: هل تحدد الألغاز معدل ذكائك، فإن الإجابة هي نعم.

إذا كنت متمرساً في حل ألغاز الصور، فهذا يشير إلى ارتفاع مستوى الذكاء والتفكير البصري. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حل الألغاز ضمن مهلة زمنية تشير إلى قدرتك وسرعتك في معالجة الصور المرئية.

اختبار الذكاء .. لغز صعب: هل يمكنك اكتشاف فراشة تختبئ في الزهور في 3 ثوانٍ؟

هنا، لدينا صورة جميلة من الزهور الملونة ولكن ضع في اعتبارك أنها لغز تم فيه تمويه فراشة بذكاء بين الزهور. تم تصميم هذا اللغز لاختبار مهاراتك في الملاحظة والبصر.وفق موقع “jagranjosh”

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لديك 3 ثوان لاكتشاف الفراشة المختبئة في الزهور. يمكنك اكتشاف ذلك؟

ننصح الأشخاص بالنظر إلى الصورة بعناية مع مراعاة أن المهلة قصيرة.

انظر إلى اللغز بعناية “أين تختبئ الفراشة في هذه الصورة؟”

وقتك يبدأ الآن!

يتحدى اللغز المشاهدين لتطبيق ذكاءهم الإبداعي، والتفكير البصري، والقدرة على اكتشاف الأنماط المخفية وتطبيق المنطق لحل هذا اللغز.

تحقق من هذا اللغز لمعرفة مستواك العبقري.

لديك بصر حاد إذا تمكنت من اكتشاف الفراشة المخفية في هذه الصورة في 3 ثوانٍ!

ومع ذلك، إذا كنت لا تزال تكتشف أين تختبئ الفراشة في هذا اللغز، فقد كشفنا عن الإجابة أدناه. فإذا نظرت بعناية إلى الصورة، سترى الفراشة مرقطة في أسفل اليسار في هذه الصورة.