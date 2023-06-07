صفقة إسرائيلية-مغربية حول الصحراء مقابل هذا الثمن!

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وطن- قال مسؤولون إسرائيليون إن مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زار الرباط يوم الأربعاء في الوقت الذي تبحث فيه حكومته إمكانية إعلان الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من أراضيه ، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بتنظيم استفتاء للوصول إلى دولة مستقلة.

في عام 2020 ، اعترف الرئيس الأمريكي آنذاك ، دونالد ترامب ، بحكم المغرب للمنطقة مقابل تحسينها الجزئي للعلاقات مع إسرائيل.

ثمن الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء

وقال مصدر دبلوماسي لرويترز إن مثل هذه الخطوة من قبل إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى ترقية كاملة للعلاقات الثنائية ، مع بعثات كل من البلدين ، المعينة حاليا كمكاتب اتصال ، لتصبح سفارات ، وإمكانية اتفاقية التجارة الحرة في المستقبل بين البلدين.

وامتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق على القضية، لكن مصدرا في حكومة نتنياهو أقر بأن الأمر قيد المناقشة داخل مجلس الأمن القومي في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية المغربية إن مستشار الأمن الوطني تساحي هنغبي ، رئيس مجلس الأمن القومي ، التقى يوم الأربعاء بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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وقال بيان لمكتب “نتنياهو” إن المسؤولين ناقشوا “تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الحكم والأمن”.

نقاش إسرائيلي-مغربي حول الصحراء

من جانبه، قال رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط ، الثلاثاء ، إن وزارتي الخارجية الإسرائيلية والمغربية يناقشان مسألة الصحراء الغربية و “القرار النهائي سيكون بقرار من وزرائنا”.

ووفقا لوكالة “رويترز”، فإن كسب التأييد لموقفها بشأن الصحراء الغربية هو الهدف النهائي للدبلوماسية المغربية ، التي شجعتها اعتراف ترامب ودعم القوى الغربية ، مثل إسبانيا المحتل السابق ، لخطة الحكم الذاتي الخاصة بها.

منتدى النقب

في هذا السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ، الأربعاء ، إنه سيجتمع مع نظرائه من دول اتفاق أبراهام في المغرب “خلال أسابيع”.

وفي حديث لإذاعة كان الإسرائيلية ، لم يحدد موعدًا أو مكانًا لما يسمى “منتدى النقب” بعد الصحراء الإسرائيلية حيث انعقد لأول مرة العام الماضي .

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في ذلك الاجتماع “أتمنى أن نلتقي قريبا جدا في صحراء مختلفة ولكن بنفس الروح”.

وأفادت وسائل إعلام مغربية عن خطة محتملة لإعادة الاجتماع في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية، في حين لم تقدم الرباط حتى الآن تفاصيل عن مكان أو توقيت الحدث.

انعقاد القمة في الداخلة سيمثل تحديا لواشنطن

ونوهت الوكالة إلى أن انعقاد القمة في الداخلة الساحلية قد يشكل تحديًا لواشنطن ، التي لم تلتزم بتعهد ترامب بفتح قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية.

يشار إلى أن 28 دولة أخرىفعلت ذلك، سواء في الداخلة أو مدينة العيون ، فيما يعتبره المغرب دعمًا ملموسًا لحكمه في الصحراء الغربية.

وتشمل تلك الدول الإمارات العربية المتحدة والبحرين ، وكلاهما من الموقعين على اتفاقية أبراهام، في حين تؤيد دول خليجية أخرى مطالب المغرب بالسيادة بشكل كامل.