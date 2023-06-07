شاهد ما يفعله محمد صلاح حاليا وسط سرية تامة

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وطن- في خبر حصري ومفاجئ، علمت عدد من الصحف المصرية، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، قد وصل إلى مدينة الغردقة الساحلية في زيارة خاصة وسرية.

محمد صلاح يقضي إجازته في الغردقة

وحسب صحيفة “المصري اليوم”، فقد زار صلاح – بعدما قرّر الإقامة في إحدى الفيلات الخاصة بمنتجع الجونة شمال مدينة الغردقة- منطقة شعاب”بيوض” التي تشتهر بها الغردقة، والتي تعتبر من أجمل المناطق الطبيعية في العالم.

نقلت الصحيفة المصرية عن أحد البحارة المرافقين لـ«صلاح» في الرحلة البحرية تأكيده أنه فور وصول نجم ليفريول للجونة، توجه على متن لنش سياحي إلى منطقة شعاب “بيوض” الشهيرة، والتي يزورها للمرة الخامسة على التوالي خلال إجازته الصيفية.

وأوضح ذات المصدر أن إجازة محمد صلاح بالغردقة ستمتد لعدة أيام، تشمل رحلات سياحية وجولات بحرية.

وتقع “جزيرة بيوض” شمال مدينة الغردقة، تبعد نحو 5 أميال بحرية عن أقرب منتجع وتمتاز بالهدوء والخصوصية ولا تصل إليها سوي اليخوت الخاصة، ويحرص على زيارتها المشاهير من نجوم الفن ونجوم الرياضة العالميين.

وخلال جولاته السابقة للجزيرة، استمتع صلاح بالغوص والسباحة في مياه البحر الأحمر الصافية، والتقط بعض الصور مع محبيه ومعجبيه.

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ورغم أنه لم يكشف عن سبب زيارته للغردقة هذه السنة، أو عن مدة إقامته فيها، لكن يبدو أنه يرغب في قضاء بعض الوقت بعيدا عن ضغوطات الملاعب والإعلام، حسب إفادة مواقع إخبارية مصرية.

ويُعتبر صلاح من أبرز اللاعبين المصريين في العالم، وأحد أهم نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد ساهم صلاح بشكل كبير في تحقيق ليفربول للعديد من الألقاب المحلية والقارية في السنوات الأخيرة.

لماذا اختار صلاح الغردقة لقضاء إجازته؟

تقع الغردقة على ساحل البحر الأحمر في مصر، وتشتهر بشعابها المرجانية الرائعة ومياهها الفيروزية الصافية، التي توفر فرصًا لممارسة الغوص والغطس وركوب الأمواج وغيرها من الأنشطة المائية. كما تضم الغردقة مجموعة من المنتجعات والفنادق الفاخرة، التي تقدم خدمات عالية الجودة ومرافق متكاملة للضيوف.

واحدة من أبرز المعالم السياحية في الغردقة هي جزيرة بيوض، التي تعد جزءًا من محمية جزر الجفتون الطبيعية. تتميز جزيرة بيوض بشاطئها الرملي الأبيض وبحيرتها الملونة، التي تحتوي على أنواع مختلفة من الأسماك والطحالب.

يمكن للزوار قضاء يوم ممتع في جزيرة بيوض، حيث يستمتعون بالسباحة والاسترخاء والتقاط الصور، أو يشاركون في رحلات مثيرة إلى الصحراء أو إلى قرى بدوية قريبة.

محمد صلاح ينضمّ لمعسكر المنتخب

بالعودة لمحمد صلاح، يشار أن زيارته للغردقة تأتي قبل أيام من انضمامه لمعسكر المنتخب الذى ينطلق يوم 10 يونيو المقبل استعدادًا لمباراتي غينيا المقرر لها يوم 14 في نفس الشهر ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

كما سيلعب صلاح المباراة الودية مع جنوب السودان يوم 18 يونيو، على أن يطير المنتخب إلى المغرب صباح يوم 12 إلى المغرب لمواجهة غينيا.

وفي علاقة بالحديث الدائر عن عقد صلاح مع ناديه الإنجليزي، ليفربول، يشار أن تقارير صحفية كانت قد كشفت عن رغبة النادى، فى تمديد عقد نجمه المصري، لمدة عامين آخرين، ليستمر مع النادى حتى عام 2027.

يأتي ذلك مع العلم أن عقد محمد صلاح، ينتهى مع ليفربول فى صيف عام 2025، ووفقا للصحفي أكرم كونور، فإن نادى ليفربول يرغب فى تمديد إقامة النجم المصرى محمد صلاح لأطول فترة ممكنة، حيث يجهز عقدا جديدا لنجمه لمدة عامين، ليستمر حتى عام 2027.

كل ما تريد معرفته عن أرقام محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح هو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ ليفربول، حيث حقق مع النادي الإنجليزي العديد من الألقاب والأرقام القياسية. وفيما يلي نستعرض لكم أهم ألقاب وأرقام اللاعب المصري مع ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2017.

أولاً، نتحدث عن الألقاب الجماعية التي فاز بها صلاح مع ليفربول. وهي ستة ألقاب:

– الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020، وهو أول لقب للريدز في هذه المسابقة منذ 30 عاماً.

– دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، وهو سادس لقب للريدز في هذه المسابقة، والأول منذ عام 2005.

– كأس العالم للأندية عام 2019، وهو أول لقب للريدز في هذه المسابقة، بعد خسارتهم في نهائي عام 2005.

– كأس السوبر الأوروبي عام 2019، وهو رابع لقب للريدز في هذه المسابقة، والأول منذ عام 2005.

– كأس رابطة المحترفين الإنجليزية موسم 2021-2022، وهو تاسع لقب للريدز في هذه المسابقة، والأول منذ عام 2012.

– كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2021-2022، وهو ثامن لقب للريدز في هذه المسابقة، والأول منذ عام 2006.

ثانياً، نتحدث عن الأرقام الفردية التي حطمها صلاح مع ليفربول. وهي:

– أكثر هداف في موسم واحد في تاريخ البريميرليغ برصيد 32 هدفاً في موسم 2017-2018.

– أكثر هداف في تاريخ ليفربول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 أهداف في موسم 2017-2018.

– أكثر هداف في تاريخ ليفربول في دور المجموعات بكأس العالم للأندية برصيد 3 أهداف في عام 2019.

– أكثر هداف في تاريخ ليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية برصيد 6 أهداف في موسم 2021-2022.

إلى جانب هذه الأرقام، فإن صلاح حصل على العديد من الجوائز الفردية، مثل:

– جائزة الحذاء الذهبي لهداف البريميرليغ ثلاث مرات في مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2021-2022.

– جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ من رابطة المحترفين في إنجلترا بتصويت اللاعبين مرتين في مواسم 2017-2018و2021-2022.

– جائزة أفضل لاعب أفريقي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مرتين في أعوام 2017 و2018.

– جائزة هدف الموسم في البريميرليغ عن موسم 2017-2018 عن هدفه الرائع ضد إيفرتون.