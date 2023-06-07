زفاف ماريتا الحلاني.. حاولت تقليد رجوة آل سيف في الحنة واستعانت بنفس المصمم في الزفاف! (شاهد)

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وطن– احتفلت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، اليوم بزفافها من المنتج الفني ومدير الإنتاج بمنصة أنغامي، كميل أبي خليل.

وشاركت ماريتا الحلاني الخبر السعيد عبر منشور لطيف على حسابها في انستجرام، بصورة تجمعها مع العريس.

أميرة حقيقية

وكتبت ماريتا: “لحسن الحظ تزوجنا”.

لا تبدو ماريتا أقل من كونها أميرة حقيقية في جمبسوت أبيض من تصميم المصمم الشهير إيلي صعب.

قامت بإقران ثوبها بغطاء رأس جميل من تصميم Centimes Bourgeois الذي أكمل مجموعتها الملكية بشكل مثالي.

وأقامت ماريتا بالأمس، حفل حنة ارتدت خلاله قفطاناً تراثياً مكوناً من قطعتين، بنصف كم من الكتان باللون العاجي. ومطرز بالزهور الذهبية ويتوسطه حزام باللون الذهبي.

ما كنت عارف انّو هيك نهار رح يأثّر فيّي هلقد

وقفتي حدّي من اوّل يوم، عطيتيني القوّة و الدّعم لبلّش بمثيرتي الفنّيّة واليوم بعدني ما عم بستوعب انّو انا رح زفّك و غنّيلك وافرح فيكي قدّام كل العالم

انا حدّك و سندك و رح ضل لتخلص الدّني

الف مبروك، بحبك يا اختي❤️👰‍♀️ @marittahallani pic.twitter.com/4F1hVU9XuI — الوليد الحلّاني (@alwalidhallani) June 6, 2023

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قفطان مثل رجوة

واتهم البعض ماريتا الحلاني، بمحاولة تقليد إطلالة الأميرة رجوة آل سيف، في حنتها قبل زفافها من الأمير الحسين بن عبدالله.

ويبلغ سعر قفطان ماريتا الذي ابتاعته من دار Kaftish للأزياء، 425 دولار.

كانت ماريتا قد أعلنت في بداية العام، خطبتها من كميل الذي وصفته بـ “حب حياتي”.

ونشرت ماريتا الحلاني صورة تجمعها بخطيبها، كميل أبي خليل وعلقت: “لقد قلت نعم لحب حياتي”.

وكان الأمر بمثابة مفاجأة لجمهور ابنة عاصي الحلاني، خاصة وأنها أكدت في لقاء سابق أنها ترفض الارتباط حالياً.

رفضت الارتباط من قبل

وتحدثت ماريتا حينها عن سر عدم ارتباطها في لقاء ببرنامج et بالعربى قائلة: “أنا ببعد عن الارتباط تجنبا للتشتيت لأني في مقتبل حياتي”.

وتابعت: “بحاول أبني مستقبلي وأركز طاقتي على أعمالي الفنية وليس على العلاقات العاطفية. بجانب أنني مشغولة ومعنديش وقت وإذا ارتبطت هقول لجمهوري في أسرع وقت”.

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وقالت ماريتا في لقاء آخر: “قبل دخولي مجال التمثيل كنت كثيرة التواجد على السوشيال ميديا. وكثيرا ما كنت أنشر فيديوهات ولكن بمجرد ما كلموني كي أشارك أصبح وجودي قليلا”.

وأضافت: “لا يوجد وقت كاف لتصوير الفيديوهات، ولكن من وقت لآخر أحاول أن اتواجد. ومن أكثر الفنانات اللي بحبها شيرين عبد الوهاب وأنغام”.

وأوضحت ماريتا الحلاني: “والدي دائما كان يشجعني ويقول لي تعالي نغني مع بعض”، مردفة: “والدي لم يقف في وجهي ودائما كان يشجعني وينصحني، لأن هذا حلمي”.