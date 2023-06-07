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زفاف ماريتا الحلاني.. حاولت تقليد رجوة آل سيف في الحنة واستعانت بنفس المصمم في الزفاف! (شاهد)

اتهم البعض ماريتا الحلانيبمحاولة تقليد إطلالة الأميرة رجوة آل سيف في حنتها قبل زفافها من الأمير الحسين بن عبدالله

كتب رفيف عبدالله
زفاف ماريتا الحلاني.. حاولت تقليد رجوة آل سيف في الحنة واستعانت بنفس المصمم في الزفاف! (شاهد)
ماريتا الحلاني
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وطن– احتفلت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، اليوم بزفافها من المنتج الفني ومدير الإنتاج بمنصة أنغامي، كميل أبي خليل.

وشاركت ماريتا الحلاني الخبر السعيد عبر منشور لطيف على حسابها في انستجرام، بصورة تجمعها مع العريس.

أميرة حقيقية

وكتبت ماريتا: “لحسن الحظ تزوجنا”.

زفاف ماريتا الحلاني
كسرت ماريتا القاعدة وارتدت جمبسوت

لا تبدو ماريتا أقل من كونها أميرة حقيقية في جمبسوت أبيض من تصميم المصمم الشهير إيلي صعب.

زفاف ماريتا الحلاني
بدت ابنة عاصي الحلاني أميرة حقيقية

قامت بإقران ثوبها بغطاء رأس جميل من تصميم  Centimes Bourgeois الذي أكمل مجموعتها الملكية بشكل مثالي.

وأقامت ماريتا بالأمس، حفل حنة ارتدت خلاله قفطاناً تراثياً مكوناً من قطعتين، بنصف كم من الكتان باللون العاجي. ومطرز بالزهور الذهبية ويتوسطه حزام باللون الذهبي.

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قفطان مثل رجوة

واتهم البعض ماريتا الحلاني، بمحاولة تقليد إطلالة الأميرة رجوة آل سيف، في حنتها قبل زفافها من الأمير الحسين بن عبدالله.

زفاف ماريتا الحلاني
اتهم البعض ماريتا بمحاولة تقليد إطلالة الأميرة رجوة آل سيف

ويبلغ سعر قفطان ماريتا الذي ابتاعته من دار Kaftish للأزياء، 425 دولار.

زفاف ماريتا الحلاني
يبلغ سعر قفطان ماريتا الذي ابتاعته من دار Kaftish للأزياء 425 دولار

كانت ماريتا قد أعلنت في بداية العام، خطبتها من كميل الذي وصفته بـ “حب حياتي”.

ونشرت ماريتا الحلاني صورة تجمعها بخطيبها، كميل أبي خليل وعلقت: “لقد قلت نعم لحب حياتي”.

وكان الأمر بمثابة مفاجأة لجمهور ابنة عاصي الحلاني، خاصة وأنها أكدت في لقاء سابق أنها ترفض الارتباط حالياً.

رفضت الارتباط من قبل

وتحدثت ماريتا حينها عن سر عدم ارتباطها في لقاء ببرنامج et بالعربى قائلة: “أنا ببعد عن الارتباط تجنبا للتشتيت لأني في مقتبل حياتي”.

وتابعت: “بحاول أبني مستقبلي وأركز طاقتي على أعمالي الفنية وليس على العلاقات العاطفية. بجانب أنني مشغولة ومعنديش وقت وإذا ارتبطت هقول لجمهوري في أسرع وقت”.

 

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وقالت ماريتا في لقاء آخر: “قبل دخولي مجال التمثيل كنت كثيرة التواجد على السوشيال ميديا. وكثيرا ما كنت أنشر فيديوهات ولكن بمجرد ما كلموني كي أشارك أصبح وجودي قليلا”.

وأضافت: “لا يوجد وقت كاف لتصوير الفيديوهات، ولكن من وقت لآخر أحاول أن اتواجد. ومن أكثر الفنانات اللي بحبها شيرين عبد الوهاب وأنغام”.

وأوضحت ماريتا الحلاني: “والدي دائما كان يشجعني ويقول لي تعالي نغني مع بعض”، مردفة: “والدي لم يقف في وجهي ودائما كان يشجعني وينصحني، لأن هذا حلمي”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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