الأربعاء, يونيو 7, 2023
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“رجل المطرقة”.. ما فعله لاجئ سوري لا يصدق ومخجل وألمانيا تعتقله

لم يكن انتقائيًا في غزواته الليلية، ولم يهتم بعلامة السيارة أو حجمها وحطم اللاجئ السوري نوافذ 20 سيارة بمطرقته في ليلة واحدة

كتب خالد الأحمد
رجل المطرقة
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وطن- في واقعة غريبة من نوعها أوقفت السلطات الألمانية لاجئاً سورياً أقدم على تحطيم 245 نافذة سيارة في ألمانيا، وتم اعتقاله يوم، الجمعة الماضي.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن الحادثة وقعت غرب هامبورغ، وقبضت عليه الشرطة بدون رخصة قيادة ثم صادرت مفاتيحه، ويقال إن الرجل البالغ من العمر 31 عاماً نُقل مكبلاً بالأصفاد لمركز الاحتجاز.

“كاره السيارات”.. لاجئ سوري يثير الجدل في ألمانيا

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية لم يكن “رجل المطرقة” انتقائيًا في غزواته الليلية ، ولم يهتم بعلامة السيارة أو حجمها وحطم السوري نوافذ ما يصل إلى 20 سيارة بمطرقة في ليلة واحدة.

وأضافت الصحيفة “أخاف ـ كاره السيارات ـ أصحاب السيارات في هامبورغ وقام في الأجزاء الغربية من المدينة على وجه الخصوص وباستخدام مطرقة، بتحطيم الزجاج الأمامي للسيارات المتوقفة، وفعل ذلك في شارع تلو الآخر.”

ووفقاً للصحيفة جاء اعتقال الشاب الذي يدعى فراس، عندما رأى الضباط الرجل يعبث بالسيارات المتوقفة مرة أخرى، أثناء التفتيش، صادرت الشرطة مطرقة ومجموعة من السكاكين الممنوعة، قبل اعتقاله في الساعة 1:15 صباحًا، كان الرجل قد أتلف بالفعل تسع سيارات بمطرقته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من أجل القبض على اللاجئ السوري فراس، جمعت الشرطة عشرة محققين مدنيين من مناطق “أوسدورف وستلينجن وروثرباوم وألتونا”.

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وبدأت السلسلة المخيفة لأعمال اللاجئ السوري في الثالث من مايو الماضي ، وامتد أثر الدمار في النهاية إلى عدة مناطق وضواحي هامبورغ. حيث شق طالب اللجوء طريقه عبر المنطقة كما لو أنه فقد عقله.

رجل المطرقة
رجل المطرقة يثير الجدل في ألمانيا

لم يكن لديه تفضيل لطرازات معينة

وأضافت الصحيفة أن بعض الزجاج الأمامي الذي دمره كلف عدة آلاف من اليورو لأنه يحتوي أيضًا على أجزاء من أنظمة المساعدة. وتسبب في أضرار جسيمة بعدة أماكن أثناء عملياته الليلية، بما فيها موقف سيارات لأحد المستشفيات.

ونقلت الصحيفة عن أحد السائقين المصابين كريستيان باستين (51 عاما)، تم تحطيم الزجاج الأمامي لسيارته الأودي المستأجرة، ليلة الجمعة، قوله: “اليوم أردت أن أستأجر سيارة في رحلة عمل إلى إيست فريزلاند ، لكن هذا لن يحصل”.

وبحسب “بيلد” فانه من الواضح أن اللاجئ السوري “كاره السيارات” لم يكن لديه تفضيل لطرازات معينة. شق المشاغب طريقه عبر الشوارع دون تمييز. كما تعرضت السيارات للهجوم والتلف في موقف مستشفى في ريسن.

وبعد الاعتقال، تم نقل اللاجئ السوري إلى مركز الشرطة وهو الآن رهن الاعتقال.

المصدريوتيوب، صحيفة "بيلد" الألمانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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