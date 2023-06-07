الأربعاء, يونيو 7, 2023
الرئيسيةحياتنابوجود نيمار ومبابي.. شاكيرا في وضع مثير مع عشقيها الجديد في ملهى...
حياتنا

بوجود نيمار ومبابي.. شاكيرا في وضع مثير مع عشقيها الجديد في ملهى ليلي (فيديو)

يبدو أن الشائعات التي تدور حول شاكيرا ولويس هاميلتون حقيقية فعلاً

كتب رفيف عبدالله
بوجود نيمار ومبابي.. شاكيرا مع عشقيها الجديد في ملهى ليلي (فيديو)
شاكيرا ولويس هاميلتون
- Advertisement -

وطن– يبدو أن الشائعات التي تدور حول شاكيرا ولويس هاميلتون حقيقية فعلاً.

ملهى ليلي

بعد أن رصدت الكاميرات شاكيرا ولويس هاميلتون مرتين، التقيا مجدداً في برشلونة بمناسبة سباق الجائزة الكبرى الإسباني للفورمولا 1.

في وقت لاحق تناول العاشقان الجديدان العشاء مع بعض الأصدقاء.

والآن نشرت صحيفة okdiario مقطع فيديو لشاكيرا ولويس هاميلتون وهما يحتفلان في ملهى ليلي شهير في ميناء كشف السيتي عن كوندال حيث كانوا مع نيمار ومبابي.

مربية براتب مغري

في سياق آخر، قررت شاكيرا طيّ الصفحة بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه.

ووضعت النجمة الكولومبية الماضي وراءها منذ ما يقرب من شهرين عندما انتقلت إلى ميامي مع أطفالها. بعد أن عاشت في برشلونة لأكثر من 10 سنوات، وهي الآن تبحث عن مربية لأولادها براتب مغرٍ لكن بشروط.

- Advertisement -

الآن، شاكيرا بحاجة إلى بعض المساعدة لأنها تعتني بطفليها: ميلان وساشا، بمفردها.

شاكيرا ولويس هاميلتون
ظهرت شاكيرا ولويس هاميلتون في حفل في برشلونة

وفقًا لموقع La Vanguardia، تبحث المغنية الكولومبية شاكيرا عن مربية لمساعدتها في رعاية طفليها، وهذه الوظيفة ستعرض عليها راتبًا مربحًا. كما نقل موقع صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن صانع المحتوى والمؤثر جيفرسون فيرني أكد أن المغنية تتطلع للعثور على الشخص المثالي لتصبح مربية أطفالها.

ماذا ستقدم شاكيرا لمربية أطفالها؟

من حيث الراتب، تقدّم شاكيرا راتبًا يبلغ نحو 2350 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى نفقات السفر.

عرض شاكيرا هو ضعف ما تكسبه المربيات بدوام كامل في ميامي، والذي يبلغ نحو 1070 دولارًا في الشهر.

كما لو أن هذا لم يكن كافيًا، ستعيش مربية ميلان وساشا في قصر شاكيرا الفاخر، الواقع في المنطقة الخاصة بشارع North Bay Road Drive.

يضمّ السكن ست غرف نوم وغرفة ألعاب ومنتجعاً صحياً وصالة ألعاب رياضية وسبعة حمامات، وفقًا لنفس الصحيفة.

شروط أن تصبح مربية أطفال شاكيرا

بالإضافة إلى طلب الخبرة في رعاية الأطفال، هناك شرط أساسي اشترطته المغنية وهو أن الشخص المختار لرعاية أطفالها يجب ألا يكون له أي اتصال بالصحافة، وهو الأمر الذي قد يتم الاتفاق عليه بموجب عقد السرية.

يشير موقع “La Vanguardia”، إلى أن شاكيرا كانت تبحث عن مربية لمدة ستة أشهر، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كانت المغنية الكولومبية قد وجدت بالفعل الشخص المناسب لرعاية ميلان وساشا.

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

شاكيرا تبحث عن مربية لأولادها براتب مغرٍ لكن بشروط

حياتنا

بالأدلة.. شاكيرا تتخطى بيكيه بقصة حب مشتعلة مع حبيب سيلينا غوميز السابق (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك توجه رسالة دعم كبيرة لـ شاكيرا.. بماذا نصحتها؟!

حياتنا

والدة بيكيه غاضبة من كلارا شيا بعد انتشار صورها الفاضحة في غياب ابنها (شاهد)

حياتنا

شاكيرا تتعرض لخيانة جديدة من صديقها الحميم كارلوس فيفز بسبب بيكيه وكلارا شيا!

حياتنا

بيكيه يحطم آمال شاكيرا بالعودة إليها بشكل نهائي بعد قيامه بهذا الأمر برفقة كلاراشيا

حياتنا

شاكيرا تتوسل إلى توم كروز التوقف عن هذا الأمر.. وتؤكد أنها لا تريد إحراجه أو الإساءة إليه!

حياتنا

شاكيرا تستعرض رشاقتها وليونة جسدها وسط المحيط والجمهور: “بيكيه هو الخاسر”! (فيديو)

حياتنا

بيكيه عاري الصدر في وضع حميمي مع كلارا شيا في ثاني صورة علنية لهما (شاهد)

حياتنا

بيكيه خان شاكيرا مع هذه العارضة البرازيلية وسألها عن حجم ثديها قبل ارتباطه بكلارا شيا (شاهد)

حياتنا

ثروة شاكيرا خيالية لدرجة أنها لن تنفقها في حياة واحدة.. لن تتخيل المبلغ!

حياتنا

شاكيرا تستغل أطفالها لمهاجمة بيكيه مجدداً.. ماذا قالت؟! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لا تحتاج إلى وصفة طبية لاستخدامه..دواء جديد لعلاج ضعف الانتصاب ينافس الفياغرا!

تعرف على ضحية كريم بنزيما بعد قدومه إلى اتحاد جدة السعودي   

نادي الهلال السعودي يرفع عرضه المقدم إلى “ميسي” لـ مليار يورو! (شاهد)

ابق عازبًا حتى تجد شخصًا لديه هذه الصفات الأساسية!

“اللي هشوفه هركبه على العمود”.. فيديو لمحمد صلاح يهدد الإسرائيليين قبل ساعات من العملية

عرض مغري لميسي قد يقضي على أحلام عشاق برشلونة .. وهذه تفاصيله

فلسطين ترد الاعتبار لجثمان الجندي المصري محمد صلاح بعد “الخذلان الكبير” (شاهد)

زفاف ماريتا الحلاني.. حاولت تقليد رجوة آل سيف في الحنة واستعانت بنفس المصمم في الزفاف! (شاهد)

“ابن سلمان” يطارد محبي عمه الراحل.. هذا ما فعله بعسكري أشاد به على واتس آب!

ماذا وراء شعار سيارة بورش الفاخرة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC