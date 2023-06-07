بوجود نيمار ومبابي.. شاكيرا في وضع مثير مع عشقيها الجديد في ملهى ليلي (فيديو)

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وطن– يبدو أن الشائعات التي تدور حول شاكيرا ولويس هاميلتون حقيقية فعلاً.

ملهى ليلي

بعد أن رصدت الكاميرات شاكيرا ولويس هاميلتون مرتين، التقيا مجدداً في برشلونة بمناسبة سباق الجائزة الكبرى الإسباني للفورمولا 1.

في وقت لاحق تناول العاشقان الجديدان العشاء مع بعض الأصدقاء.

والآن نشرت صحيفة okdiario مقطع فيديو لشاكيرا ولويس هاميلتون وهما يحتفلان في ملهى ليلي شهير في ميناء كشف السيتي عن كوندال حيث كانوا مع نيمار ومبابي.

مربية براتب مغري

في سياق آخر، قررت شاكيرا طيّ الصفحة بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه.

ووضعت النجمة الكولومبية الماضي وراءها منذ ما يقرب من شهرين عندما انتقلت إلى ميامي مع أطفالها. بعد أن عاشت في برشلونة لأكثر من 10 سنوات، وهي الآن تبحث عن مربية لأولادها براتب مغرٍ لكن بشروط.

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الآن، شاكيرا بحاجة إلى بعض المساعدة لأنها تعتني بطفليها: ميلان وساشا، بمفردها.

وفقًا لموقع La Vanguardia، تبحث المغنية الكولومبية شاكيرا عن مربية لمساعدتها في رعاية طفليها، وهذه الوظيفة ستعرض عليها راتبًا مربحًا. كما نقل موقع صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن صانع المحتوى والمؤثر جيفرسون فيرني أكد أن المغنية تتطلع للعثور على الشخص المثالي لتصبح مربية أطفالها.

ماذا ستقدم شاكيرا لمربية أطفالها؟

من حيث الراتب، تقدّم شاكيرا راتبًا يبلغ نحو 2350 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى نفقات السفر.

عرض شاكيرا هو ضعف ما تكسبه المربيات بدوام كامل في ميامي، والذي يبلغ نحو 1070 دولارًا في الشهر.

كما لو أن هذا لم يكن كافيًا، ستعيش مربية ميلان وساشا في قصر شاكيرا الفاخر، الواقع في المنطقة الخاصة بشارع North Bay Road Drive.

يضمّ السكن ست غرف نوم وغرفة ألعاب ومنتجعاً صحياً وصالة ألعاب رياضية وسبعة حمامات، وفقًا لنفس الصحيفة.

شروط أن تصبح مربية أطفال شاكيرا

بالإضافة إلى طلب الخبرة في رعاية الأطفال، هناك شرط أساسي اشترطته المغنية وهو أن الشخص المختار لرعاية أطفالها يجب ألا يكون له أي اتصال بالصحافة، وهو الأمر الذي قد يتم الاتفاق عليه بموجب عقد السرية.

يشير موقع “La Vanguardia”، إلى أن شاكيرا كانت تبحث عن مربية لمدة ستة أشهر، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كانت المغنية الكولومبية قد وجدت بالفعل الشخص المناسب لرعاية ميلان وساشا.