الأربعاء, يونيو 7, 2023
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رياضة

براتب مغري.. الاتحاد والنصر يتنافسان للتعاقد مع الفرنسي كانتي هذا الصيف

الاتحاد والنصر يتنافسان للتعاقد مع الفرنسي كانتي بعقد يمتد حتى صيف 2025.

كتب فارس أبو شيحة
انتقال كانتي إلى الدوري السعودي
انتقال كانتي إلى الدوري السعودي
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وطن- يتنافس فريقا الاتحاد والنصر للتعاقد مع النجم الفرنسي كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو) الجارية.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير الموثوق في انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، ” كانتي على وشك الانضمام إلى الاتحاد السعودي. كما وسيتم التفاوض على التفاصيل الأخيرة قبل أن يوافق على العرض”.

انتقال كانتي إلى الدوري السعودي

وتابع الموثوق رومانو، “المبعوثون السعوديون في لندن لتقديم عرض رسمي. مع النجم الفرنسي نغولو كانتي“.

كما وأضاف الإيطالي رومانو، ” يمكن أن يصل عرض الراتب إلى 100 مليون يورو شاملة حقوق الصور والصفقات التجارية”.

وختم، “الاتحاد والنصر قريبان من التعاقد مع اللاعب كانتي، لطالما أعطى اللاعب الأولوية للصفقة الجديدة مع تشيلسي كانت قريبة في مارس الماضي”.

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اقتراب اتحاد جدة من التوقيع مع كانتي

وأشارت تقارير صحفية أخرى، بأن نادي اتحاد جدة السعودي قريب من التوقيع مع الفرنسي كانتي. بصفقة انتقال حر بالمجان، قد تصل إلى 100 مليون يورو حتى صيف 2025.

كما وأوضحت تلك التقارير، بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي. كما وبرفقة مسؤولو نادي الاتحاد في العاصمة البريطانية (لندن)، في إطار إعداد الوثائق للتعاقد مع لاعب تشيلسي كانتي.

من هو اللاعب نغولو كانتي؟!

نغولو كانتي، لاعب كرة قدم فرنسي محترف، يلعب في مركز الوسط الدفاعي مع نادي تشيلسي، من مواليد شهر مارس/ آذار عام 1991 (32 عاماً).

انتقال كانتي إلى الدوري السعودي
انتقال كانتي إلى الدوري السعودي

كما وبدأ كانتي مسيرته الكروية مع نادي بولون في عام 2012، ثم الانتقال بعدها إلى كاين عام 2013، ليتعاقد بعدها مع ليستر سيتي عام 2015. وبعدها إلى نادي تشيلسي عام 2016 حتى يومنا هذا.

كانتي
كانتي

يشار بأن عقد كانتي ينتهي مع نادي تشيلسي (البلوز) نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري. وسط تقارير قد تحدثت في وقت سابق عن اتفاق اللاعب مع إدارة النادي لتجديد عقده حتى صيف عام 2026.

كانتي لاعب تشيلسي
كانتي لاعب تشيلسي
المصدروطن + فابريزيو رومانو + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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