براتب مغري.. الاتحاد والنصر يتنافسان للتعاقد مع الفرنسي كانتي هذا الصيف

وطن- يتنافس فريقا الاتحاد والنصر للتعاقد مع النجم الفرنسي كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو) الجارية.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير الموثوق في انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، ” كانتي على وشك الانضمام إلى الاتحاد السعودي. كما وسيتم التفاوض على التفاصيل الأخيرة قبل أن يوافق على العرض”.

وتابع الموثوق رومانو، “المبعوثون السعوديون في لندن لتقديم عرض رسمي. مع النجم الفرنسي نغولو كانتي“.

كما وأضاف الإيطالي رومانو، ” يمكن أن يصل عرض الراتب إلى 100 مليون يورو شاملة حقوق الصور والصفقات التجارية”.

Kanté always gave priority to new deal at Chelsea — it was close in March. pic.twitter.com/tACQjcPLPW

Al Ittihad and Al Nassr, on it.

Salary bid could reach €100m inclusive of the image rights & commercial deals.

🚨 EXCL: Saudi emissaries, in London to present an official proposal to N’Golo Kanté. #CFC

وختم، “الاتحاد والنصر قريبان من التعاقد مع اللاعب كانتي، لطالما أعطى اللاعب الأولوية للصفقة الجديدة مع تشيلسي كانت قريبة في مارس الماضي”.

وأشارت تقارير صحفية أخرى، بأن نادي اتحاد جدة السعودي قريب من التوقيع مع الفرنسي كانتي. بصفقة انتقال حر بالمجان، قد تصل إلى 100 مليون يورو حتى صيف 2025.

N’Golo Kanté is on the verge of joining Al Ittihad on free transfer! Final details are being discussed then proposal will be accepted 🚨🟡⚫️🇸🇦 #CFC

Al Ittihad directors just arrived in London to link up with PIF Saudi delegation to prepare documents.

€100m per year until 2025. pic.twitter.com/el7VDaiaq5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023