“ابن سلمان” يطارد محبي عمه الراحل.. هذا ما فعله بعسكري أشاد به على واتس آب!

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وطن – كشف العقيد السعودي المنشق، رابح العنزي عن مطاردة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكل من يشيد بعمه الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز.

وأكد “العنزي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” أنه تم اعتقال عسكري يدعى محمد مطلق الشملاني “بسبب وضعه لصورة الملك عبدالله في جواله والثناء عليه في رسالة واتساب”.

كما أوضح أنه “تم إفزاع زوجته وأطفاله عند مداهمة جهاز أمن الدولة السعودي لمنزله بطريقة وحشية رغم تفاهة التهمة الملفقة “.

ووجه “العنزي” رسالة لمن وصفهم بشرفاء رجال الأمن والعسكريين أن “ينصروا زميلهم العسكري المعتقل ظلماً والذي عمل بشرف لسنوات طويلة في دوريات أمن عرعر وقد قدم الكثير للمواطنين أثناء فترة عمله بصفته رجل أمن” .

كما كشف “العنزي” عن مكان اعتقال العسكري محمد مطلق الشملاني، موضحا أنه في سجن القصيم، زاعما أنه “تم تعذيبه وإهانته والتنكيل به من قبل عصابة محمد بن سلمان الإجرامية” .

لقد تم اعتقال العسكري: محمد مطلق الشملاني بسبب وضعه لصورة الملك عبدالله في جواله والثناء عليه في رسالة واتساب.

هذا وقد تم إفزاع زوجته وأطفاله عند مداهمة جهاز أمن الدولة السعودي لمنزله بطريقة وحشية رغم تفاهة التهمة الملفقة .

أهيب برجال الأمن الشرفاء والعسكريين أن ينصروا زميلهم… — Col.RabihAlenezi عقيد/ رابح العنزي (@ColAleneziRabih) June 6, 2023

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سعد الجبري يفضح محمد بن سلمان

وكان القيادي الأمني السعودي الهارب سعد الجبري، قد كشف في برنامج “60 دقيقة” المذاع على قناة “سي.بي.إس” الأمريكية إن محمد بن سلمان أخبر الأمير محمد بن نايف في عام 2014 أنه يريد أن يقتل الملك عبد الله لتأمين وصول والده الملك الحالي سلمان إلى عرش المملكة.

محمد بن سلمان خطط لاغتيال عمه الملك عبدالله بن عبدالعزيز

ووصف سعد الجبري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه “مختل عقلياً وقاتل يمتلك موارد لا حصر لها ويشكل تهديداً لشعبه وللأميركيين ولكوكب الأرض”.

وزعم “الجبري” خلال المقابلة أن محمد بن سلمان اقترح خلال اجتماع في 2014 على ابن عمه الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية آنذاك، ترتيب اغتيال الملك عبد الله.

مسؤول الاستخبارات السعودي السابق "سعد الجبري" في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، على قناة "CBS" الأمريكية يصف "محمد بن سلمان" بأنه "قاتل مختل عقليا" ويتهمه بالتفاخر بدس السم للملك السعودي الراحل "عبدالله بن عبدالعزيز".

pic.twitter.com/iwvcWf2Vxc — Abbas kansou (@AbbassKansou) October 27, 2021

وأضاف: “قال له أريد اغتيال الملك عبد الله. حصلت على خاتم مسموم من روسيا. يكفي أن أصافحه فقط وسوف ينتهي”.

وتابع “سواء كان يقول ذلك ليتفاخر فقط أم لا… فقد قاله وأخذناه على محمل الجد”.

وتابع أن الأمر تمت تسويته على انفراد داخل الديوان الملكي السعودي، لكن الاجتماع تم تصويره سراً وأنه يعرف مكان نسختين من تسجيل الفيديو.

وأكدت تصرفات محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، حقده على أبناء عمه الراحل، حيث قام باعتقال متعب وفيصل ومشعل وتركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بمجرد تمكنه من مفاصل الحكم في المملكة.

عاجل: حكمت المحكمة العامة على الأمير تركي بن عبدالله (ابن الملك عبدالله، والأمير الأسبق للرياض) بالسجن ١٧ سنة.

وفي حدَث سابق مدير مكتب الأمير تركي، اللواء علي القحطاني -حسب النيويورك تايمز- قُتِل تحت التعذيب في الرتز كارلتون في ٢٠١٧. صورة تركي يمين – صورة القحطاني يسار pic.twitter.com/UNE2g0iCMo — DAWN السعودية (@DAWNsaudi) August 2, 2022

أسباب العداء بين محمد بن سلمان والملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز

وربما تعود سياسات ولي العهد الانتقامية من أبناء عمه تحديدا، إلى خلافاته السابقة مع الملك عبدالله، وتوبيخ العاهل السعودي الراحل له أكثر من مرة وانتقاد تصرفاته.

وفي هذا السياق كانت صحيفة “واشنطن بوست” قد كشفت في تقرير سابق لها في نوفمبر2018 كواليس بعض هذه الخلافات بين الملك عبدالله آل سعود، ومحمد بن سلمان.

وذكرت الصحيفة أنه الملك الراحل كان مستاء جدا من ولي عهده آنذاك سلمان بن عبد العزيز ـ ملك السعودية الآن ـ، بسبب توجهه نحو تقليد ابنه محمد ـ ولي العهد الحالي ـ مناصب حساسة بالدولة رغم صغر سنه وقلة خبرته.

ولفتت “واشنطن بوست” في تقريرها آنذاك إلى أن الملك سلمان بدأ بتهيئة ابنه لأداء أدوار كبيرة منذ أن كان سلمان أميرًا للرياض.

وفاة الملك عبدالله وانقلاب سلمان على وصيته

وتوفي الملك عبد الله عن عمر يناهز 90 عاماً في عام 2015 وخلفه أخوه غير الشقيق سلمان بن عبدالعزيز الذي عين محمد بن نايف ولياً للعهد.

لكن في عام 2017، تم استبدال بن نايف بمحمد بن سلمان في ولاية العهد وعزل من منصبه كوزير للداخلية وسرت إشاعات حول وضعه قيد الإقامة الجبرية قبل أن يتم اعتقاله عام 2020.