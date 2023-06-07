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“ابن سلمان” يطارد محبي عمه الراحل.. هذا ما فعله بعسكري أشاد به على واتس آب!

سعد الجبري كشف في وقت سابق أن محمد بن سلمان اقترح على ولي العهد السابق محمد بن نايف اغتيال الملك عبدالله عبرخاتم روسي مسمم

كتب سالم حنفي
الملك عبد الله بن عبد العزيز
الملك عبد الله بن عبد العزيز
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وطن – كشف العقيد السعودي المنشق، رابح العنزي عن مطاردة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكل من يشيد بعمه الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز.

وأكد “العنزي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” أنه تم اعتقال عسكري يدعى محمد مطلق الشملاني “بسبب وضعه لصورة الملك عبدالله في جواله والثناء عليه في رسالة واتساب”.

كما أوضح أنه “تم إفزاع زوجته وأطفاله عند مداهمة جهاز أمن الدولة السعودي لمنزله بطريقة وحشية رغم تفاهة التهمة الملفقة “.

ووجه “العنزي” رسالة لمن وصفهم بشرفاء رجال الأمن والعسكريين أن “ينصروا زميلهم العسكري المعتقل ظلماً والذي عمل بشرف لسنوات طويلة في دوريات أمن عرعر وقد قدم الكثير للمواطنين أثناء فترة عمله بصفته رجل أمن” .

كما كشف “العنزي” عن مكان اعتقال العسكري محمد مطلق الشملاني، موضحا أنه في سجن القصيم، زاعما أنه “تم تعذيبه وإهانته والتنكيل به من قبل عصابة محمد بن سلمان الإجرامية” .

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سعد الجبري يفضح محمد بن سلمان

وكان القيادي الأمني السعودي الهارب سعد الجبري، قد كشف في برنامج “60 دقيقة” المذاع على قناة “سي.بي.إس” الأمريكية إن محمد بن سلمان أخبر الأمير محمد بن نايف في عام 2014 أنه يريد أن يقتل الملك عبد الله لتأمين وصول والده الملك الحالي سلمان إلى عرش المملكة.

محمد بن سلمان خطط لاغتيال عمه الملك عبدالله بن عبدالعزيز

ووصف سعد الجبري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه “مختل عقلياً وقاتل يمتلك موارد لا حصر لها ويشكل تهديداً لشعبه وللأميركيين ولكوكب الأرض”.

وزعم “الجبري” خلال المقابلة أن محمد بن سلمان اقترح خلال اجتماع في 2014 على ابن عمه الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية آنذاك، ترتيب اغتيال الملك عبد الله.

وأضاف: “قال له أريد اغتيال الملك عبد الله. حصلت على خاتم مسموم من روسيا. يكفي أن أصافحه فقط وسوف ينتهي”.

وتابع “سواء كان يقول ذلك ليتفاخر فقط أم لا… فقد قاله وأخذناه على محمل الجد”.

وتابع أن الأمر تمت تسويته على انفراد داخل الديوان الملكي السعودي، لكن الاجتماع تم تصويره سراً وأنه يعرف مكان نسختين من تسجيل الفيديو.

وأكدت تصرفات محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، حقده على أبناء عمه الراحل، حيث قام باعتقال متعب وفيصل ومشعل وتركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بمجرد تمكنه من مفاصل الحكم في المملكة.

أسباب العداء بين محمد بن سلمان والملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز

وربما تعود سياسات ولي العهد الانتقامية من أبناء عمه تحديدا، إلى خلافاته السابقة مع الملك عبدالله، وتوبيخ العاهل السعودي الراحل له أكثر من مرة وانتقاد تصرفاته.

وفي هذا السياق كانت صحيفة “واشنطن بوست” قد كشفت في تقرير سابق لها في نوفمبر2018 كواليس بعض هذه الخلافات بين الملك عبدالله آل سعود، ومحمد بن سلمان.

وذكرت الصحيفة أنه الملك الراحل كان مستاء جدا من ولي عهده آنذاك سلمان بن عبد العزيز ـ ملك السعودية الآن ـ، بسبب توجهه نحو تقليد ابنه محمد ـ ولي العهد الحالي ـ مناصب حساسة بالدولة رغم صغر سنه وقلة خبرته.

ولفتت “واشنطن بوست” في تقريرها آنذاك إلى أن الملك سلمان بدأ بتهيئة ابنه لأداء أدوار كبيرة منذ أن كان سلمان أميرًا للرياض.

وفاة الملك عبدالله وانقلاب سلمان على وصيته

وتوفي الملك عبد الله عن عمر يناهز 90 عاماً في عام 2015 وخلفه أخوه غير الشقيق سلمان بن عبدالعزيز الذي عين محمد بن نايف ولياً للعهد.

لكن في عام 2017، تم استبدال بن نايف بمحمد بن سلمان في ولاية العهد وعزل من منصبه كوزير للداخلية وسرت إشاعات حول وضعه قيد الإقامة الجبرية قبل أن يتم اعتقاله عام 2020.

المصدرسي.بي.إس + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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