الأربعاء, يونيو 7, 2023
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ابنة جوني ديب تمارس الجنس الصريح وتستمني بالثلج ووالدها يعلق! (شاهد)

جوني ديب عبر عن افتخاره بابنته ليلي روز واعتمادها على نفسها دون الاعتماد على شهرته لتحقيق ذاتها

كتب سالم حنفي
ابنة جوني ديب
ليلي روز ديب ابنة جوني ديب
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وطن – عبر نجم هولييود جوني ديب عن افتخاره بابنته “ليلي روز” لأخذها دورها الفاضح في مسلسل “التعذيب الإباحيي” The Idol – ، معتقدا أن الجدل الغاضب المحيط بالمسلسل ، الذي تعرت من أجله وصورت مشهدًا فاضحًا للعادة السرية ، هو علامة على أنها “تفعل شيئًا صحيحًا”.

واحتلت الممثلة البالغة من العمر 24 عامًا مركز الصدارة في أحدث عرض والذي تجسد فيه “ليلي روز” شخصية المغنية “جوسلين” التي عانت من انهيار عصبي أثناء جولة غنائية قبل أن تلتقي بمنتهى الغموض في ملهى ليلي بنهاية الأسبوع مع شخصية “كاد تيدروس”.

ليلي ديب
تجسد “ليلي روز” شخصية المغنية “جوسلين” في مسلسل THE IDOL

وقوبل المسلسل المشحون جنسيًا ، والذي يتضمن ممارسة العادة السرية والاختناق وصور سيلفي صريحة لـ “ليلي روز”، بالنقد حيث ادعى المشاهدون أن الكاتب المبدع سام ليفينسون قد حوله إلى “إباحية تعذيب وخيال اغتصاب”.

ليلي ديب
يحوي المسلسل مشاهد جنسية جريئة من تمثيل ليلي جوني ديب

ولكن، على الرغم من رد الفعل العنيف ، قال مصدر مقرب من جوني لصحيفة “ديلي ميل” إنه غير منزعج وبدلاً من ذلك “يعتقد أنها يجب أن تفعل شيئًا صحيحًا لتكتسب الكثير من الاهتمام”.

وقال المصدر إن “جوني ديب يحب أن تقوم ليلي بتكوين مهنة خاصة بها وتتحدى نفسها لتولي الأدوار التي تهمها واختبارها”.

ليلي ووالدها جوني ديب
ليلي ووالدها جوني ديب

جوني ديب يرد من ابنته الاعتماد على نفسها

وأضاف أنه “يحب يراها تعتمد على نفسها وأن تصبح ممثلة بجهدها، وأن لا تستريح في حياتها المهنية معتمدة على نجاحه. هو.”

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وأوضح “إنه يحب كونها شخصًا قويًا ، خاصة الآن بعد أن حظيت ببعض الاهتمام الإضافي مع دورها الأخير في The Idol”، معبرا عن افتخاره ر بها ولا ييلقي بالا للثرثرة والدراما الإضافية التي يجلبها الدور.

ليلي جوني ديب
تمارس ليلي جوني ديب أدورا جريئة كالعادة السرية والاختناق أثناء الجنس وغيره

وقال: “إنه يعتقد أنها يجب أن تفعل شيئًا صحيحًا لأن الدور يحظى باهتمام كبير ، وهو فخور بنجاحها.”

ويتميز العرض بالعديد من المشاهد الصريحة – مع لقاء جنسي واحد يتضمن سكينًا ينتهي بكاد تيدروس في خنق جوسلين.

تأثير الإباحية على نفوس الشباب

وعندما سُئل عما إذا كان علاج الجنس الأنثوي في The Idol قد ذهب بعيدًا ، أجاب الكاتب ليفينسون، المشهور بكتابة سلسلة دراما المراهقين شديدة الوضوح :” نحن نعيش في عالم مثير للغاية خاصة في الولايات المتحدة – تأثير الإباحية قوي في نفسية الشباب”.

وكانت “ليلي روز” نفسها قد خرجت سابقًا للدفاع عن العرض ومنشئه بعد أن تحدث أعضاء الطاقم دون الكشف عن هويتهم أن العرض قد رفع مستوى العري والجنس والعنفإلى مستويات استغلالية.

انتقادات كبيرة وجهت للمسلسل

وفي نفس السياق، تحدثت مجلة Variety عن بعض الصور الجنسية “المثيرة للجدل” في العرض حيث زعمت أن The Idol قد “فضح” مهرجان كان في العرض الأول له.

وكتب الناقدين مات دونيلي وزاك شارف: “انتقام الصور الإباحية للسوائل الجسدية على وجه ابنة جوني ديب، والاستمناء بمكعبات الثلج ، وفناني الاحتيال الذين يمتلكون ملهى ليليًا ، ومتملقو هوليوود الدنيئون، تصدروا أول حلقتين من المسلسل المثير للجدل بالفعل”.

كما أشار ا إلى الخلافات السابقة المحيطة بالمسلسل وانتقدا مهرجان كان لكونه “ملفتًا للانتباه ” من خلال عرضه لأول مرة على قناة HBO في مهرجان الأفلام المرموقة”.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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