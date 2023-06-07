ابنة جوني ديب تمارس الجنس الصريح وتستمني بالثلج ووالدها يعلق! (شاهد)

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وطن – عبر نجم هولييود جوني ديب عن افتخاره بابنته “ليلي روز” لأخذها دورها الفاضح في مسلسل “التعذيب الإباحيي” The Idol – ، معتقدا أن الجدل الغاضب المحيط بالمسلسل ، الذي تعرت من أجله وصورت مشهدًا فاضحًا للعادة السرية ، هو علامة على أنها “تفعل شيئًا صحيحًا”.

واحتلت الممثلة البالغة من العمر 24 عامًا مركز الصدارة في أحدث عرض والذي تجسد فيه “ليلي روز” شخصية المغنية “جوسلين” التي عانت من انهيار عصبي أثناء جولة غنائية قبل أن تلتقي بمنتهى الغموض في ملهى ليلي بنهاية الأسبوع مع شخصية “كاد تيدروس”.

وقوبل المسلسل المشحون جنسيًا ، والذي يتضمن ممارسة العادة السرية والاختناق وصور سيلفي صريحة لـ “ليلي روز”، بالنقد حيث ادعى المشاهدون أن الكاتب المبدع سام ليفينسون قد حوله إلى “إباحية تعذيب وخيال اغتصاب”.

ولكن، على الرغم من رد الفعل العنيف ، قال مصدر مقرب من جوني لصحيفة “ديلي ميل” إنه غير منزعج وبدلاً من ذلك “يعتقد أنها يجب أن تفعل شيئًا صحيحًا لتكتسب الكثير من الاهتمام”.

وقال المصدر إن “جوني ديب يحب أن تقوم ليلي بتكوين مهنة خاصة بها وتتحدى نفسها لتولي الأدوار التي تهمها واختبارها”.

جوني ديب يرد من ابنته الاعتماد على نفسها

وأضاف أنه “يحب يراها تعتمد على نفسها وأن تصبح ممثلة بجهدها، وأن لا تستريح في حياتها المهنية معتمدة على نجاحه. هو.”

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وأوضح “إنه يحب كونها شخصًا قويًا ، خاصة الآن بعد أن حظيت ببعض الاهتمام الإضافي مع دورها الأخير في The Idol”، معبرا عن افتخاره ر بها ولا ييلقي بالا للثرثرة والدراما الإضافية التي يجلبها الدور.

وقال: “إنه يعتقد أنها يجب أن تفعل شيئًا صحيحًا لأن الدور يحظى باهتمام كبير ، وهو فخور بنجاحها.”

ويتميز العرض بالعديد من المشاهد الصريحة – مع لقاء جنسي واحد يتضمن سكينًا ينتهي بكاد تيدروس في خنق جوسلين.

تأثير الإباحية على نفوس الشباب

وعندما سُئل عما إذا كان علاج الجنس الأنثوي في The Idol قد ذهب بعيدًا ، أجاب الكاتب ليفينسون، المشهور بكتابة سلسلة دراما المراهقين شديدة الوضوح :” نحن نعيش في عالم مثير للغاية خاصة في الولايات المتحدة – تأثير الإباحية قوي في نفسية الشباب”.

وكانت “ليلي روز” نفسها قد خرجت سابقًا للدفاع عن العرض ومنشئه بعد أن تحدث أعضاء الطاقم دون الكشف عن هويتهم أن العرض قد رفع مستوى العري والجنس والعنفإلى مستويات استغلالية.

انتقادات كبيرة وجهت للمسلسل

وفي نفس السياق، تحدثت مجلة Variety عن بعض الصور الجنسية “المثيرة للجدل” في العرض حيث زعمت أن The Idol قد “فضح” مهرجان كان في العرض الأول له.

وكتب الناقدين مات دونيلي وزاك شارف: “انتقام الصور الإباحية للسوائل الجسدية على وجه ابنة جوني ديب، والاستمناء بمكعبات الثلج ، وفناني الاحتيال الذين يمتلكون ملهى ليليًا ، ومتملقو هوليوود الدنيئون، تصدروا أول حلقتين من المسلسل المثير للجدل بالفعل”.

كما أشار ا إلى الخلافات السابقة المحيطة بالمسلسل وانتقدا مهرجان كان لكونه “ملفتًا للانتباه ” من خلال عرضه لأول مرة على قناة HBO في مهرجان الأفلام المرموقة”.