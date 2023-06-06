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وفاة وزير الصحة المصري الأسبق أحمد عماد الدين نتيجة خطأ طبي!

مصادر قالت أن الوزير الأسبق تعرض لوعكة صحية مفاجئة وأدخل على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وخضع لقسطرة قلبية

كتب شيراز ماضي
وفاة وزير الصحة المصري الأسبق أحمد عماد الدين نتيجة خطأ طبي!
وفاة أحمد عماد الدين
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وطن- أعلن في العاصمة المصرية، القاهرة، عن وفاة وزير الصحة المصري الأسبق، الدكتور أحمد عماد الدين، في أحد مستشفيات مدينة نصر.

وفجر مصدر طبي مطلع بأن الوزير الأسبق، أحمد عماد الدين، توفي نتيجة خطأ طبي، أثناء خضوعه لعملية قسطرة قلبية.

وفي تصريحات لموقع “القاهرة24“، كشف المصدر عن فتح تحقيق موسع بأحد المستشفيات الخاصة الكبرى بمدينة نصر التي توفي فيها الوزير الأسبق.

فتح تحقيق موسع

وبحسب المصدر نفسه، فقد “تم فتح تحقيق موسع داخل المستشفى مع الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية، المدعو “ن. ف”، وطبيب قلب آخر شهير يدعى “س. ش”، للوقوف على أسباب الخطأ الطبي، الذي تعرض له وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد.”

ولفت المصدر إلى أن الوزير الاسبق أحمد عماد الدين أدخل المستشفى، أمس الإثنين، نتيجة تعرضه لأزمة متعلقة بالقلب، نقل على إثرها للمستشفى الخاص، موضحا أنه أثناء العملية الجراحية حدث خطأ طبي أودى بحياته.

أحمد عماد الدين
وفاة وزير الصحة المصري الأسبق أحمد عماد الدين

تولي أحمد عماد الدين منصب وزير الصحة

وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان الأسبق قد تولى الحقيبة الوزارية في سبتمبر 2015 واستمر فيها حتى يونيو 2018، مع التغيير الوزاري آنذاك.

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من هو الدكتور أحمد عماد الدين؟

وولد الدكتور أحمد عمادالدين في 8 يونيو 1955، وهو الشهر نفسه الذي توفي فيه ورحل عن منصبه بوزارة الصحة والسكان.

ويعد الدكتور أحمد عمادالدين ضمن أشهر جراحي العظام في مصر، خصوصا في مجال تغيير المفاصل، حيث حصل على بكالوريوس الطب في عام 1985، وماجستير العظام عام 1987، والدكتوراه عام 1989.

المصدرموقع القاهرة24، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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