موعد مباراة وست هام يونايتد ضد فيورنتينا والتشكيلة في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023

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وطن- يلتقي فريق وست هام يونايتد ضد فيورنتينا، الأربعاء، في مباراة قمة الإثارة والقوة بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023، على ملعب ” إيدن أرينا”.

وستنطلق صافرة مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة وست هام يونايتد ضد فيورنتينا

كما وستكون المباراة بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

It's Europa Conference League final week! 😍#UECLfinal pic.twitter.com/FTthyMCiJ7 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 5, 2023

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

معلق مباراة وست هام يونايتد ضد فيورنتينا

ومن المقرر أن يعلق على مباراة وست هام يونايتد وفيورنتينا، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023، عبر شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية.

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كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12054، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب رأسي (عامودي)، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة وست هام يونايتد ضد فيورنتينا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس المباراة النهائية أمام فيورنتينا، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي.

دفاع التشكيلة: كوفال، تيلو كيرير، نايف أكرد، آورن كريسويل.

خط الوسط: لوكاس بكيتا، سعيد بن رحمة، ديكلان رايس، فلين داونز.

مركز الهجوم: ميكائيل أنطونيو، بابلو فورنالس.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

ويحتل فريق وست هام يونايتد في المركز ال14 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز(البريميرلج) مع ختام منافسات الموسم برصيد 40 نقطة.

كما وجاء الفريق المنافس فيورنتينا في المركز ال8 من ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، برصيد 56 نقطة.