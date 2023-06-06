الثلاثاء, يونيو 6, 2023
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رياضة

موعد مباراة وست هام يونايتد ضد فيورنتينا والتشكيلة في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023

نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 بين وست هام وفيورنتينا

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة وست هام يونايتد ضد فيورنتينا
موعد مباراة وست هام يونايتد ضد فيورنتينا
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وطن- يلتقي فريق وست هام يونايتد ضد فيورنتينا، الأربعاء، في مباراة قمة الإثارة والقوة بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023، على ملعب ” إيدن أرينا”.

وستنطلق صافرة مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة وست هام يونايتد ضد فيورنتينا

كما وستكون المباراة بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

معلق مباراة وست هام يونايتد ضد فيورنتينا

ومن المقرر أن يعلق على مباراة وست هام يونايتد وفيورنتينا، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023، عبر شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية.

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تدريبات فيورنتينا
تدريبات فيورنتينا

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12054، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب رأسي (عامودي)، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة وست هام يونايتد ضد فيورنتينا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس المباراة النهائية أمام فيورنتينا، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي.

دفاع التشكيلة: كوفال، تيلو كيرير، نايف أكرد، آورن كريسويل.

وست هام يونايتد
وست هام يونايتد

خط الوسط: لوكاس بكيتا، سعيد بن رحمة، ديكلان رايس، فلين داونز.

مركز الهجوم: ميكائيل أنطونيو، بابلو فورنالس.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

ويحتل فريق وست هام يونايتد في المركز ال14 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز(البريميرلج) مع ختام منافسات الموسم برصيد 40 نقطة.

كما وجاء الفريق المنافس فيورنتينا في المركز ال8 من ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، برصيد 56 نقطة.

تدريبات وست هام يونايتد
تدريبات وست هام يونايتد
المصدروطن + وست هام تويتر + فيورنتينا تويتر + دوري المؤتمر الأوروبي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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