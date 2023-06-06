الثلاثاء, يونيو 6, 2023
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فيديو يوقف القلوب لهندي اصطحب زوجته للانتحار تحت عجلات القطار

الانتحار في الهند دائما ما يثير جدلا في ظل إحصاءات تُظهر ارتفاعا ملحوظا في هذه الظاهرة

كتب خالد الأحمد
فيديو يوقف القلوب لهندي اصطحب زوجته للانتحار تحت عجلات القطار
هندي اصطحب زوجته للانتحار تحت عجلات القطار
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وطن- انتشر مقطع فيديو يُوصف بأنها صادم، يوثق لحظة محاولة انتحار شخص هندي، أقدم على فعل ذلك واصطحب معه زوجته رغما عنها.

وأظهر الفيديو، الذي تم التقاطه بكاميرات مراقبة، الشخص الهندي وهو يسير على الرصيف رفقة زوجته، بينما كان القطار يقترب من الوصول للرصيف.

وعلى بُعد أمتار قليلة من وصول القطار، أمسك الرجل بزوجته وقفز بها على القضبان، وأحكم قبضته مسيطرا عليها حتى لا تنهض، فيما حاول سائق القطار تهدئة حركته حتى توقف لكنه كان قد دهس الاثنين بالفعل.

وترددت أنباء عن أنّ الزوجين نجيا بحياتيهما، إلا أنّ الزوج على وجه التحديد تعرض لبتر قدميه، في حين أصيب برضوض “تمزقات”.

هندي اصطحب زوجته للانتحار تحت عجلات القطار
هندي اصطحب زوجته للانتحار تحت عجلات القطار

زيادة الانتحار في الهند

ودائما ما يثير الانتحار في الهند، جدلا واسعا وسط إحصاءات تُظهر زيادة ملحوظة في حالات الانتحار.

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وقد انتحر أكثر من 160 ألف شخص في الهند عام 2021، بزيادة قدرها 7٪ عن العام الذي سبقه، فيما وُصف بأنه ارتفاع مقلق في حالات الانتحار في البلاد بحسب تقرير نشرته وزارة الداخلية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حالات الانتحار كذلك بين الطلاب والعاملين لحسابهم الخاص والعمال بأجر يومي وحتى ربات البيوت. في حين أن حالات انتحار المزارعين معترف بها على نطاق واسع.

وفي عام 2020، سجلت الهند 153052 حالة انتحار، أي بمعدل 418 حالة يوميًا، وفقا لبيانات الحكومة المركزية.

وقال المكتب الوطني لسجلات الجريمة (NCRB) في تقرير سنوي، أن أرقام عام 2020 أعلى مقارنة بعام 2019 عندما تم تسجيل 139123 حالة انتحار في البلاد.

كما ارتفع معدل الانتحار (لكل عدد من السكان) من 10.4 في عام 2019 إلى 11.3 في العام الماضي، حسبما ذكر المكتب الوطني لسجلات الجريمة، الذي يعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الداخلية بالاتحاد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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