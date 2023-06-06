فيديو يوقف القلوب لهندي اصطحب زوجته للانتحار تحت عجلات القطار

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وطن- انتشر مقطع فيديو يُوصف بأنها صادم، يوثق لحظة محاولة انتحار شخص هندي، أقدم على فعل ذلك واصطحب معه زوجته رغما عنها.

وأظهر الفيديو، الذي تم التقاطه بكاميرات مراقبة، الشخص الهندي وهو يسير على الرصيف رفقة زوجته، بينما كان القطار يقترب من الوصول للرصيف.

وعلى بُعد أمتار قليلة من وصول القطار، أمسك الرجل بزوجته وقفز بها على القضبان، وأحكم قبضته مسيطرا عليها حتى لا تنهض، فيما حاول سائق القطار تهدئة حركته حتى توقف لكنه كان قد دهس الاثنين بالفعل.

وترددت أنباء عن أنّ الزوجين نجيا بحياتيهما، إلا أنّ الزوج على وجه التحديد تعرض لبتر قدميه، في حين أصيب برضوض “تمزقات”.

رجل في الهند يحاول الاىْتحار مع زوجته أمام القطار، أصيبت الزوجة برضوض، بينما هو بترت قدميه 😰! pic.twitter.com/uJIMYdMiDG — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 5, 2023

زيادة الانتحار في الهند

ودائما ما يثير الانتحار في الهند، جدلا واسعا وسط إحصاءات تُظهر زيادة ملحوظة في حالات الانتحار.

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وقد انتحر أكثر من 160 ألف شخص في الهند عام 2021، بزيادة قدرها 7٪ عن العام الذي سبقه، فيما وُصف بأنه ارتفاع مقلق في حالات الانتحار في البلاد بحسب تقرير نشرته وزارة الداخلية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حالات الانتحار كذلك بين الطلاب والعاملين لحسابهم الخاص والعمال بأجر يومي وحتى ربات البيوت. في حين أن حالات انتحار المزارعين معترف بها على نطاق واسع.

وفي عام 2020، سجلت الهند 153052 حالة انتحار، أي بمعدل 418 حالة يوميًا، وفقا لبيانات الحكومة المركزية.

وقال المكتب الوطني لسجلات الجريمة (NCRB) في تقرير سنوي، أن أرقام عام 2020 أعلى مقارنة بعام 2019 عندما تم تسجيل 139123 حالة انتحار في البلاد.

كما ارتفع معدل الانتحار (لكل عدد من السكان) من 10.4 في عام 2019 إلى 11.3 في العام الماضي، حسبما ذكر المكتب الوطني لسجلات الجريمة، الذي يعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الداخلية بالاتحاد.