صندوق الاستثمارات يستحوذ على 4 أندية في دوري روشن السعودي لهذا السبب

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وطن- استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على أربعة أندية في دوري روشن السعودي الممتاز، في إطار مشروع الاستثمار الرياضي والتخصيص للأندية الرياضية.

وأكد صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الاثنين، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، جاء فيه: ” تم تحويل أربعة أندية رياضية سعودية. وهي الاتحاد والنصر والهلال والأهلي إلى شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل نادي”.

استحواذ صندوق الاستثمارات على أندية سعودية

وأردف، ” خطوة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، جاء في إطار مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية”.

ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، تم تحوّل أربعة أندية رياضية سعودية وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات يكون كل منها مملوك من #صندوق_الاستثمارات_العامة ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل نادي، وهي مؤسسة أعضاء كل من نادي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال. pic.twitter.com/DSXhqVrh1a — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) June 5, 2023

كما وتابع، ” تحويل الأندية السعودية سيتيح فرص متنوعة لقطاع الأعمال من أجل عقد الشراكات والاتفاقيات والرعايات في مختلف أنواع الرياضات بما يعزز من إمكانياتها والمساهمة في توفير فرض عمل تنموية. والمساهمة في قطاع الناتج المحلي، ورفع المحتوى المحلي على مختلف الأصعدة..”.

صندوق الاستثمارات السعودي

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واستكمل البيان، ” سيعمل صندوق الاستثمارات السعودي. مع وزارة الرياضة من أجل انتهاء جميع الإجراءات النظامية لإتمام تحول الأندية إلى هيكلتها الجديدة كأربع شركات مستقلة يتم تأسيسها مع كل مؤسسة غير ربحية الخاصة بكل نادٍ”.

تحدّث الأستاذ يزيد الحميّد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في #صندوق_الاستثمارات_العامة خلال مؤتمر إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية: pic.twitter.com/zGftdD1jKq — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) June 5, 2023

وختم، ” ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي ستكون بنسبة 75%، حيث ستكون لكل مؤسسة رياضية غير ربحية لكل نادٍ من الأندية الأربعة مالكة. بنسبة 25% من النادي السعودي”.

أندية المسار الأول في مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية : 📊 استثمار صندوق الاستثمارات العامة في 4 أندية من خلال تحويلها إلى شركات :

1️⃣ الاتحاد

2️⃣ الأهلي

3️⃣ النصر

4️⃣ الهلال#تخصيص_الأندية_الرياضية pic.twitter.com/asqntPyxoz — وزارة الرياضة (@gsaksa) June 5, 2023

ومن الجدير بالذكر، بأن أندية الدوري السعودي (روشن)، في التعاقد مع العديد من اللاعبين الكبار، وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو من بوابة نادي النصر. وزميله السابق الفرنسي كريم بنزيما الذي يقترب من التعاقد مع نادي اتحاد جدة السعودي.