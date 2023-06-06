الثلاثاء, يونيو 6, 2023
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رياضة

صندوق الاستثمارات يستحوذ على 4 أندية في دوري روشن السعودي لهذا السبب

صندوق الاستثمارات العامة تستحوذ على 4 أندية في دوري روشن السعودي بنسبة 75%

كتب فارس أبو شيحة
استحواذ صندوق الاستثمارات على أندية الدوري السعودي
استحواذ صندوق الاستثمارات على أندية الدوري السعودي
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وطن- استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على أربعة أندية في دوري روشن السعودي الممتاز، في إطار مشروع الاستثمار الرياضي والتخصيص للأندية الرياضية.

وأكد صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الاثنين، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، جاء فيه: ” تم تحويل أربعة أندية رياضية سعودية. وهي الاتحاد والنصر والهلال والأهلي إلى شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل نادي”.

استحواذ صندوق الاستثمارات على أندية سعودية

وأردف، ” خطوة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، جاء في إطار مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية”.

كما وتابع، ” تحويل الأندية السعودية سيتيح فرص متنوعة لقطاع الأعمال من أجل عقد الشراكات والاتفاقيات والرعايات في مختلف أنواع الرياضات بما يعزز من إمكانياتها والمساهمة في توفير فرض عمل تنموية. والمساهمة في قطاع الناتج المحلي، ورفع المحتوى المحلي على مختلف الأصعدة..”.

اتحاد جدة السعودي
اتحاد جدة السعودي

صندوق الاستثمارات السعودي

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واستكمل البيان، ” سيعمل صندوق الاستثمارات السعودي. مع وزارة الرياضة من أجل انتهاء جميع الإجراءات النظامية لإتمام تحول الأندية إلى هيكلتها الجديدة كأربع شركات مستقلة يتم تأسيسها مع كل مؤسسة غير ربحية الخاصة بكل نادٍ”.

وختم، ” ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي ستكون بنسبة 75%، حيث ستكون لكل مؤسسة رياضية غير ربحية لكل نادٍ من الأندية الأربعة مالكة. بنسبة 25% من النادي السعودي”.

ومن الجدير بالذكر، بأن أندية الدوري السعودي (روشن)، في التعاقد مع العديد من اللاعبين الكبار، وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو من بوابة نادي النصر. وزميله السابق الفرنسي كريم بنزيما الذي يقترب من التعاقد مع نادي اتحاد جدة السعودي.

المصدروطن + صندوق الاسثمارات العامة السعودي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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