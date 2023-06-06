الثلاثاء, يونيو 6, 2023
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جورجينا مثيرة في عيد ميلاد توأم رونالدو.. الأم البديلة سر لم يكشف بعد

ماتيو وإيفا توأم رونالدو، وُلدا في عام 2017 من أم بديلة لم يُكشف عن هويتها حتى الآن وهو نفس العام الذي دخلت فيه جورجينا حياة نجم ريال مدريد السابق ونادي النصر السعودي حاليا

كتب فهمي الورغمي
عائلة رونالدو
عائلة رونالدو
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وطن – احتفلت جورجينا رودريغيز، شريكة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، بعيد ميلاد توأمهما، إيفا وماتيو، السادس. وشاركت جورجينا مع متابعيها على إنستغرام صوراً من الحفل الذي أقامه الثنائي في منزلهما في مدريد، والذي تضمن قالبي كيك مميزين: واحد على شكل كرة قدم لماتيو، وآخر على شكل حورية بحر لإيفا.

جورجينا رودريغيز وإطلالة خلال عيد ميلاد توأم رونالدو

وأطلت جورجينا بفستان قصير مثير وجذاب باللون الأبيض، وانتعلت حذاءً شتوياً باللون الأرجواني.

وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلة على كتفيها وطبقت مكياج ترابي هادئ. وعلقت على الصور قائلة: “مدريد، إسبانيا”، عبر حسابها الرسمي في “انستغرام“.

 

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عيد ميلاد إيفا وماتيو
عائلة رونالدو احتفلت بعيد ميلاد توأمهما إيفا وماتيو

واستعرضت جورجينا أيضًا في البوست الذي شاركته مجموعة صور من الحفل، وصور قديمة ظهرت فيها برفقة ماتيو وعدد من الأصدقاء، بالإضافة الى استعراضها لمجوهراتها في إحدى الصور.

عيد ميلاد إيفا وماتيو
جورجينا تحتفل بعيد ميلاد ماتيو وإيفا

رونالدو يحتفل بعيد ميلاد توأمه

الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من جانبه، شارك صورة عبر إنستقرام من الاحتفال الذي أقامه لتوأميه، معلقا بما معناه ” الكثير من التهاني لكما أحبائي، أبوكم فخور جدا بكم جميعا”.

 

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عيد ميلاد ايفا وماتيو رونالدو
رونالدو يحتفل بعيد ميلاد إيفا وماتيو

الجدير بالذكر أن توأم رونالدو ولدا في عام 2017 من أم بديلة لم يُكشف عن هويتها حتى الآن.

وقد انضمت جورجينا إلى حياته في نفس العام، وأصبحت شريكة حياته وأم روحية لأطفاله.

وفي نوفمبر 2017، رزق الثنائي بابنتهما الأولى ألانا مارتينا، التي تشارك تاريخ ميلادها مع شقيقها كرستيانو جونيور.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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