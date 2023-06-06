جورجينا مثيرة في عيد ميلاد توأم رونالدو.. الأم البديلة سر لم يكشف بعد

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وطن – احتفلت جورجينا رودريغيز، شريكة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، بعيد ميلاد توأمهما، إيفا وماتيو، السادس. وشاركت جورجينا مع متابعيها على إنستغرام صوراً من الحفل الذي أقامه الثنائي في منزلهما في مدريد، والذي تضمن قالبي كيك مميزين: واحد على شكل كرة قدم لماتيو، وآخر على شكل حورية بحر لإيفا.

جورجينا رودريغيز وإطلالة خلال عيد ميلاد توأم رونالدو

وأطلت جورجينا بفستان قصير مثير وجذاب باللون الأبيض، وانتعلت حذاءً شتوياً باللون الأرجواني.

وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلة على كتفيها وطبقت مكياج ترابي هادئ. وعلقت على الصور قائلة: “مدريد، إسبانيا”، عبر حسابها الرسمي في “انستغرام“.

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واستعرضت جورجينا أيضًا في البوست الذي شاركته مجموعة صور من الحفل، وصور قديمة ظهرت فيها برفقة ماتيو وعدد من الأصدقاء، بالإضافة الى استعراضها لمجوهراتها في إحدى الصور.

رونالدو يحتفل بعيد ميلاد توأمه

الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من جانبه، شارك صورة عبر إنستقرام من الاحتفال الذي أقامه لتوأميه، معلقا بما معناه ” الكثير من التهاني لكما أحبائي، أبوكم فخور جدا بكم جميعا”.

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الجدير بالذكر أن توأم رونالدو ولدا في عام 2017 من أم بديلة لم يُكشف عن هويتها حتى الآن.

وقد انضمت جورجينا إلى حياته في نفس العام، وأصبحت شريكة حياته وأم روحية لأطفاله.

وفي نوفمبر 2017، رزق الثنائي بابنتهما الأولى ألانا مارتينا، التي تشارك تاريخ ميلادها مع شقيقها كرستيانو جونيور.