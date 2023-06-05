الإثنين, يونيو 5, 2023
الرئيسيةحياتناهذا أفضل وقت للذهاب إلى الفراش إذا كنت تريد 8 ساعات من...
حياتنا

هذا أفضل وقت للذهاب إلى الفراش إذا كنت تريد 8 ساعات من النوم!

من المفيد الذهاب إلى الفراش قبل حوالي سبع إلى تسع ساعات من وقت الاستيقاظ

كتب ايمان الباجي
هذا أفضل وقت للذهاب إلى الفراش إذا كنت تريد 8 ساعات من النوم! watanserb.com
النوم على أصوات مهدئة يمكن أن يكون له تأثير محوري
- Advertisement -

وطن- الاستيقاظ والشعور بالراحة بعد ليلة نوم مثالية هو شيء لا يمكن لمعظم الناس إلا أن يحلموا به.

فالحفاظ على توازن بين العمل والحياة الاجتماعية يمكن أن يؤثر على نومك ليلًا ويجعل من الصعب أن تستغرق في النوم في الوقت المعتاد.

وفقًا لتقرير عام 2016 الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وجد الباحثون أن واحد من كل ثلاثة بالغين لم يحصل على قسط كافٍ من النوم بشكل منتظم.

وفي هذا السياق، تحدث خبير النوم آرون فورمان مع صحيفة “newsweek”، وأشار إلى أنه يمكن التغلب على مشكلة قلة النوم من خلال تحديد “الوقت المناسب للنوم”.

وأخبر فورمان الصحيفة أن السر في الحصول على قسط كافٍ من النوم هو الذهاب للنوم تسع ساعات إذا كنت تنوي النهوض باكرا.

من المفيد الذهاب إلى الفراش قبل حوالي سبع إلى تسع ساعات من وقت الاستيقاظ

وأوضح قائلا:”لتحديد وقت النوم المناسب، من المفيد التفكير في وقت الاستيقاظ المطلوب. في المتوسط، يجد معظم البالغين أنه من المفيد الذهاب إلى الفراش قبل حوالي سبع إلى تسع ساعات من وقت الاستيقاظ المقصود. وهذا يسمح بمدة نوم كافية، مع مراعاة الوقت الذي يستغرقه المرء للنوم عادةً.”

- Advertisement -

لذلك، باتباع نصيحة الخبير، إذا كان من المقرر أن ينطلق المنبه في الساعة 6 صباحًا، يجب أن تهدف إلى النوم في حوالي الساعة 9 مساءً للحصول على قسط كاف من النوم.

الحفاظ على جدول نوم ثابت

يقترح فورمان أن الشخص الذي يعمل من الساعة 9 إلى 5 أثناء النهار يجب أن يذهب إلى الفراش بين الساعة 9 و 10 مساءً، كـ “نهج عملي” لتحقيق ثماني ساعات كاملة من النوم في الليلة.

يأتي هذا في الواقع بعد دراسة نُشرت في عام 2021 حللت كيف يمكن أن تؤثر صحة نوم الشخص على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. نظر البحث في أوقات النوم لأكثر من 100000 مشارك بريطاني على مدار سبعة أيام.

وجد البحث أن المجموعة التي نمت بين الساعة 10 و 11 مساءً كل ليلة كانت أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وقد دفع هذا البعض إلى اعتبار هذا دليلاً على أنه في العاشرة مساءً هو الوقت الأمثل للنوم.

ومع ذلك، أشار فورمان إلى أن وقت النوم المثالي يختلف من شخص لآخر ولن يكون هناك وقت واحد يناسب الجميع. ولكن بمجرد أن يكتشف شخص ما الوقت الأفضل بالنسبة له، يجب عليه الالتزام به حتى عندما لا يضطر بالضرورة إلى الاستيقاظ مبكرًا.

وتابع بالقول: “الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في أوقات ثابتة، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، يساعد في تنظيم ساعة جسمك الداخلية. لذا، حاول الحفاظ على جدول نوم ثابت لتحسين نوعية نومك.”

وأضاف”يمكن أن تساعدك ممارسة عادات النوم الجيدة أيضًا على النوم في الوقت المحدد والحصول على نوم أكثر راحة ليلاً.”

كما قال:”ضع روتينًا لوقت النوم من خلال الانخراط في أنشطة الاسترخاء قبل النوم، والتي يمكن أن تشير لجسمك أن الوقت قد حان للاسترخاء. قم بدمج أنشطة مثل القراءة، أو أخذ حمام دافئ، أو ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل.”

خلق بيئة نوم مريحة

“كمون النوم” هو قياس موضوعي للمدة التي تستغرقها حتى تغفو. ويمكن أن يكون أخذ وقت أطول للنوم بشكل منتظم علامة على أن بيئة النوم غير مواتية أو أن روتين وقت النوم لا يعمل.

شجع فورمان الناس على “خلق بيئة صديقة للنوم” يمكن أن تكون مظلمة وباردة وهادئة. سيساعدك ذلك على النوم بسرعة بمجرد أن تضع رأسك علىٰ الوسادة.

كما حذر الخبير من استعمال الهاتف قبل النوم، حيث يمكن للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كبح هرمون الميلاتونين المسبب للنوم.

لذا، حاول تجنب استخدام الأجهزة مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الساعة التي تسبق وقت النوم.

الذهاب إلى الفراش في أوقات ثابتة يساعد في تنظيم ساعة جسمك الداخلية

جهّز نفسك للنوم

عندما يتعلق الأمر بتحسين جودة النوم، فإن وقت النوم في وقت مبكر أو البيئة الهادئة ليس فقط هو ما يمكن أن يحدث فرقًا. يقترح روثشتاين أن التقليل من تناول الكافيين، وتناول الطعام في وقت مبكر من المساء، والنوم على أصوات مهدئة يمكن أن يكون له تأثير محوري.

كما أضاف الخبير:”إن تناول وجبة ثقيلة في وقت قريب جدًا من وقت النوم أمر محير لجسمك لأن عمليات الهضم تتعارض مع العمليات البيولوجية الليلية. لذا، عليك بتناول العشاء قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من النوم، وجرب تناول مشروبًا مناسبًا للنوم، مثل الحليب الساخن أو شاي البابونج.

المصدرصحيفة newsweek، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

اقرأ أيضاً

حياتنا

في أي اتجاه يجب أن توجه سريرك للنوم بشكل أفضل في الليل؟

حياتنا

نوم إيلون ماسك .. أخيراً تخلص الملياردير من عادة تؤذي الدماغ معظمنا يقع فيها!

حياتنا

كيف تحسّن جودة نومك أثناء السفر؟

حياتنا

هل يمكن حقًا إنقاص الوزن في أثناء النوم؟!

حياتنا

ما وضعيّة “انعدام الجاذبية” للنوم بشكل أفضل التي تعتمدها وكالة ناسا؟

حياتنا

دراسة أميركيّة حديثة تكشف عن تقلّبات ميكروبيوتا الأمعاء خلال النهار والمساء وحسب الفصول

حياتنا

الزوجان وطريقة النوم: فيما يلي طريقة رائعة للنوم بشكل أفضل معًا والحفاظ على علاقتكما

حياتنا

9 عادات روتينية يجب القيام بها خلال اليوم لتنام بشكل أفضل في الليل

حياتنا

هذه العادة السيئة تزيد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم

حياتنا

هل تساعد أقنعة العين حقًا في تحسين جودة النوم؟

حياتنا

النوم لأكثر من 9 ساعات قد يعرضك لخطر الإصابة بجلطة

حياتنا

عادة يومية تستغرق دقيقتين تجعلك أقل تعبًا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كم تبلغ ثروة إبراهيموفيتش؟! .. ملايين فلكية بيد السلطان بعد اعتزاله

سلمى حايك عارية بروب النوم مع رسالة شكر لله (شاهد)

بالدموع .. هكذا ودع نجوم ريال مدريد زملائهم الراحلين هذا الصيف (شاهد)

القتل خطفه قبل رحلة الجزائر.. حرب حميدتي والبرهان تودي بحياة لاعب كرة سوداني (شاهد)

دولة غزة الجديدة.. ما حقيقة خطة توطين الفلسطينيين في سيناء؟

محمد رمضان يحقق أمنية رجل فقير استغاث به.. طالبه بأمر عجز عن تحقيقه طيلة عمره! (شاهد)

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023 النهائي مع ختام الموسم والهابطين منه

أنجلينا جولي تكشف عن أفضل ممارسة جنس في حياتها على الإطلاق.. لن تصدق مع من؟!

فيديو مرعب يوثق لحظة مقتل شاب يمني في محطة وقود بـ4 رصاصات حوثية

خوف شديد يؤدي إلى الانتحار.. ماذا تعرف عن رهاب البلعمة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC