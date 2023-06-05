الإثنين, يونيو 5, 2023
الرئيسيةرياضةنيمار يُودع ميسي بكلماتٍ مؤثرة والبرغوث يرد عليه (صور)
رياضة

نيمار يُودع ميسي بكلماتٍ مؤثرة والبرغوث يرد عليه (صور)

البرغوث ميسي يرد على رسالة صديقه البرازيلي نيمار الذي ودعه بتغريده مؤثرة بعد رحيله عن باريس

كتب فارس أبو شيحة
نيمار يودع ميسي watanserb.com
نيمار يودع ميسي
- Advertisement -

وطن- ودع النجم البرازيلي نيمار جونيور، زميله وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتغريده مؤثرة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بعد رحيل البرغوث عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقال لاعب باريس سان جيرمان نيمار، في رسالة وجهها إلى الأرجنتيني ميسي، نشرها عبر حسابه الخاص، الأحد، جاء فيها: ” أخي لم يحدث كما اعتقدنا (نيل لقب دوري أبطال أوروبا)، لكن قمنا بتجريب كل شيء”.

نيمار يودع ميسي بكلمات مؤثرة

وأضاف البرازيلي نيمار، ” لقد كان من دواعي سروري مشاركة عامين آخرين معك، حظاً سعيداً في مرحلتك الجديدة. وكن سعيداً .. أحبك”.

كما وأرفق اللاعب نيمار صورة تجمعه مع صديقه وزميله السابق ليونيل ميسي، مع تغريدته المؤثرة التي ودع فيها الأخير.

رد ميسي على رسالة نيمار

ورد الأرجنتيني ليونيل ميسي على رسالة صديقه البرازيلي نيمار القريب من مغادرة النادي الباريسي هذا الصيف، قائلاً: ” شكراً نيمار، رغم كل هذا نحن استمعنا باللعب سوياً والمشاركة يومياً، أتمنى لك الأفضل”.

- Advertisement -
نيمار وميسي
نيمار وميسي

وختم ميسي رسالته لنيمار، ” أنت نجم كبير وشخص جميل وهذا هو الأهم في الأخير. أحبك حقاً نيمار..”.

انتقال نيمار

وفي سياق آخر، يعد نادي مانشستر يونايتد أكثر الأندية في القارة الأوروبية العجوز المهتمة بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور، ولكن هذا مرتبط بشراء قطر للنادي، وفق ما أوردته التقارير الإنجليزية.

كما وأضافت تلك التقارير، ” نيمار لديه عروض من المملكة العربية السعودية بقيمة 400 مليون يورو، لكن اللاعب رفض تلك العروض، لأنه يريد الاستمرار في أوروبا مع باريس أو نادي آخر”.

نيمار جونيور
نيمار جونيور

وختمت، ” الاستحواذ الخليجي (قطر) هو الأقرب إلى الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد. بعد عرضه من قبل ملاكه للبيع، وهو ما يعجل حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار”.

وينتهي عقد نيمار جونيور مع باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2027، وسط شكوك حول إمكانية رحيله عن النادي هذا الصيف.

المصدروطن + نيمار تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

غوارديولا يبكي لحظة تتويج فريقه مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

رياضة

متى سيحسم ميسي وجهة مستقبله القادمة؟! تشافي يُجيب على هذا السؤال

رياضة

سبب رحيل راموس عن باريس سان جيرمان هذا الصيف

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والتشكيلة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

رياضة

رحيل ميسي عن باريس هذا الصيف والليغا يرد على برشلونة بهذا القرار!

رياضة

رسميا.. ميسي يغادر باريس سان جيرمان.. ما هي وجهته الجديدة؟

حياتنا

إيلما أفيرو تكشف عن عقدة شقيقها رونالدو من ميسي.. هذا ما فرضه عليهم في المنزل!

رياضة

برشلونة يقترح على ميسي هذا العرض .. فهل يقبل البرغوث به؟!

حياتنا

محمد رمضان يتباهي بصوره مع نيمار في بطولة للقمار في موناكو (شاهد)

رياضة

ميسي يتجاوز رونالدو برقم قياسي جديد بعد التتويج مع باريس بالدوري (فيديو)

رياضة

لويس إنريكي وافق على تدريب باريس سان جيرمان بهذا الشرط !

رياضة

ميسي يحسم أمر عودته إلى برشلونة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ميغان فوكس شبه عارية على البحر ومتابعيها في حالة صدمة! (شاهد)

طريقة ذكيّة تمنع المسافرين من الجلوس بجوارك عند السفر بالطائرة

التاريخ لا ينسى.. تفاعل واسع مع قصة طفلة سورية تمسكت بحجابها فأنقذت أسرتها من كارثة

3 أغراض منزلية تؤثر على شبكة الواي فاي في منزلك

عالية ياسين.. مسلمة تأمل بمنافسة ميا خليفة في صناعة الأفلام الإباحية! (شاهد)

تعويضات ستدفعها مصر لإسرائيل بعد قتل الجنود ومعاقبة أسرة المنفذ.. معلومات أثارت جدلا

أ ف ب: محمد السادس عاد لاستعادة السلطة!

كريم بنزيما يُوقع مع اتحاد جدة السعودي.. وهذه تفاصيل عقده

“إسرائيل” تعيد جثة الشهيد محمد صلاح وأمن السيسي يحقق مع شقيقه وزملائه!

دراسة: قد يؤدي فقدان شخص عزيز إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC