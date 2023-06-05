نيمار يُودع ميسي بكلماتٍ مؤثرة والبرغوث يرد عليه (صور)

- Advertisement -

وطن- ودع النجم البرازيلي نيمار جونيور، زميله وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتغريده مؤثرة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بعد رحيل البرغوث عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقال لاعب باريس سان جيرمان نيمار، في رسالة وجهها إلى الأرجنتيني ميسي، نشرها عبر حسابه الخاص، الأحد، جاء فيها: ” أخي لم يحدث كما اعتقدنا (نيل لقب دوري أبطال أوروبا)، لكن قمنا بتجريب كل شيء”.

نيمار يودع ميسي بكلمات مؤثرة

وأضاف البرازيلي نيمار، ” لقد كان من دواعي سروري مشاركة عامين آخرين معك، حظاً سعيداً في مرحلتك الجديدة. وكن سعيداً .. أحبك”.

Hermano.. no salió como pensábamos pero intentamos de todo. Fue un placer compartir 2 años mas con vos.

Muchas suerte en tu nueva etapa y que seas feliz. Te quiero ❤️ #leomessi pic.twitter.com/6fkozlTUKi — Neymar Jr (@neymarjr) June 4, 2023

كما وأرفق اللاعب نيمار صورة تجمعه مع صديقه وزميله السابق ليونيل ميسي، مع تغريدته المؤثرة التي ودع فيها الأخير.

رد ميسي على رسالة نيمار

ورد الأرجنتيني ليونيل ميسي على رسالة صديقه البرازيلي نيمار القريب من مغادرة النادي الباريسي هذا الصيف، قائلاً: ” شكراً نيمار، رغم كل هذا نحن استمعنا باللعب سوياً والمشاركة يومياً، أتمنى لك الأفضل”.

- Advertisement -

وختم ميسي رسالته لنيمار، ” أنت نجم كبير وشخص جميل وهذا هو الأهم في الأخير. أحبك حقاً نيمار..”.

انتقال نيمار

وفي سياق آخر، يعد نادي مانشستر يونايتد أكثر الأندية في القارة الأوروبية العجوز المهتمة بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور، ولكن هذا مرتبط بشراء قطر للنادي، وفق ما أوردته التقارير الإنجليزية.

كما وأضافت تلك التقارير، ” نيمار لديه عروض من المملكة العربية السعودية بقيمة 400 مليون يورو، لكن اللاعب رفض تلك العروض، لأنه يريد الاستمرار في أوروبا مع باريس أو نادي آخر”.

وختمت، ” الاستحواذ الخليجي (قطر) هو الأقرب إلى الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد. بعد عرضه من قبل ملاكه للبيع، وهو ما يعجل حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار”.

وينتهي عقد نيمار جونيور مع باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2027، وسط شكوك حول إمكانية رحيله عن النادي هذا الصيف.