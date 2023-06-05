كم تبلغ ثروة إبراهيموفيتش؟! .. ملايين فلكية بيد السلطان بعد اعتزاله

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وطن – بعد مسيرة طويلة في الملاعب امتدت لأكثر من 20 عاما، أعلن النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي، ومع هذا الاعتزال يتساءل كثيرون عن صافي ثروة اللاعب.

لا يوجد الكثير ممن لديهم ثقة أكبر في قدراتهم الكروية أكثر من إبراهيموفيتش، وقد جعله هذا الغرور إن صحّ القول، يصل إلى إمكاناته الكاملة ويتمكن من اللعب على مستوى عالٍ لفترة أطول بكثير من معظم اللاعبين.

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مع مضي سنوات عديدة له في مجال اللعب برياضة كرة القدم، حتى اعلان الاعتزال، يشعر الكثيرون بالفضول لمعرفة مقدار صافي ثروة إبراهيموفيتش.

صافي ثروة إبراهيموفيتش

يحصل لاعبو كرة القدم المحترفين على رواتب ضخمة، بالإضافة إلى الكثير من المكافآت للألقاب والأهداف وغير ذلك الكثير، لكن قد يكون كثير من الجمهور يجهلون صافي ثروة زلاتان إبراهيموفيتش.

وفقًا لموقع celebritynetworth.com، بلغ صافي ثروة إبراهيموفيتش في عام 2023 حوالي 190 مليون دولار، أي حوالي 156 مليون جنيه إسترليني.

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هذا مبلغ مذهل ولكنه منطقي عندما كشف نفس الموقع أيضًا أن راتبه الحالي هو 35 مليون دولار، أي حوالي 28 مليون جنيه إسترليني. سيأتي صافي ثروته أيضًا من أشياء أخرى مثل إعلانات الرعاية .

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عندما لعب لمانشستر يونايتد، كان راتبه السنوي الذروة 35 مليون دولار. وفي عامه الأخير في مانشستر يونايتد، كان يكسب 27 مليون دولار.

عندما انضم إلى نادي لوس أنجلوس غلاكسي في عام 2018، قبل راتبًا قدره 1.4 مليون دولار.

يعيش إبراهيموفيتش في قصر “بيفرلي هيلز”، في كاليفورنيا كما أنّ لديه أيضًا منزل في مدينة مالمو في السويد.

Tears in everyone's eyes. Zlatan is immense, 𝐀𝐋𝐖𝐀𝐈𝐙 ❤️🖤 pic.twitter.com/ZiCwzdWTZB — Lega Serie A (@SerieA_EN) June 4, 2023

ما هي الأندية التي لعب فيها زلاتان إبراهيموفيتش؟

المهاجم السويدي إبراهيموفيتش، الذي خاض عددًا كبيرًا من المباريات الدولية، ظهر لأول مرة في عام 1999 ولم يكن لاعبًا لفريق واحد، لذلك هناك قائمة طويلة من الأندية، بما في ذلك الكثير من فرق النخبة الأوروبية.

في جميع أندية كرة القدم تلك، كان للاعب البالغ من العمر 41 عامًا تأثيرا كبيرا، حيث سجل 555 هدفا في 941 مباراة خاضها في مسيرته مع الأندية ومنتخب السويد، بحيث ساعدت أهدافه الأندية المختلفة التي حققها في الفوز بـ 32 لقبًا، كما فاز بالعديد من الأوسمة الشخصية، بما في ذلك جائزة بوشكاش في عام 2013.

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خلال مسيرته المظفرة في الملاعب هذه الأندية التي لعب فيها إبراهيموفيتش :