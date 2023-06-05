الإثنين, يونيو 5, 2023
الرئيسيةالهدهدتعويضات ستدفعها مصر لإسرائيل بعد قتل الجنود ومعاقبة أسرة المنفذ.. معلومات أثارت...
الهدهد

تعويضات ستدفعها مصر لإسرائيل بعد قتل الجنود ومعاقبة أسرة المنفذ.. معلومات أثارت جدلا

الحدود المصرية الإسرائيلية عاشت أوقاتا متوترة بعد قتل ثلاثة جنود بنيران فرد أمن مصري وسط توقعات بأن تكون هناك الكثير من التداعيات للحادث

كتب خالد السعدي
تعويضات مصرية لعائلات القتلى الإسرائيليين watanserb.com
القتلى الإسرائيليين في عملية الحدود المصرية
- Advertisement -

وطن – أثيرت حالة من الجدل، بعد حديث مزعوم عن قيمة تعويضات قيل إن مصر ستدفعها لعوائل القتلى الثلاثة من جنود جيش الاحتلال، الذين قتلهم فرد أمن مصري، قالت القاهرة إنه كان يطارد مهربين مخدرات.

وقال الصحفي مهدي مجيد في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر“: “مصر ستعتذر رسمياً وستدفع 50مليون دولار لأُسر الجنود الإسرائيليين الذين تم قتلهم،والجندي المصري الذي قتلهم سيعتبر مخرب مخالف للقانون،وتُحرم أسرته من كل المميزات”.

وأضاف: “مصر ستمنح إسرائيل الصلاحية لقصف أي تحرك مشبوه داخل الحدود المصرية بدون إعلام مسبق لمصر”.

يُشار إلى المعلومات التي تحدث هذا الصحفي، نقلها عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، من دون يكشف عن هويتها.

والصحفي مهدي مجيد لا يُعرف أصله على نحو الدقة، لكن هناك من يتحدث عن أنه أصوله عراقية، وكان يهودي الديانة، وكان قد أعلن في أغسطس 2018، اعتناقه الإسلام، وكتب ذلك في تغريدة شهيرة، لكن بمعاينتها الآن تبين أنه حذفها.

- Advertisement -

سخرية من التغريدة

تغريدة الصحفي مهدي مجيد، أثارت حالة واسعة من الجدل، ولم تخل من السخرية، نظرا لاستبعاد إمكانية حدوث من تطرق إليه.

فقال ناشط ساخرا: “وهترجعلهم سينا وطابا وتعطيهم العاصمة الادارية الجديدة… يلا مهو الحكي ببلاش”.

وكتب الناشط أحمد حسين: “هات ودنك ..قرب شويه ..قرب كمان ..مصر ما بتدفعش بتاخد بس”.

وسخرت “مي”: “مش هتديكم دى ڤى دى كمان”.

وغرد “حسام”: “العب بعيد يشاطر العب عند بيتكم قال دولار قال”.

أول صور لمنفذ هجوم الحدود المصرية الإسرائيلية

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكّد أن ثلاثة من جنوده قُتلوا من جراء تبادل لإطلاق النار مع شخص داخل الحدود الإسرائيلية، وتبيّن لاحقًا أنه شرطي مصري، مشيرًا إلى أن تحقيقات مشتركة جرت مع الجانب المصري.

ورغم أن القاهرة تفرض سياجا من السرية حول هوية المنفذ، إلا أنّ العديد من المصادر الصحفية والإعلامية تحدثت أن جنديا مصريا يُدعى محمد صلاح هو الذي نفذ الهجوم على الحدود مع إسرائيل.

وضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصور قيل إنها لمحمد صلاح منفذ حادث إطلاق النار على الحدود المصرية الإسرائيلية، ويبلغ من العمر 23 عاما.

محمد صلاح
محمد صلاح منفذ عملية الحدود المصرية

الروايتان المصرية والإسرائيلية لقتل الجنود الثلاثة

وكان الجيش المصري، قد قال إن مطاردة “عناصر تهريب مخدرات” على الحدود الدولية مع إسرائيل، أسفرت عن مقتل 3 من عناصر التأمين الإسرائيلية وعنصر رابع مصري، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من عناصره جراء “هجوم نفّذه مسلح تسلل من الأراضي المصرية”.

وبحسب البيان المصري، قام أحد عناصر الأمن المكلّفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات فجر السبت.

وأضاف: “أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد 3 فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري في أثناء تبادل إطلاق النيران”.

تعهد نتنياهو الذي اعتبر الحادث عملا إرهابيا

وأمس الأحد، اعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قتل ثلاثة جنود إسرائيليين على يد جندي مصري، “هجوما إرهابيا مأساويا”، مطالبًا في الوقت نفسه بتحقيق شامل مشترك مع مصر.

وقال نتنياهو في جلسة لمجلس الوزراء: “بعثت إسرائيل برسالة واضحة للحكومة المصرية. نتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملًا ومفصلًا”.

وأضاف: “سنحدّث إجراءات وأساليب العمليات وأيضًا الإجراءات الرامية إلى الحد من عمليات التهريب إلى الحد الأدنى ولضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات الإرهابية المأساوية”.

وتعهّد نتنياهو بـ”استخلاص كل النتائج الضرورية” فيما يتعلق بالعمليات العسكرية على طول السياج الحدودي.

المصدرت
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

تقارير

“إسرائيل” تعيد جثة الشهيد محمد صلاح وأمن السيسي يحقق مع شقيقه وزملائه!

الهدهد

صحيفة تكشف ماذا كان يفعل عملاء الموساد والمخابرات الإيطالية على متن المركب الغارق!

الهدهد

دولة غزة الجديدة.. ما حقيقة خطة توطين الفلسطينيين في سيناء؟

تقارير

فخر العرب الحقيقي يسحب اللقب من لاعب “ليفربول” محمد صلاح وإشادة واسعة بعمله البطولي!

الهدهد

جثة الجندي المصري قاتل الإسرائيليين تزيد الغموض.. أين هي وهل دُفن؟

الهدهد

فيديو جنازة الجندي المصري.. نشره حفيظ دراجي وترحم عليه.. ولكن

الهدهد

صراخ وعويل جنود الاحتلال في جنازة القتلى بنيران الجندي المصري (فيديو)

تقارير

بندقية وسكين ومصحف.. هكذا فعلها جندي حرس الحدود المصري بإسرائيل

الهدهد

جنود إسرائيل القتلى على الحدود المصرية “تجار مخدرات” والجندي المصري أحبط الصفقة (صادم)

الهدهد

رواية السيسي لم تقنع إسرائيل.. نتنياهو يصدم مصر بتصريحات جديدة عن حادثة الحدود

الهدهد

أجواء ملغومة وأرض مهددة.. “دروس” تتعلمها إسرائيل بعد حادثة الحدود المصرية

الهدهد

يرتدي جلبابا بلديا.. صورة جديدة لجندي مصري نُسِبَ إليه هجوم الحدود مع إسرائيل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ميغان فوكس شبه عارية على البحر ومتابعيها في حالة صدمة! (شاهد)

طريقة ذكيّة تمنع المسافرين من الجلوس بجوارك عند السفر بالطائرة

التاريخ لا ينسى.. تفاعل واسع مع قصة طفلة سورية تمسكت بحجابها فأنقذت أسرتها من كارثة

3 أغراض منزلية تؤثر على شبكة الواي فاي في منزلك

عالية ياسين.. مسلمة تأمل بمنافسة ميا خليفة في صناعة الأفلام الإباحية! (شاهد)

أ ف ب: محمد السادس عاد لاستعادة السلطة!

كريم بنزيما يُوقع مع اتحاد جدة السعودي.. وهذه تفاصيل عقده

“إسرائيل” تعيد جثة الشهيد محمد صلاح وأمن السيسي يحقق مع شقيقه وزملائه!

دراسة: قد يؤدي فقدان شخص عزيز إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

جورجينا تعلم ابنتها كيف تُصدر مؤخرتها مثلها! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC