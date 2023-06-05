تعويضات ستدفعها مصر لإسرائيل بعد قتل الجنود ومعاقبة أسرة المنفذ.. معلومات أثارت جدلا

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وطن – أثيرت حالة من الجدل، بعد حديث مزعوم عن قيمة تعويضات قيل إن مصر ستدفعها لعوائل القتلى الثلاثة من جنود جيش الاحتلال، الذين قتلهم فرد أمن مصري، قالت القاهرة إنه كان يطارد مهربين مخدرات.

وقال الصحفي مهدي مجيد في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر“: “مصر ستعتذر رسمياً وستدفع 50مليون دولار لأُسر الجنود الإسرائيليين الذين تم قتلهم،والجندي المصري الذي قتلهم سيعتبر مخرب مخالف للقانون،وتُحرم أسرته من كل المميزات”.

وأضاف: “مصر ستمنح إسرائيل الصلاحية لقصف أي تحرك مشبوه داخل الحدود المصرية بدون إعلام مسبق لمصر”.

يُشار إلى المعلومات التي تحدث هذا الصحفي، نقلها عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، من دون يكشف عن هويتها.

🔴#خاص..مصدر من الجيش الإسرائيلي:

مصر ستعتذر رسمياً وستدفع 50مليون دولار لأُسر الجنود الإسرائيليين الذين تم قتلهم،والجندي المصري الذي قتلهم سيعتبر مخرب مخالف للقانون،وتُحرم أسرته من كل المميزات.

وستمنح إسرائيل الصلاحية لقصف أي تحرك مشبوه داخل الحدود المصرية بدون إعلام مسبق لمصر. pic.twitter.com/ctdRieImpz — مهدي مجيد (@mahdimajeed0) June 4, 2023

والصحفي مهدي مجيد لا يُعرف أصله على نحو الدقة، لكن هناك من يتحدث عن أنه أصوله عراقية، وكان يهودي الديانة، وكان قد أعلن في أغسطس 2018، اعتناقه الإسلام، وكتب ذلك في تغريدة شهيرة، لكن بمعاينتها الآن تبين أنه حذفها.

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سخرية من التغريدة

تغريدة الصحفي مهدي مجيد، أثارت حالة واسعة من الجدل، ولم تخل من السخرية، نظرا لاستبعاد إمكانية حدوث من تطرق إليه.

فقال ناشط ساخرا: “وهترجعلهم سينا وطابا وتعطيهم العاصمة الادارية الجديدة… يلا مهو الحكي ببلاش”.

وحترجعلهم سينا وطابا وتعطيهم العاصمة الادارية الجديدة… يلا مهو الحكي ببلاش 😂🤣😂 — 🇯🇴 Hashimi (@Hashimi962) June 4, 2023

وكتب الناشط أحمد حسين: “هات ودنك ..قرب شويه ..قرب كمان ..مصر ما بتدفعش بتاخد بس”.

هات ودنك ..قرب شويه ..قرب كمان ..مصر ما بتدفعش بتاخد بس 😂😂😂 — 𝑫𝒓.𝑨𝒉𝒎𝒆𝒅 𝑯𝒖𝒔𝒔𝒆𝒊𝒏 (@AD__JO) June 4, 2023

وسخرت “مي”: “مش هتديكم دى ڤى دى كمان”.

مش هتديكم دى ڤى دى كمان! — مَيّ❥︎ (@UWKmmustafa) June 5, 2023

وغرد “حسام”: “العب بعيد يشاطر العب عند بيتكم قال دولار قال”.

العب بعيد يشاطر العب عند بيتكم قال دولار قال — Hossam (@TahaHos32405960) June 4, 2023

أول صور لمنفذ هجوم الحدود المصرية الإسرائيلية

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكّد أن ثلاثة من جنوده قُتلوا من جراء تبادل لإطلاق النار مع شخص داخل الحدود الإسرائيلية، وتبيّن لاحقًا أنه شرطي مصري، مشيرًا إلى أن تحقيقات مشتركة جرت مع الجانب المصري.

ورغم أن القاهرة تفرض سياجا من السرية حول هوية المنفذ، إلا أنّ العديد من المصادر الصحفية والإعلامية تحدثت أن جنديا مصريا يُدعى محمد صلاح هو الذي نفذ الهجوم على الحدود مع إسرائيل.

وضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصور قيل إنها لمحمد صلاح منفذ حادث إطلاق النار على الحدود المصرية الإسرائيلية، ويبلغ من العمر 23 عاما.

آخر ما كتبه على حسابه في فيسبوك هذا الدعاء: "اللهم كما اصلحت الصالحين اصلحنى واجعلنى منهم " .. 📷صور للجندي المصري الشهــيــد #محمد_صلاح الذي نفذ عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين على الحدود المصرية الفلسطينية. pic.twitter.com/QexZT6fdIK — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 5, 2023

الروايتان المصرية والإسرائيلية لقتل الجنود الثلاثة

وكان الجيش المصري، قد قال إن مطاردة “عناصر تهريب مخدرات” على الحدود الدولية مع إسرائيل، أسفرت عن مقتل 3 من عناصر التأمين الإسرائيلية وعنصر رابع مصري، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من عناصره جراء “هجوم نفّذه مسلح تسلل من الأراضي المصرية”.

وبحسب البيان المصري، قام أحد عناصر الأمن المكلّفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات فجر السبت.

وأضاف: “أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد 3 فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري في أثناء تبادل إطلاق النيران”.

تعهد نتنياهو الذي اعتبر الحادث عملا إرهابيا

وأمس الأحد، اعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قتل ثلاثة جنود إسرائيليين على يد جندي مصري، “هجوما إرهابيا مأساويا”، مطالبًا في الوقت نفسه بتحقيق شامل مشترك مع مصر.

وقال نتنياهو في جلسة لمجلس الوزراء: “بعثت إسرائيل برسالة واضحة للحكومة المصرية. نتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملًا ومفصلًا”.

وأضاف: “سنحدّث إجراءات وأساليب العمليات وأيضًا الإجراءات الرامية إلى الحد من عمليات التهريب إلى الحد الأدنى ولضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات الإرهابية المأساوية”.

وتعهّد نتنياهو بـ”استخلاص كل النتائج الضرورية” فيما يتعلق بالعمليات العسكرية على طول السياج الحدودي.