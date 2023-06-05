فيديو مرعب يوثق لحظة مقتل شاب يمني في محطة وقود بـ4 رصاصات حوثية

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وطن – أظهر مقطع فيديو، تم التقاطه من كاميرات المراقبة لحظة قتل مواطن يمني بعد إطلاق أحد عناصر جماعة أنصار الله “الحوثي” النار عليه في محطة وقود، بمحافظة إب.

وبيّن الفيديو، لحظة إقدام العنصر الحوثي على إطلاق النار على المواطن اليمني، بعد اندلاع شجار في محيط محطة الوقود.

جريمة اليوم التي قتل فيها المتحوث صلاح النجار ، عامل محطة المشتقات النفطية مرشد الفقيه في نقيل بعدان بمحافظة إب pic.twitter.com/IdkCqsgXqI — ابراهيم عسقين (@IbrahimAsqin) June 4, 2023

وقالت مصادر يمنية، إن المسلح الحوثي المدعو صلاح النجار أطلق الرصاص على الشاب العامل في محطة مشتقات نفطية ويدعى مرشد الفقيه، وذلك في منطقة بعدان بمحافظة إب.

وأضافت المصادر، أن شجارا اصطنعه المسلح الحوثي مع أحد أقارب الفقيه قرب المحطة، وجاء الأخير لمعرفة طبيعة الخلاف بين قريبه والعنصر الحوثي فباشره بإطلاق 4 رصاصات أردته قتيلا على الفور.

يُشار إلى أن محافظة إب، تشهد فوضى عارمة وسط تزايد غير مسبوق في معدل ارتكاب الجريمة، وتقول وسائل إعلام مناوئة للحوثيين إنه لا يمر يوم دون أن تشهد مديريات المحافظة جريمة قتل ونهب يرتكبها الحوثيون.

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أكثر من 3 آلاف جريمة حوثية في إب

وقبل أيام، رصدت شبكة تُعنى بالحقوق، اكثر من ثلاثة آلاف جريمة وانتهاك ارتكبها الحوثيون، خلال ثلاث سنوات، في محافظة إب الخاضعة لسيطرتها.

وقال تقرير حديث صارد عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن الحوثيين ارتكبوا أكثر من 3519 جريمة وانتهاك في محافظة إب خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 30 مارس 2023.

وأضاف التقرير، أن جماعة الحوثي متورطة في مقتل 213 مدنياً أعزل من مختلف مديريات المحافظة بينهم أطفال ونساء ورجال طاعنين في السن، وإصابة 189 بينهم تسعة أطفال وثمان نساء وثمانية مسنين، فضلاً عن الاعتداء بالضرب على 121 آخرين بينهم 26 طفلا و21 امرأة و18 مسنا.

وسجل التقرير 13 جريمة اغتيال، و9 جرائم إعدام وتصفية لقيادات سياسية ووجهات اجتماعية، و9 جرائم قتل تحت التعذيب لمختطفين في سجون الحوثيين.

كما رصد التقرير، اختطاف الحوثيين 582 مدنيا، بينهم أطفال ونساء، فيما لا يزال نحو 123 مختطفاً من أبناء محافظة إب في سجون الحوثيين، كما وثق الفريق الميداني للشبكة 65 حالة تعذيب للمختطفين في السجون.

كما وثق التقرير 532 حالة تضرر لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء المداهمة الحوثية، بينها 492 منشأة سكنية تعرضت للاقتحام والتفتيش والعبث بالمحتويات وترويع ساكنيها بمن فيهم النساء والأطفال، بالإضافة تفجير 12 منزلا، مشيراً إلى قيام الحوثيين بنهب 65 مزرعة وإتلاف 12 مزرعة أخرى بشكل كلي، فضلا عن نهب 38 مركبات ووسائل نقل، وتدمير خزانين لتجميع المياه.