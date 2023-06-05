جورجينا تعلم ابنتها كيف تُصدر مؤخرتها مثلها! (فيديو)

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وطن- لا تزال جورجينا رودريغيز في مدريد حيث سافرت منذ عدة أسابيع لأول مرة منذ أن سكنت الرياض.

مثل أمي

واستعرضت جورجينا رودريغيز، رفيقة كريستيانو رونالدو، الوقت الذي تقضيه في المنزل والذي لا يخلو من التمارين الشاقة في صالة الألعاب الرياضية في قصرها في المزرعة.

أظهرت رفيقة كريستيانو رونالدو على شبكات التواصل الاجتماعي “العمل الشاق” الذي قامت به في صالة الألعاب الرياضية في قصر المزرعة (الذي تم تجديده).

لكن هذه المرة، كان لجورجينا شريكة خاصة في النادي، وهي طفلتها إيفا.

وظهرت جورجينا وهي تتمرن برفقة إيفا التي جلست بجانبها وقلدت تماماً حركة والدتها في إبراز المؤخرة.

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وكتبت جورجينا تعليقاً على الفيديو، نيابةً عن ابنتها إيفا: “مثل أمي”.

جورجينا في كان

هذا وقد استحوذت جورجينا رودريغيز مرة أخرى على إعجاب الجميع بمظهرها المذهل في مهرجان كان السينمائي.

عرضت جورجينا رودريغيز مجموعة ساحرة ورائعة من الفساتين والمجوهرات لفتت أنظار وانتباه جميع الحاضرين.

ارتدت صديقة كريستيانو رونالدو، فستاناً ذهبياً على طراز شبكة صيد السمك مع قصّة حورية البحر، تمّ تزيينه بأحجار ذات ألوان ذهبية مختلفة. مما يبرز جورجينا بشكل جميل في هذا الحدث المرموق الذي أقيم في فرنسا.

ضمنت رقبة الفستان المربعة، والمثبتة بأشرطة متقاطعة في الخلف، أن تسرق جورجينا رودريغيز الأضواء.

إن تصميم الفستان المحكم، المعزز بوميض الكاميرات والإضاءة الطبيعية لهذه المناسبة، جعل جورجينا رودريغيز تبرز بين الحاضرين في مهرجان كان السينمائي.

لتكملة مظهرها المذهل، اختارت العارضة تسريحة شعر ذيل حصان منخفضة بخصلات شعرها المفرودة التي لا تشوبها شائبة، متناسقة مع مكياجها، لإبراز عينيها.

عقد بمليون دولار

تزينت جورجينا نفسها بالمجوهرات، بما في ذلك خاتم وأساور متعددة وأقراط من الأحجار الكريمة بظلال فضية وذهبية.

وبعد ظهورها المبهر على السجادة الحمراء لمدينة كان، ظهرت رودريغيز بشكل مذهل آخر في حفل أمفار.

بالنسبة لهذا الحدث، اختارت جورجينا فستانًا رائعًا أسود مطرزاً بالترتر تمّ تصميمه بدقة في غضون 24 ساعة من قبل المصمم علي القروي.

ومع ذلك، لم يكن الفستان هو الذي حصل على الأضواء الساطعة للكاميرات. بدلاً من ذلك، كان عقد الماس الذي يلفت الانتباه هو الذي جذب انتباه المتفرجين.

كانت العارضة الأرجنتينية الحسناء ترتدي عقدًا كبيرًا من الألماس يتوسطه حجر كريم كبير.

ووفقًا لموقع Allkpop الإلكتروني، فقد ارتدت المطربة الكورية كارينا القلادة نفسها في الليلة السابقة. ومن المثير للاهتمام، أن قيمتها تبلغ نحو 1.2 مليون دولار.