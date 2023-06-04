الأحد, يونيو 4, 2023
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حياتنا

نملة مختبئة في الصورة.. تتمتع بنظر خارق إذا أمكنك اكتشافها

امنح عقلك تحديًا للعثور على النملة المخفية بين التوت في غضون 11 ثانية وحفظ التوت الأزرق من التلف. جرّب لغز الوهم البصري الآن!

كتب فهمي الورغمي
نملة مختبئة في الصورة watanserb.com
أوجد النملة المختبئة في الصورة
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وطن- حلّ الألغاز نشاط ممتع يساعدك على الاسترخاء. ومع ذلك، فإنه يشير أيضًا إلى عقلك لإكمال التحدي والعثور على الكائن المخفي في الصورة. هذا يجعل عقلك أكثر تركيزًا وانتباهًا للتفاصيل.

لذا، استعدّ لتحدٍّ يضع إدراكك البصري على المحك. في هذا التحدي الخاص، سيتم تكليفك بحفظ حقل من العنب البري اللذيذ من دخيل- إنها نملة.

يعتبر العنب البري فاكهة لذيذة ومغذية، ولكنه أيضًا طعام مفضّل للنمل. يمكن للنمل أن يفسد محصول التوت بسرعة، لذلك من المهم أن تكون قادرًا على اكتشاف النمل المخفية وإزالتها في أسرع وقت ممكن.

هذا الوهم البصري، المأخوذ عن (JagranJosh)، سيختبر بالتأكيد مهاراتك البصرية.

هل يمكنك تحديد النملة المختبئة في الوقت المحدد؟

إذا استطعت ذلك، ستحمي حبات العنب البري من التلف!

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الآن ها هو التحدي.

تُظهر الصورة حقلاً من العنب البري. يوجد ضمنه جميع أنواع التوت الأزرق مختلفة الأحجام، في حين أن جسم النملة مصمم بذكاء لينسجم مع نمط العنب، مما يجعل من الصعب للغاية اكتشافها.

يصبح الوهم أكثر صعوبة من خلال إعطاء شكل وحجم مشابهين للنمل والعنب البري.

يستفيد هذا من ميل الدماغ لإدراك الأنماط المألوفة، مما يؤدي بعينيك إلى التغاضي عن الدخيل عن غير قصد.

قد تبدو هذه الصورة بسيطة في البداية، لكنها في الواقع صعبة للغاية. النملة مخفية بشكل مُحكم.

إذا تمكنتَ من العثور على النملة في غضون 11 ثانية، فأنت سيد الوهم البصري الحقيقي!

تعتبر الأوهام البصرية طريقة مثالية لاختبار قدراتك العقلية ومدى اهتمامك بالتفاصيل.

هل تعتقد أن لديك رؤية مثالية؟.. اختبرها الآن.. قم بتشغيل العداد الخاص بك وابدأ!

اوجد النلمة بين التوت البري
اوجد النملة بين التوت البري

انتبه بالكامل للصورة أعلاه، ودع عقلك يفرّق بين النملة والتوت.. هل وجدت النملة؟

تلميح: ابحث عن أطراف النملة.

أسرع، فالساعة تدق! انظر بعناية إلى الصورة وسترى النملة بالتأكيد.

3 … 2 … و.. انتهى الوقت

إذا وجدت النملة في غضون 11 ثانية، فتهانينا! لديك عين تواقة للتفاصيل.

هذا هو الحل لهذا الوهم البصري:

النملة مختبئة في الركن الأيسر السفلي من الصورة وهي تأكل حبة توت.

حل اللغز
حل اللغز

ألم يكن هذا الوهم ممتعًا وسهلاً؟

المصدرJagranJosh - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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