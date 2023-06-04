نملة مختبئة في الصورة.. تتمتع بنظر خارق إذا أمكنك اكتشافها

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وطن- حلّ الألغاز نشاط ممتع يساعدك على الاسترخاء. ومع ذلك، فإنه يشير أيضًا إلى عقلك لإكمال التحدي والعثور على الكائن المخفي في الصورة. هذا يجعل عقلك أكثر تركيزًا وانتباهًا للتفاصيل.

لذا، استعدّ لتحدٍّ يضع إدراكك البصري على المحك. في هذا التحدي الخاص، سيتم تكليفك بحفظ حقل من العنب البري اللذيذ من دخيل- إنها نملة.

يعتبر العنب البري فاكهة لذيذة ومغذية، ولكنه أيضًا طعام مفضّل للنمل. يمكن للنمل أن يفسد محصول التوت بسرعة، لذلك من المهم أن تكون قادرًا على اكتشاف النمل المخفية وإزالتها في أسرع وقت ممكن.

هذا الوهم البصري، المأخوذ عن (JagranJosh)، سيختبر بالتأكيد مهاراتك البصرية.

هل يمكنك تحديد النملة المختبئة في الوقت المحدد؟

إذا استطعت ذلك، ستحمي حبات العنب البري من التلف!

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الآن ها هو التحدي.

تُظهر الصورة حقلاً من العنب البري. يوجد ضمنه جميع أنواع التوت الأزرق مختلفة الأحجام، في حين أن جسم النملة مصمم بذكاء لينسجم مع نمط العنب، مما يجعل من الصعب للغاية اكتشافها.

يصبح الوهم أكثر صعوبة من خلال إعطاء شكل وحجم مشابهين للنمل والعنب البري.

يستفيد هذا من ميل الدماغ لإدراك الأنماط المألوفة، مما يؤدي بعينيك إلى التغاضي عن الدخيل عن غير قصد.

قد تبدو هذه الصورة بسيطة في البداية، لكنها في الواقع صعبة للغاية. النملة مخفية بشكل مُحكم.

إذا تمكنتَ من العثور على النملة في غضون 11 ثانية، فأنت سيد الوهم البصري الحقيقي!

تعتبر الأوهام البصرية طريقة مثالية لاختبار قدراتك العقلية ومدى اهتمامك بالتفاصيل.

هل تعتقد أن لديك رؤية مثالية؟.. اختبرها الآن.. قم بتشغيل العداد الخاص بك وابدأ!

انتبه بالكامل للصورة أعلاه، ودع عقلك يفرّق بين النملة والتوت.. هل وجدت النملة؟

تلميح: ابحث عن أطراف النملة.

أسرع، فالساعة تدق! انظر بعناية إلى الصورة وسترى النملة بالتأكيد.

3 … 2 … و.. انتهى الوقت

إذا وجدت النملة في غضون 11 ثانية، فتهانينا! لديك عين تواقة للتفاصيل.

هذا هو الحل لهذا الوهم البصري:

النملة مختبئة في الركن الأيسر السفلي من الصورة وهي تأكل حبة توت.

ألم يكن هذا الوهم ممتعًا وسهلاً؟