لم ترفض.. رد مفاجئ من حورية فرغلي على عرض زواج بمليون دولار!

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وطن- لم ترفض الفنانة المصرية حورية فرغلي، عرض الزواج الغريب الذي تلقته من المشهور اللبناني أحمد حجازي، الذي يطلق على نفسه لقب “المهندس”.

لا أعلم شيئاً

وفي أول تعليق لها على الأمر، قالت حورية فرغلي: “أنا لا أعلم شيئا عن هذا الموضوع، وتفاجأت بهذا المهندس الذي طلبني للزواج.. لأني بعيدة كل البعد عن السوشيال ميديا”.

وتابعت حورية في تصريح لصحيفة “فيتو“: “حساباتي الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت ولاية مديرة أعمالي السابقة.. مش عايزة ترجعهالي غير لما أديها 200 ألف جنيه”.

وأكدت حورية: ” بس أنا مش هسيب حقي وهي أصلا ولا جابتلي عرض ولا عملتلي حاجة علشان أديها 200 ألف جنيه”.

عرض أحمد حجازي

وكان المهندس أحمد حجازي، قد عرض الزواج على حورية فرغلي، بعد أزمتها مع المذيع العراقي نزار الفارس.

وقال أحمد حجازي من خلال حسابه عبر “فيسبوك”: “أتقدم أنا المهندس أحمد حجازي بعرض زواج للفنانة الجميلة حورية فرغلي مقابل مهر ومقداره مليون دولار أمريكي عدًّا ونقدًا.. وذلك بعد التنمر الذي تعرضت له من قبل أحد المذيعين”.

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وتابع: “الإعلامي ادعى أنه لا أحد يرغب في الزواج بها! كيف لا أحد يرغب وأنا المهندس حلم فتيات الوطن العربي أرغب في الزواج بها وعلى سنة الله ورسوله.. والرجاء توصيل عرض الزواج الجدي للفنانة وفي انتظار ردها”.

من هو أحمد حجازي؟

وأحمد حجازي مهندس لبناني مشهور له العديد من الالقاب أطلقها على نفسه. منها ملك الأناقة وملك جمال الكون.

وهو في الثلاثينات من العمر، ويقيم في باريس ويلفت الأنظار بأزيائه وتصرفاته الأقرب للشواذ.

ودائماً ما يستعرض عبر فيديوهات وصور، ثراءه الفاحش، ويدعي أن ثروته تقدر بـ22 مليون دولار أمريكي.

حورية والفارس

وبدأت أزمة حورية فرغلي مع نزار الفارس، حين أعلن الأخير خبر خطوبتهما فجأة عبر برنامج تلفزيوني.

لكن المفاجأة، أن حورية نفت خبر الخطوبة، وعبّرت عن غضبها الشديد بسبب ادّعاء نزار الفارس الأمر.

وأكدت حورية أن جميع الصور والفيديوهات المنتشرة لهما، كانت بعد تصوير حلقة برنامجه يوم الأحد وليس حفل خطبتهما.

واتهمت حورية، الإعلامي العراقي، بمحاولته تصدر الترند على حسابها.