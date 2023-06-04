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جوردان أوزونا.. من هي صديقة كريم بنزيما التي ستنافس “جورجينا” في السعودية؟ (شاهد)

جوردان أوزونا ارتبطت بكريم بنزيما عام 2022 وانجبت منه طفله الرابع

كتب سالم حنفي
جوردان أوزونا وجورجينا watanserb.com
جوردان أوزونا وجورجينا
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وطن – مع إعلان وسائل الإعلام السعودية الرسمية عن توصل نادي “الاتحاد” لاتفاق مع لاعب ريال مدريد، الجزائري الأصل كريم بنزيما للعب في صفوفه لموسمين، تتجه الأنظار حاليا لصديقته العارضة جوردان أوزونا، التي ستصبح تحت أنظار وعدسات وسائل الإعلام العربية، كما حدث مع جورجينا رودريغيز شركة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لنادي النصر.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه على الرغم من أن لاعب كرة القدم في ريال مدريد ، كريم بنزيما ، أحد أشهر اللاعبين في العالم لنجاحه بالقميص الأبيض ومسيرته الطويلة في تسجيل الأهداف، فإن الملايين من المشجعين الذين يتابعونه ويهتمون به يهتمون أيضًا بحياته الشخصية والحب ، على الرغم من أن الزوجين الفرنسيين على وجه التحديد غير معروفين على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

ويرتبط كريم بنزيما حاليا بالعارضة جوردان أوزونا، وهي شابة فرنسية بدأت بمواعدة مهاجم ريال مدريد قبل بضع سنوات.

 

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ووفقا للصحيفة، فإن كلاهما يسعى للحفاظ على علاقتهما بأن تكون خاصة، حيث عاشت العارضة لفترة طويلة بين مدريد ونيويورك وتركز نشاطها المهني.

جوردان أوزونا
صديقة بنزيما جوردان أوزونا

 

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يمتنعان عن نشر صور لعلاقتهما الخاصة

كما أنها متحفظة مثل كريم بنزيما أو أكثر، ونادرا ما ينشرون الصور معًا على شبكات التواصل الاجتماعي مثل “انستغرام” ويحاولون عدم إعلام المتابعين أي شيء عن حياتهم الخاصة والعائلية.

 

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جوردان أوزونا وكريم بنزيما
جوردان أوزونا وكريم بنزيما

وكان كريم بنزيما، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، قد صرح سابقا حول حياته الخاصة، قائلا: “لا أحب أن أكون في دائرة الضوء ، على التلفزيون ، إنه أمر غبي بالنسبة لي. لدي حياتي ، مع عائلتي وأصدقائي. وهي أيضًا أفضل وأسهل لهم. تخيل أنك تبلغ من العمر 4 سنوات وأنت تعيش الحياة مع الكاميرا خلفك. يمكنك أن تفقد رأسك “.

 

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جوردان أوزونا
جوردان أوزونا صديقة كريم بنزيما

ووفقا للصحيفة، ربما كانت جوردان أوزونا هي التي غيرت طريقة رؤية الشهرة للاعب ريال مدريد، لكن الشيء الذي هو حقيقة أنهم لم ينشرا أبدًا أي شيء على الشبكات الاجتماعية يشير إلى أنهما زوجين.

كريم بنزيما يرزق بابن جديد من جوردان أوزونا

وكانت وسائل إعلام إسبانية، قد كشفت الشهر الماضي أنّ كريم بنزيما أنجب ابنًا من عارضة الأزياء جوردان أوزونا، التي كان يواعدها منذ نحو عام، موضحة بأنّ عملية الولادة تمّت في مدريد وسار كل شيء على ما يرام.

من هي جوردان أوزونا؟

يشار إلى جـوردان أوزونـا حُبّ كـريم بنزيما الجديد هي عارضة أزياء تحمل الجنسية الأمريكية، وتبلغ من العمر 32 عامًا، وتعمل حاليًا مع وكالات مثل: State Management وCaroline Gleason Management وTricia Brink Management وThe Salt Agency.

جوردان أوزونا
جوردان أوزونا عارضة أزياء تحمل الجنسية الأمريكية

بالإضافة إلى ذلك، تبرز كمؤثرة مع أكثر من نصف مليون متابع، تسعدهم بأوضاعها الإيحائية، وتتباهى بشخصيتها المتمثلة في بشرة داكنة، وشعر مجعد، وجسم مثالي.

تأكيدات رسمية بتعاقد نادي الاتحاد مع كريم بنزيما

وكانت وسائل إعلام سعودية رسمية، قد أكدت أن فريق “الاتحاد” توصّل إلى اتفاق يقضي بانضمام الدولي الفرنسي للنادي الفائز بلقب مسابقة دوري “روشن”، بعقدٍ يمتد لموسمين.

وأوضحت أن رئيس نادي اتحاد جدة، أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي توجّها في وقت سابق للعاصمة الإسبانية مدريد، من أجل إتمام انتقال كريم بنزيما للنادي في صفقة قياسية.

راتب كريم بنزيما مع الاتحاد السعودي

وعن الراتب المُتوقّع، كشفت صحيفة “آس”الإسبانية، أن كريم بنزيما سيتلقى مبلغ 200 مليون يورو على مدى سنتين من عقده الاحترافي.

وبهذا سيتقاضى بنزيما خلال الموسمين نحو مليار و600 مليون ريال، وهو ما يعني أن راتبه السنوي سيعادل 800 مليون ريال.

المصدرماركا + انستغرام - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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