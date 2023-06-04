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رياضة

بيراميدز يُشعل الصراع على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023

بيراميدز يقلص فارق النقاط على الصدارة مع الأهلي إلى نقطة وحيدة

كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري المصري 2023 watanserb.com
جدول ترتيب الدوري المصري 2023
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وطن-  أشعل فريق بيراميدز صراع المنافسة القوية على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الجولة ال27 المؤجلة.

ونجح بيراميدز في تقليص فارق النقاط مع المتصدر الأهلي الذي حقق الفوز في مباراته الأخيرة بهدف نظيف دون رد على نظيره سيراميكا كليو باترا، إلى نقطة واحدة فقط.

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

كما وجاء جدول ترتيب الدوري المصري 2023، مع قرب ختام منافسات الجولة ال30، على النحو الآتي:

الأهلي 62 نقطة.

بيراميدز 61 نقطة.

فيوتشر 54 نقطة.

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الأهلي المصري
الأهلي المصري

الزمالك 50 نقطة.

المقاولون العرب 42 نقطة.

فاركو 41 نقطة.

الاتحاد السكندري 40 نقطة.

المصري البورسعيدي 40 نقطة.

إنبي 39 نقطة.

سموحة 35 نقطة.

البنك الأهلي 34 نقطة.

الإسماعيلي 33 نقطة.

سيراميكا كليو باترا  32 نقطة.

نادي أسوان 31 نقطة.

غزل المحلة 31 نقطة.

طلائع الجيش 29 نقطة.

الداخلية 28 نقطة.

حرس الحدود 19 نقطة.

ترتيب هدافين الدوري المصري 2023

وآتى ترتيب أبرز هدافين الدوري المصري 2022-2023، كما يلي:

باسينيسيا مابولولو (الاتحاد السكندري) 14 هدفاً.

محمد حمدي زكي (أسوان) 11 هدفاً.

أحمد الشيخ (غزل المحلة) 10 أهداف.

بيراميدز
بيراميدز

محمد شريف (الأهلي)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، جون أوكولي  (المقاولون العرب) 9 أهداف.

رفيق كابو (إنبي) 8 أهداف.

وستنطلق منافسات الجولة ال31 قبل الأخيرة على ختام منافسات الدوري المصري الممتاز بمواجهة بيراميدز وفاركو، الثلاثاء، كما وستختتم  بمواجهة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، الجمعة.

المصدروطن + بيراميدز تويتر + الأهلي تويتر + الدوري المصري تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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