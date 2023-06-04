بيراميدز يُشعل الصراع على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023

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وطن- أشعل فريق بيراميدز صراع المنافسة القوية على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الجولة ال27 المؤجلة.

ونجح بيراميدز في تقليص فارق النقاط مع المتصدر الأهلي الذي حقق الفوز في مباراته الأخيرة بهدف نظيف دون رد على نظيره سيراميكا كليو باترا، إلى نقطة واحدة فقط.

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

كما وجاء جدول ترتيب الدوري المصري 2023، مع قرب ختام منافسات الجولة ال30، على النحو الآتي:

الأهلي 62 نقطة.

بيراميدز 61 نقطة.

فيوتشر 54 نقطة.

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الزمالك 50 نقطة.

المقاولون العرب 42 نقطة.

فاركو 41 نقطة.

الاتحاد السكندري 40 نقطة.

الأهلي يغرد في الصدارة رغم الغياب.. وبيراميدز يقترب من تأمين وصافة جدول ترتيب الدوري المصري 🏆 pic.twitter.com/7TCed1nO0P — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 2, 2023

المصري البورسعيدي 40 نقطة.

إنبي 39 نقطة.

سموحة 35 نقطة.

البنك الأهلي 34 نقطة.

الإسماعيلي 33 نقطة.

سيراميكا كليو باترا 32 نقطة.

نادي أسوان 31 نقطة.

غزل المحلة 31 نقطة.

طلائع الجيش 29 نقطة.

الداخلية 28 نقطة.

حرس الحدود 19 نقطة.

ترتيب هدافين الدوري المصري 2023

وآتى ترتيب أبرز هدافين الدوري المصري 2022-2023، كما يلي:

باسينيسيا مابولولو (الاتحاد السكندري) 14 هدفاً.

محمد حمدي زكي (أسوان) 11 هدفاً.

أحمد الشيخ (غزل المحلة) 10 أهداف.

محمد شريف (الأهلي)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، جون أوكولي (المقاولون العرب) 9 أهداف.

رفيق كابو (إنبي) 8 أهداف.

وستنطلق منافسات الجولة ال31 قبل الأخيرة على ختام منافسات الدوري المصري الممتاز بمواجهة بيراميدز وفاركو، الثلاثاء، كما وستختتم بمواجهة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، الجمعة.