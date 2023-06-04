انتفاخ البطن..إليك نصائح لتجنب الشعور به بعد السفر

- Advertisement -

وطن- السفر على متن الطائرة من شأنه أن يؤثر على البطن، حيث يمكن أن يساهم انخفاض ضغط الهواء على متن الطائرة في توسع البطن.

ولهذا السبب، يشتكي الكثير من الركاب من هذه المشكلة خاصة بعد وصولهم إلى وجهتهم.

وفقا لموقع “explore“، من الطبيعي جداََ أن يشعر المسافر بانتفاخ البطن بسبب ساعات الجلوس الطويلة ونقص تناول السوائل، والتغير في ضغط هواء الطائرة ناهيك عن طعام الطائرة المملح بشدة.

في حين أن بعض هذه الأشياء – مثل ضغط الهواء في الطائرة – لا مفر منها، فهناك طرق يمكنك من خلالها تجنب مشكلة إنتفاخ البطن أثناء السفر.

قبل الصعود على متن الطائرة

يمكن لجفاف الجسم أن يسبب في الواقع مشكلة انتفاخ البطن.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى مجموعة من الآثار الغريبة وغير المريحة – ليس فقط الانتفاخ ولكن أيضًا الجلد الجاف وحكة العيون والجوع.

- Advertisement -

لتجنب ذلك، تأكد من شرب الكثير من السوائل قبل السفر.

توصي الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب الرجال بشرب 15.5 كوبًا من السوائل يوميًا، وأن تشرب النساء 11.5 كوبًا من السوائل يوميًا. وإذا قمت بإتباع هذه العادة قبل سفرك، فسيكون لها تأثير كبير على رحلتك، حيث لن تشعر بالجفاف طوال الرحلة.



كما ينصح الخبراء بتناول وجبة خفيفة قبل الرحلة مع تجنب المشروبات الكحولية. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت لديك معدة حساسة، ففكر في تعبئة طعامك. هذه طريقة مؤكدة لتجنب الأطعمة التي تسبب الانتفاخ.

نصائح أثناء الرحلة للتغلب على الانتفاخ

بمجرد أن تكون على متن الطائرة، هناك الكثير من الطرق الأخرى للبقاء رطبًا ولتجنب الشعور بالانتفاخ.

احضر زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام معك على متن الطائرة واملأها في المطار أو مباشرة من المضيفات قبل الإقلاع. يضمن ذلك حصولك دائمًا على مياه عذبة ونظيفة أثناء جلوسك.

