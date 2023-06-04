الأحد, يونيو 4, 2023
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رياضة

أنشيلوتي يُنهي الجدل حول مستقبل بنزيما مع ريال مدريد وهؤلاء هم الراحلون

ريال مدريد يعلن رحيل الثلاثي ماركو أسينسيو وهازارد وماريو دياز هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
حديث أنشيلوتي عن مستقبل بنزيما مع ريال مدريد watanserb.com
حديث أنشيلوتي عن مستقبل بنزيما مع ريال مدريد
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وطن- حسم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مستقبل بنزيما مع ريال مدريد، بعد حديث وسائل الإعلام المختلفة عن مغادرته قلعة سانتياغو برنابيو هذا الصيف، بعد العرض السعودي المغري المقدم إلى اللاعب للتعاقد معه.

وقال الإيطالي أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بشأن مستقبل كريم بنزيما، مع ريال مدريد: “لدى بنزيما عقد لموسم إضافي، وبالتالي لا شكوك لدينا حول مستقبله”.

 حديث أنشيلوتي عن مستقبل بنزيما مع ريال مدريد

وأردف أنشيلوتي: “يتعين على أساطير النادي وبنزيما من بينهم، الاعتزال في صفوف ريال مدريد، أعتقد أن النادي وأنصاره يفكرون بهذه الطريقة، لكن ثمة رأي اللاعب أيضاً”.

كما تابع مدرب ريال مدريد حديثه: “انضمام فران غارسيا لاعب الجناح الأيسر، قادماً من نادي رايو فاليكانو”، إلا أن المدرب الإيطالي أنشيلوتي لم يُدلِ بأيّ تفاصيل عن صفقات ريال مدريد، بعد رحيل العديد من النجوم على مستوى خط الهجوم هذا الصيف.

وختم: “كل ما أستطيع قوله إننا سنمتلك فريقاً تنافسياً الموسم القادم..”.

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وكانت تقارير صحفية إسبانية وسعودية، قد تحدّثت عن تلقي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد الحالية، العرض الخيالي من المملكة العربية السعودية للتعاقد، لمدة موسمين بقيمة 200 مليون يورو.

وينتهي عقد بنزيما مع نادي ريال مدريد نهاية شهر يونيو/حزيران الشهر الجاري، في ظلّ الشكوك الذي يحيط باللاعب حول بقائه أو الرحيل عن صفوف الفريق الملكي الأبيض هذا الصيف.

الرحلين عن صفوف ريال مدريد
الراحلون عن صفوف ريال مدريد

الراحلون عن ريال مدريد هذا الصيف

وفي سياق متصل، أعلن نادي ريال مدريد، السبت، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، رحيل ثلاثة نجوم دفعة واحدة، وهم ماركو أسينسيو وماريانو دياز ووإيدين هازارد.

ومن المقرر أن يقيم نادي ريال مدريد حفلاً وداعياً لنجوم الفريق الملكي الرحلين هذا الصيف، خلال خوضه المباراة الأخيرة، أمام أتلتيك بيلباو، الأحد، على ملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد.

هازارد
هازارد
المصدروطن + ريال مدريد تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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