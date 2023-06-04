أنشيلوتي يُنهي الجدل حول مستقبل بنزيما مع ريال مدريد وهؤلاء هم الراحلون

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وطن- حسم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مستقبل بنزيما مع ريال مدريد، بعد حديث وسائل الإعلام المختلفة عن مغادرته قلعة سانتياغو برنابيو هذا الصيف، بعد العرض السعودي المغري المقدم إلى اللاعب للتعاقد معه.

وقال الإيطالي أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بشأن مستقبل كريم بنزيما، مع ريال مدريد: “لدى بنزيما عقد لموسم إضافي، وبالتالي لا شكوك لدينا حول مستقبله”.

حديث أنشيلوتي عن مستقبل بنزيما مع ريال مدريد

وأردف أنشيلوتي: “يتعين على أساطير النادي وبنزيما من بينهم، الاعتزال في صفوف ريال مدريد، أعتقد أن النادي وأنصاره يفكرون بهذه الطريقة، لكن ثمة رأي اللاعب أيضاً”.

كما تابع مدرب ريال مدريد حديثه: “انضمام فران غارسيا لاعب الجناح الأيسر، قادماً من نادي رايو فاليكانو”، إلا أن المدرب الإيطالي أنشيلوتي لم يُدلِ بأيّ تفاصيل عن صفقات ريال مدريد، بعد رحيل العديد من النجوم على مستوى خط الهجوم هذا الصيف.

وختم: “كل ما أستطيع قوله إننا سنمتلك فريقاً تنافسياً الموسم القادم..”.

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وكانت تقارير صحفية إسبانية وسعودية، قد تحدّثت عن تلقي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد الحالية، العرض الخيالي من المملكة العربية السعودية للتعاقد، لمدة موسمين بقيمة 200 مليون يورو.

وينتهي عقد بنزيما مع نادي ريال مدريد نهاية شهر يونيو/حزيران الشهر الجاري، في ظلّ الشكوك الذي يحيط باللاعب حول بقائه أو الرحيل عن صفوف الفريق الملكي الأبيض هذا الصيف.

الراحلون عن ريال مدريد هذا الصيف

وفي سياق متصل، أعلن نادي ريال مدريد، السبت، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، رحيل ثلاثة نجوم دفعة واحدة، وهم ماركو أسينسيو وماريانو دياز ووإيدين هازارد.

ومن المقرر أن يقيم نادي ريال مدريد حفلاً وداعياً لنجوم الفريق الملكي الرحلين هذا الصيف، خلال خوضه المباراة الأخيرة، أمام أتلتيك بيلباو، الأحد، على ملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد.