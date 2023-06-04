أجواء ملغومة وأرض مهددة.. “دروس” تتعلمها إسرائيل بعد حادثة الحدود المصرية

- Advertisement -

وطن- حدّدت وسائل إعلام عبرية، الدروس التي يمكن أن تتعلمها إسرائيل من الهجوم المسلح الذي وقع على الحدود المصرية وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إن الحادث الخطير الذي وقع صباح السبت أسفر عن مقتل ثلاثة جنود، وهو من أسوأ الهجمات التي تقع على الحدود المصرية منذ عقدين.

سيؤدي هذا الحادث، إلى كثير من النقاش والتحقيق فيما حدث، نظرًا لأن جميع التفاصيل تستغرق وقتًا لتظهر، ومن المهم في الوقت الحالي هو البدء في التعلم مما حدث ومعرفة ما إذا كانت هناك ثغرات يمكن إغلاقها في المستقبل، وفق التقرير.

وإسرائيل لها حدود معقدة، ولا يمكن منع كل سيناريو على الإطلاق. وتضمن حادث السبت محاولة تهريب مخدرات في البداية ثم تطورت إلى هجوم خطير أسفر عن مقتل جنديين في البداية والثالث بعد ذلك.

منطقة معقدة

حدث هذا أيضًا على مدار نصف يوم من الساعات الأولى من الصباح حتى بعد شروق الشمس. هذه منطقة نائية للغاية ومعقدة على طول الحدود وشهدت حوادث تهريب مخدرات في الماضي بالإضافة إلى تهديدات أمنية سابقة.

وبرأي التقرير، فإن التعاون الأمني ​​الإسرائيلي المصري حاليًا على مستوًى عالٍ ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى إجابات وآمل إلى عمليات قد تمنع تكراره.

- Advertisement -

ويمكن أن يكون للهجوم على الحدود الإسرائيلية المصرية تداعيات دبلوماسية، رغم أن مصر قالت إن الضابط الذي عبر الحدود فعل ذلك لملاحقة مهربي المخدرات.

ومن الواضح أن هذه قضية حساسة الآن، وتذكّر بأوقات أخرى كان فيها الوضع معقداً على الحدود وفي ظل العديد من التحديات التي واجهت إسرائيل بحدود مختلفة.

في أبريل، تم توقيف عضو في البرلمان الأردني بتهمة تهريب أسلحة. ثم تم الإفراج عنه وإعادته إلى السلطات الأردنية للتحقيق معه.

وفي مارس، وقع حادث خطير في الشمال تسلّل خلاله مسلح من لبنان إلى إسرائيل وزرع قنبلة بالقرب من مفترق مجيدو، وفي عام 2017، قتل حارس إسرائيلي أردنيين اثنين في حادثة أدت أيضًا إلى إطلاق سراحه.

ليست كل هذه الحوادث لها إجابات سهلة وتتطلب مناقشات دقيقة وكذلك دروس يمكن تعلمها.

وتعمل إسرائيل مع مصر والأردن بشكل وثيق وكذلك مع شركاء آخرين في الخليج بشكل متزايد.

وأوضح التقرير، أنه يجب على إسرائيل إدارة الوضع الأمني ​​في الشمال، ولا يمكن منع جميع الحوادث التي تنطوي على “ذئاب منفردة” أو أنواع أخرى من الهجمات، أو حتى الأخطاء.

وقالت الصحيفة: “يجب أن تكون النتيجة الحيوية لهذا الحادث استمرار التعاون الأمني ​​والدبلوماسي بين إسرائيل ومصر”.

و”تحوّلت القاهرة إلى واحدة من أهم حلفاء تل أبيب في المنطقة، وعلى الرغم من الألم والغضب من مقتل الجنود الإسرائيليين الثلاثة، يجب الحفاظ على هذه العلاقة”.. يختم التقرير.

البيان المصري

وكان الجيش المصري، قد أعلن أمس السبت، أن مطاردة “عناصر تهريب مخدرات” على الحدود الدولية مع إسرائيل، أسفرت عن مقتل 3 من عناصر التأمين الإسرائيلية وعنصر رابع مصري، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من عناصره جراء “هجوم نفّذه مسلح تسلل من الأراضي المصرية”.

وبحسب البيان المصري، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، فجر السبت.

وأضاف: “أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد 3 فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”.

البيان الإسرائيلي

فيما تحدث الجيش الإسرائيلي، عن أن شرطياً مصرياً هو من تسلّل عبر الحدود وقتل 3 جنود وأصاب رابعاً قبل مقتله، مشيراً إلى أنه يتم التحقيق في الحادث بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري.

اتصال الوزيرين

وبحث وزير الدفاع المصري محمد زكي، مساء السبت، مع نظيره الإسرائيلي يواف غالانت، هاتفياً، التنسيق لعدم تكرار حادث الحدود مستقبلاً.

وقال بيان للجيش المصري، إن وزير الدفاع أجرى اتصالاً هاتفياً مع غالانت؛ لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين.

وبحث الجانبان “التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) عن غالانت قوله في المحادثة الهاتفية مع نظيره المصري: “التعاون في التحقيق في الهجوم الخطير له أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقة بين الدولتين”.