السبت, يونيو 3, 2023
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حياتنا

صور مثيرة لصديقة بنزيما المجهولة .. من هي جوردان أوزونا!؟ (شاهد)

"جوردان أوزونا وبنزيما يسعيان للحفاظ على علاقتهما في خصوصية"

كتب أنس السالم
جوردان أوزونا صديقة كريم بنزيما watanserb.com
جوردان أوزونا صديقة كريم بنزيما
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وطن –  قد يكون لاعب ريال مدريد، النجم الفرنسي كريم بنزيما، أحد أشهر اللاعبين في العالم لإنجازاته بقميص النادي الأبيض وسجّل الأهداف الكبير الذي يحظى به، لكنّ علاقته بعارضة أزياء تدعى جوردان أوزونا أثارت اهتمام الجمهور.

ملايين المشجعين الذين يتابعون كريم بنزيما يهتمون أيضًا بالحياة الشخصية والحياة العاطفية للاعب، على الرغم من أن شريكته ليست معروفة جيدًا للعامة.

كريم بنزيما وعارضة الأزياء جوردان أوزونا
كريم بنزيما وعارضة الأزياء جوردان أوزونا

هي جوردان أوزونا وهي شابة فرنسية بدأت في مواعدة مهاجم مدريد قبل بضع سنوات، لكن كلاهما يسعيان للحفاظ على علاقتهما في خصوصية.

جوردان أوزونا وبنزيما يسعيان للحفاظ على علاقتهما في خصوصية.
جوردان أوزونا وبنزيما يسعيان للحفاظ على علاقتهما في خصوصية

جوردان أوزونا سرية أكثر من بنزيما

عاشت العارضة لفترة طويلة بين مدريد ونيويورك، حيث تركز نشاطها المهني، وهي سرية مثل بنزيما أو حتى أكثر من ذلك.

 

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نادرًا ما ينشر الثنائي الصور معًا على وسائل التواصل الاجتماعي ويحاولان عدم الكشف عن أي شيء من حياتهما الخاصة والعائلية.

علاقة بنزيما مع جوردان أوزونا

أوضح اللاعب الفائز بالكرة الذهبية: “لا أحب أن أكون في دائرة الضوء، هذا غباء بالنسبة لي. لدي حياتي مع عائلتي وأصدقائي، وهي أفضل وأسهل لهم أيضًا”.

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بنزيما
بنزيما

وقال: “تخيل أنك تبلغ من العمر أربع سنوات وتعيش حياتك والكاميرا خلفك. يمكنك أن تفقد عقلك.”

 

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ربما كانت جوردان أوزونا هو الذي غير طريقة رؤية نجم ريال مدريد للشهرة.بحسب صحيفة “ماركا

بينما الشيء الذي هو حقيقة واقعة هو أنهما لم ينشرا أبدًا أي شيء على الشبكات الاجتماعية يشير إلى أنهما زوجين.

جوردان أوزونا لا تنشر صوراً لا مع كريم بنزيما
جوردان أوزونا لا تنشر صوراً لا مع كريم بنزيما

وجوردان أوزونا هي عارضة أزياء تبلغ من العمر 32 عامًا، وتعمل حاليًا مع وكالات عدة .

في ابريل الماضي، أنجب بنزيما طفله الرابع والأول من الأمريكية جوردان أوزونا.

كريم بنزيما و جوردان أوزونا
جوردان أوزونا

ومعروف أنّ المهاجم كريم بنزيما لديه بالفعل ابن اسمه “إبراهيم” من عارضة الأزياء كورا غوتييه التي حضرت معه في حفل “بالون” الأخير، والذي تربطه بها علاقة ودية.

ابراهيم ابن كريم بنزيما
ابراهيم ابن كريم بنزيما

كما تبرز أوزونا كمؤثرة مع أكثر من نصف مليون متابع على حسابها في انستغرام، تسعدهم بأوضاعها الإيحائية، وتتباهى بشخصيتها المتمثلة في بشرة داكنة، وشعر مجعد، وجسم مثال.

جوردان أوزونا صديقة بنزيما
جوردان أوزونا عبر انستغرام
المصدرinstagram - marca
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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