صور مثيرة لصديقة بنزيما المجهولة .. من هي جوردان أوزونا!؟ (شاهد)

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وطن – قد يكون لاعب ريال مدريد، النجم الفرنسي كريم بنزيما، أحد أشهر اللاعبين في العالم لإنجازاته بقميص النادي الأبيض وسجّل الأهداف الكبير الذي يحظى به، لكنّ علاقته بعارضة أزياء تدعى جوردان أوزونا أثارت اهتمام الجمهور.

ملايين المشجعين الذين يتابعون كريم بنزيما يهتمون أيضًا بالحياة الشخصية والحياة العاطفية للاعب، على الرغم من أن شريكته ليست معروفة جيدًا للعامة.

هي جوردان أوزونا وهي شابة فرنسية بدأت في مواعدة مهاجم مدريد قبل بضع سنوات، لكن كلاهما يسعيان للحفاظ على علاقتهما في خصوصية.

جوردان أوزونا سرية أكثر من بنزيما

عاشت العارضة لفترة طويلة بين مدريد ونيويورك، حيث تركز نشاطها المهني، وهي سرية مثل بنزيما أو حتى أكثر من ذلك.

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نادرًا ما ينشر الثنائي الصور معًا على وسائل التواصل الاجتماعي ويحاولان عدم الكشف عن أي شيء من حياتهما الخاصة والعائلية.

علاقة بنزيما مع جوردان أوزونا

أوضح اللاعب الفائز بالكرة الذهبية: “لا أحب أن أكون في دائرة الضوء، هذا غباء بالنسبة لي. لدي حياتي مع عائلتي وأصدقائي، وهي أفضل وأسهل لهم أيضًا”.

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وقال: “تخيل أنك تبلغ من العمر أربع سنوات وتعيش حياتك والكاميرا خلفك. يمكنك أن تفقد عقلك.”

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ربما كانت جوردان أوزونا هو الذي غير طريقة رؤية نجم ريال مدريد للشهرة.بحسب صحيفة “ماركا”

بينما الشيء الذي هو حقيقة واقعة هو أنهما لم ينشرا أبدًا أي شيء على الشبكات الاجتماعية يشير إلى أنهما زوجين.

وجوردان أوزونا هي عارضة أزياء تبلغ من العمر 32 عامًا، وتعمل حاليًا مع وكالات عدة .

في ابريل الماضي، أنجب بنزيما طفله الرابع والأول من الأمريكية جوردان أوزونا.

ومعروف أنّ المهاجم كريم بنزيما لديه بالفعل ابن اسمه “إبراهيم” من عارضة الأزياء كورا غوتييه التي حضرت معه في حفل “بالون” الأخير، والذي تربطه بها علاقة ودية.

كما تبرز أوزونا كمؤثرة مع أكثر من نصف مليون متابع على حسابها في انستغرام، تسعدهم بأوضاعها الإيحائية، وتتباهى بشخصيتها المتمثلة في بشرة داكنة، وشعر مجعد، وجسم مثال.